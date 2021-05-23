「加班邪教」為何有如此眾多信徒

1 小时前

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 超時工作每年造成數十萬人死亡（GETTY IMAGES）

世界衛生組織表示，超時工作每年造成數十萬人死亡，光是在2016年，就有將近75萬人死於與長時間工作有關的中風和心臟病。

研究發現東南亞國家和西太平洋地區的人們超時工作情況最為嚴重，中國近年來出現的「996」現象--早上9點工作到晚上9點，每周工作6天--即是最明顯的例子。

研究顯示，和每周工作35至40小時相比，每周工時超過55個小時以上，中風的機率增加35%，死於心臟病的機率增加17%。

這個由國際勞工組織所作的研究還發現，幾乎有四分之三的死於長時間工作的人都是中年以上的男子。

世界衛生組織警告說，在新冠疫情影響下，超時工作的情形可能會變得更加嚴重。

成功的象徵

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 曼哈頓的摩天高樓象徵成功和財富

長時間工作或加班文化對身心健康的影響和危害如此嚴重，為什麼人們還要繼續糟踏自己的身體呢？難道有什麼更深層的心理因素？

1987年好萊塢的賣座電影《華爾街》（Wall Street），不講道德只管贏利的華爾街大亨蓋柯（Gordon Gekko）向觀眾發下豪語：貪婪是好事。電影把工作和事業化成了財富和成功的象徵，用曼哈頓摩天高樓的燈紅酒綠美化長時間的加班工作。

很多人認為雄心勃勃的工作狂是1980年代金融界的產物，但長時間的加班文化直到今日仍然持續不衰，而且還從金融業擴大到其他產業。

新的研究顯示世界各地的工作人口平均每周無償加班9.2個小時，科技業的億萬富豪創業家鼓勵人們犧牲睡眠致力工作和創新以「改變世界」。

新冠疫情發生以來，人們的工作時數變得更長，私生活和職場工作的界線變得更模糊，三更半夜還會收到工作短信或電郵。

事實上，我們和電影中的蓋柯相距不遠，不同的是我們清楚了解超時工作對身心健康的危害。新冠疫情能否成為我們改變的契機？

「邪教勢力」

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 超時工作增加心臟病的機率

一些人超時工作因為他們受到工作帶來的成就所吸引，努力工作帶來成就，成就等同成功，成功就帶來財富和地位。這種「信仰」在中產階級和高層管理階級特別明顯。2014年《紐約客》（New Yorker）雜誌甚至直言，這種奉行超時工作的現象是「一股邪教勢力」。

紐約大學管理學助理教授勒奇納（Anat Lechner）表示，人們美化這類的生活形態，朝思暮想追求成功，一天的時間裏面除了睡覺就是工作。

在許多地方，工作多到做不完甚至成為一些人用來誇大炫耀自己成就和重要性的說辭，這也說明超時工作已經成為一種普遍的文化現象。

但是也有些時候，人們加班加點只是為了賺取血汗錢，用來還債或是保住工作的唯一選擇。

在某些東亞國家，僱主認為員工應該長時間工作以表現其進取心和敬業精神。

燃燒殆盡

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 21世紀的生活講究24/7全年無休

長時間超時工作的唯一結果就是過勞，像蠟燭一般燃燒殆盡，虛脫或者是身心要被掏空的感覺。

世界衛生組織將過勞定義為「缺乏妥善管理的慢性工作壓力所引起的一種綜合症」，患者感受到嚴重疲勞，對工作產生的負面情緒，工作效率降低。

工作過度導致過勞讓你感覺失去人性，身心俱疲，懷疑當初為什麼要接受這份工作。世衛組織2019年正式將過勞視為是一種「職業現象」。

勒奇納表示，進入21世紀，現在職場上的長時間超時工作也變得與時俱進，「我們現在的生活是全年無休，社交媒體是24/7，即時通訊是24/7，亞馬遜購物是24/7，所有的一切都變成24/7。」

未來如何？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國的"996"現象，許多人乾脆住在辦公室

現在的年輕人面對一個可能更加困難的未來，學生貸款加上低薪資和高房價讓他們的財務壓力更大，求職就業更困難。

但是與此同時，社會大眾對長時間超時工作的認識和對身心健康的重視也比過去任何時候來得更加深刻，傳統媒體和社交媒體不斷地在提醒人們重視精神健康，為弱勢群體建立支援系統。

除此之外，還發生了席捲全球的新冠疫情。大流行傳染病迫使我們以全新觀點重新審視工作和生活之間的平衡關係。

就在上個月，求職社群網站LinkedIn對5000多名使用者所作的調查發現，在新冠疫情爆發之後，50%的求職者更加重視彈性的工作時數和地點，45%的求職者更加重視工作生活的平衡。

作為回應，有些公司開始提供更完善的職場精神健康協助方案，包括提供免費的養身治療。

我們正處於十字路口，精神健康更重要，還是半夜回復郵件更重要？我們可以做出選擇。