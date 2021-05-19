新冠疫情與反亞裔情緒：針對亞裔美國人的「仇恨犯罪」持續升溫

1 小时前

圖像來源，Getty Images

一名年長的泰國移民被推倒在地之後死了，一名菲律賓裔美國人被人用美工刀在臉上橫劃了一刀，一名華人女子被掌摑然後被點火燒身。

這些只是近日亞裔美國人被暴力襲擊的部分例子，背後的仇視傾向自一年前新冠疫情全球大流行爆發以來就一直在升溫。

從被吐口水，到言語騷擾，再到各種身體襲擊，最近數月已經有數千宗同類事件的報告。

倡議者及活動人士表示，這些都是「仇恨犯罪（hate crime）」，背後關聯的說辭常常是將新冠病毒的傳播歸咎於亞裔人士。

美國的情況如何了？

在美國的新冠疫情爆發之初，聯邦調查局（FBI）就警告，預計針對有亞裔血統者的仇恨犯罪將會飆升。

美國聯邦政府2020年仇恨犯罪數據尚未公布，但是仇恨犯罪在2019年已經達到十多年來的最嚴重程度。

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要確定這類犯罪和歧視事件的精確數字很困難，因為沒有任何組織或者政府機構有長期處理這個問題，而且報告的標凖在不同的地區可能不一樣。

倡議組織「停止反亞太裔」（Stop AAPI Hate）表示，他們在去年收到超過2800宗在全美針對亞裔美國人的仇恨報告。在全球疫情之初，這個組織在網上建立了它的自主舉報渠道。

地方執法部門亦對此有關注：紐約市的仇恨犯罪專案組在2020年調查了27起相關事件，比之前一年翻了九倍。在加州奧克蘭，警方增加了巡邏，並且在唐人街設立的指揮所。

在數起令人不安的事件在社交媒體上發酵之後，知名人士和意見領袖均有發聲。

這些是近日被報道過的其中一些襲擊事件：

在2月的加州舊金山（三藩市），一名84歲的泰國移民在晨間散步時被人用暴力推倒在地，之後死亡

在加州奧克蘭，一名91歲的長者被人從後推倒在路邊

在紐約布魯克林，一名89歲的華人女性被兩個人掌摑，然後被點火燒身

兩名亞裔美國女性在舊金山一個巴士站被人用刀刺傷；目擊者報稱，襲擊者之後「就在光天化日之下從容地走離現場」

一名亞裔男子推著嬰兒車與一歲的孩子在舊金山散步期間，被人拳擊頭部和背部多下

在紐約的地鐵上，一名陌生人用美工刀劃破了一名菲律賓裔美國人的臉

一名亞裔美國女子在紐約市被身份不明的襲擊者用錘子襲擊頭部，施襲者要求她摘下口罩

紐約市一些餐廳的亞裔美國僱員向《紐約時報》表示，他們現在都會提前回家，因為害怕受到騷擾和暴力襲擊

加州薩克拉門托市一家肉店的亞裔美國人老闆在店鋪停車場發現有人留下了一隻死貓——很可能是一次針對她的行為；警方正將事件列為仇恨犯罪進行調查

一個亞裔美國家庭在加州卡梅爾鎮一家餐廳慶祝生日，被一名支持特朗普的科技行政人員以種族歧視的言語辱罵

數個亞裔美國人業主表示，他們曾被人以種族歧視言語辱罵，他們的房子也被人用投石塊襲擊

堪薩斯州立法機構的唯一的亞裔美國人議員表示，他在一家酒吧曾被人用武力威脅，該名顧客指控他攜帶冠狀病毒

紐約警方拘捕一名男子，他在一場反對歧視亞裔的抗議活動中襲擊一名女性

一個家庭在他們父親的葬禮當天收到一封充滿仇恨的信件，信中叫他們「收拾打包回去你們自己所屬的國家」

俄勒岡州波特蘭市一所學校校董會的越南裔候選人在她門前發現一張寫著「Kung Flu（功夫流感）」的字條

加州洛斯加圖斯一名有菲律賓血統的醫護人員被人從後推倒在地，施襲者叫她「回（此處有冒犯性字眼）中國」。

加州的狀況

據最新人口統計，有超過600萬的亞裔美國人居住在加州，是亞裔最多的美國州份。

他們佔該州居民的15%。

新冠疫情在該州爆發得很早也很嚴重，令該州繁華的城市和商業陷入停滯。加州已經有5萬人死於新冠病毒。

根據亞太政策規劃理事會（Asian Pacific Policy Planning Council）的最新報告，單從2020年3月至5月，加州的34個縣鎮就有超過800起與新冠疫情有關的仇視事件。

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這些數字隨後漸漸集中到奧蘭治縣（Orange County）。據仇恨與極端主義研究中心（Center for the Study of Hate and Extremism）的估計，該縣針對亞裔的仇恨事件上升了約1200%。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，在鄰近的洛杉磯縣，針對亞裔美國人的仇恨犯罪上升了115%。

各方反應

亞裔美國人中的維權倡議人士表示，這些暴力有可能與美國越來越強的反亞情緒有關。

一些人直接將此歸咎於前總統特朗普的反華辭令。他曾經常將新冠疫情說成是「中國病毒」或者「功夫流感」。

現任總統拜登（Joe Biden）在上任的第一周就簽署了行政命令，基本上禁止在聯邦政府內使用這類字眼。

隨著現在民主黨控制國會兩院，議員和活動人員都在呼籲給予這個問題更高的關注和更多的資源。

本月，美國眾議院表決通過立法，意在解決針對亞裔美國人的仇恨犯罪問題。該法案將會在美國司法部指派一名官員，加快覆核與新冠疫情的暴力和仇恨事件。法案還將向州及地方政府提供撥款，改進報告機制。

這項跨黨派的措施已經在美國參議院以364票對62票通過。法案現在將會遞交至白宮，由拜登總統簽署。

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在州級層面，加州的立法機構撥出140萬美元（100萬英鎊）的政府資金擴大數據收集，倡議活動以及為受害者提供資源。

在民間，還有更多的行動來對抗仇恨情緒。

原因何在？

非盈利性的民權組織「The Rise」創始人兼活動人士阿曼達·阮（Amanda Nguyen）表示，對於這些事件，最好的解釋是在文化討論當中對亞裔美國人「廣泛的忽視」。

阿曼達·阮向BBC表示，儘管在最近一次的美國人口普查當中，亞裔人口的增長比其他主要種族更快，但是這個族群的故事仍然沒有被媒體廣泛地報道，這個族群關心的問題也沒有得到政黨的關注。

她指出，一些聯邦機構在定義少數族裔的時候，甚至沒有將亞裔美國人和太平洋島原住民納入其中。

阿曼達·阮表示，那些從全球疫情開始之初就攻擊亞裔美國人的人「不能真的分辨，或者不在乎，我們誰是誰」。

「他們已經將我們當成替罪羊，來施行他們的暴力。」

對阮小姐來說，仇視亞裔的犯罪行為越能夠被看見就越好。她指出，法律可以幫助解決這個問題，但是美國也需要在文化作出調整。

「我們正處在一個要清算的時刻，」阮小姐說，「我們在每一個層面都曾經被系統性地刪除，而人們要反抗這個現象，可以從通過教育讓他們了解我們開始。」