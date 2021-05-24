以色列巴勒斯坦衝突：古城耶路撒冷為何如此神聖？

45 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 耶路撒冷吸引全球各大宗教信徒前來朝聖。

耶路撒冷這個名字，對基督徒、猶太人和穆斯林來說，同樣會引起共鳴，在他們共享和爭議的歷史中迴蕩。

希伯來文稱之為「耶路撒冷」，阿拉伯文叫它做「聖城」。這是一座歷史悠久的古城。它曾經一次又一次被征服、拆毀、重建；地面以下每一層泥土都可以揭示一個歷史篇章。

雖然它是不同宗教信眾分裂和衝突的焦點，但是，他們的共通點是對這片聖地的崇敬。

耶路撒冷舊城布滿狹窄小巷和歷史建築的核心地帶，分成基督徒、穆斯林、猶太人和阿美尼亞人四個區。整個舊城區都被堡壘一樣的石牆包圍，裏面有一些被認為世上最神聖的地點。

四個區當中，兩個屬於基督徒區，因為阿美尼亞人都是基督徒，雖然他們的地區是四個地區當中最小，但是它是世界上最古老的阿美尼亞人中心之一。

這個地區獨特的是地方是，當地人在聖雅各教堂和修道院內保留著獨特的文化與文明。

基督徒的教堂

圖像加註文字， 聖墓教堂

在基督徒區的聖墓教堂是全世界基督徒心目中的重要焦點。它的所在地是耶穌故事的中心：耶穌的死亡、釘十字架與復活。

根據基督徒的傳統講法，耶穌是在這裏的各各他山被釘十字架的，他的墳墓在現在的聖墓教堂裏，這裏也是他復活的地方。

聖墓教堂由不同的基督教派系聯合管理，主要是希臘正教主首，羅馬天主教的方濟各修士，以及亞美尼亞族長大主教，其他參與共同管理的還有埃塞俄比亞人、科普特人和敘利亞正教會。

每年都有來自世界各地的大批朝聖者來到這裏探訪耶穌的空墳墓，並且在這裏祈禱，尋求慰寂和救贖。

穆斯林的清真寺

圖像來源，AFP

穆斯林區是四個地區當中面積最大的，在穆斯林稱為「謝里夫聖地」或者「神聖避難所」的巨大平台上有圓頂清真寺和阿克薩清真寺。

阿克薩清真寺是伊斯蘭世界位居第三的最神聖清真寺。穆斯林相信他們的先知穆罕默德曾經從麥加夜遊到這裏，跟所有先知的靈魂一起祈禱。不遠處，圓頂清真寺藏有聖石，穆斯林相信穆罕默德從這裏升天。

全年都有大批穆斯林來到這裏，但是在拉馬丹齋月的每個星期五，都會有數以十萬計的穆斯林來到這個清真寺祈禱。

猶太人的哭牆

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 猶太人的西牆，也稱「哭牆」

猶太人區有一面又稱為「哭牆」的西牆，是猶太人聖殿曾經位處的聖殿山牆體的遺跡。

聖殿內有至聖所，是猶太教最神聖的地點。

猶太人相信這裏是創造世界的基石所在，又是亞伯拉罕獻祭獨生子以撒的地點。很多猶太人相信圓頂清真寺就是至聖所的所在地點。

今天，西牆是猶太人可以在距離至聖所最近處祈禱的地方。