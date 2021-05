新冠疫情與反亞裔情緒:針對亞裔美國人的「仇恨犯罪」持續升溫

美國的情況如何了?

加州的狀況

這些數字隨後漸漸集中到奧蘭治縣(Orange County)。據仇恨與極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)的估計,該縣針對亞裔的仇恨事件上升了約1200%。