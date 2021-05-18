聯合國兒基會：G7國家應捐贈多餘疫苗挽救全球Covax計劃

塗荔浦·滿祖達（Tulip Mazumdar）

全球醫療記者

1 小时前

圖像來源，Unicef/Kokoroko

由於印度新冠疫情危機仍在持續，確保平等獲得新冠病毒疫苗的國際計劃短缺已達到1.4億劑。

BBC記者塗荔浦·滿祖達（Tulip Mazumdar）報道稱，新冠肺炎疫苗實施計劃（Covax）最大的供應商印度血清研究所3月份暫停出口以來，沒有按照計劃發貨。負責Covax計劃購買並分發疫苗的聯合國兒童基金會敦促G7國家和歐盟國家的領導人分享他們的疫苗資源。他們定於下個月在英國會面。

聯合國兒基會稱，它委託完成的數據顯示，這些國家總共可以捐贈大約1.53億劑疫苗，同時履行他們為本國人口接種疫苗的承諾。

「巨大的擔憂」

印度血清研究所原定今年供應Covax計劃20億劑疫苗的一半，但3月、4月和5月沒有發貨。到6月底，短缺預計將增加到1.9億劑。

聯合國兒童基金會Covax供應協調員甘地（Gian Gandhi）說：「不幸的是，我們不知道下一批何時會交付。」

「我們希望，情況將重回正軌，但印度的情況不確定……是一個巨大的擔憂。」

聯合國兒童基金會呼籲七國集團成員國加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國以及歐盟，緊急捐贈他們的多餘物資。

圖像來源，Unicef/Panday 圖像加註文字， 尼泊爾Covax疫苗分發

包括英國、美國和加拿大在內的一些國家已經訂購了足夠數量的疫苗，能讓其人口接種數次。

今年2月，英國首相約翰遜承諾將把英國的大部分盈餘捐贈給較貧窮的國家，但迄今為止他沒有給出具體的時間表。美國的情況也類似。鑒於印度的危機，到目前為止，法國是七國集團中唯一一個因考慮到印度危機而捐贈疫苗的國家。

聯合國兒童基金會表示，富裕和強大的七國集團國家可以通過在6月、7月和8月捐贈其20%的疫苗供應，為Covax計劃提供約1.53億劑疫苗，從而大大減少較貧窮國家的疫苗短缺。

法國已承諾在6月中旬之前提供50萬劑疫苗，比利時已承諾未來幾周內從國內供應中撥出10萬劑。

西班牙、瑞典和阿聯酋也是目前為數不多的幾個承諾分享疫苗的國家。

值得擔心的是，印度發生的事件可能也會在該地區附近和遠離該地區的其他國家出現。

「尼泊爾、斯里蘭卡和馬爾代夫等國的病例呈爆炸式增長，醫療系統正在艱難應對……阿根廷和巴西也是如此，」聯合國兒童基金會主任亨麗埃塔·福爾（Henrietta Fore）說，「給孩子和家庭帶來的代價難以估量。」

非洲的Covax疫苗數量

非洲有7個國家使用了將近100%的Covax劑量，包括博茨瓦納、加納、盧旺達和塞內加爾

肯尼亞和馬拉維使用了近90%的Covax劑量

佛得角和岡比亞使用了60%的Covax劑量

130萬劑疫苗已從剛果民主共和國重新分配到非洲其他地區，因為該國無法在6月到期之前用完這些疫苗。

Covax具體目標是什麼?

在2021年底分發20億劑新冠病毒疫苗

在所有國家都為至少20%的人口接種疫苗前，沒有任何國家將收到其人口20%以上的疫苗

該計劃迄今已向122名參與者運送了約6000萬劑疫苗

由流行病防範創新聯盟、全球疫苗免疫聯盟和世界衛生組織共同領導

聯合國兒童基金會是重要的交付伙伴

疫苗困境

非洲國家最依賴Covax計劃。

但是和全球許多地方一樣，這裏的一些社區對接種疫苗也猶豫不決。另一項重大挑戰是將疫苗送到人們手中，這需要對衛生工作者進行專門培訓，並將藥瓶運送到這些國家的偏遠的地區，那裏基礎設施條件有限。

一些國家現在面臨的問題是，給已經注射過一針的最脆弱人群注射第二針，還是按照計劃繼續給更多人接種疫苗，希望下一批疫苗很快就能送到。

「我們目前的情況是，非洲許多國家的醫療工作者和一線工作者還沒有接種疫苗，」甘地說，「但是，高收入國家正在為青少年等低風險人群接種。」

世界衛生組織稱，包括盧旺達、塞內加爾和加納在內的一些國家已經在使用它們所剩的最後一些疫苗。

「我們確實同情印度現在的情況，」世衛在非洲的免疫和疫苗發展項目負責人米伊戈（Richard Mihigo）說。

「到目前為止，我們的（1800萬劑）Covax疫苗大部分來自印度。」他說。

「我認為，那些擁有足夠疫苗的國家（遵守）全球團結的承諾非常重要，來分發和分享疫苗。除非我們阻止所有地方的傳播，否則很難結束這場疫情，在人們已經完全接種疫苗的地方也是一樣。」他說。

與不同疫苗供應商和生產商的新交易正在進行，試圖讓Covax計劃重回正軌，但這些交易都不能在未來幾周填補印度的缺口。

目前填補貧窮國家缺口的唯一途徑是富裕國家捐贈一些供應。

「我們已就放鬆警惕、導致中低收入國家無法公平獲得疫苗、診斷和治療的風險發出了多次警告。」福爾說。