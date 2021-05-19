谷歌地圖上加沙和以色列的街景為什麼是模糊的？

傑克·古德曼（Jack Goodman）、克里斯托弗·傑爾斯（Christopher Giles）

BBC事實核查記者

21 分钟前

圖像來源，Google 圖像加註文字， 谷歌地球上關於加沙的圖像分辨率很低。

為什麼加沙，這個世界上人口最稠密的地方之一在谷歌地圖上的圖像模糊不清？

這是研究人員提出的問題，他們使用包括地圖數據在內的開源公開信息來定位巴以衝突中的攻擊和破壞情況。

事實上儘管衛星公司提供了更高質量的圖像，在谷歌地球上，以色列和巴勒斯坦領土的大部分地區都是低分辨率的衛星圖像，在加沙市幾乎看不到汽車。

與朝鮮的秘密首都平壤相比，在谷歌地圖上朝鮮的汽車輪廓鮮明，而且可以看到個人。

圖像來源，Google 圖像加註文字， 左圖是谷歌地球上顯示的加沙街景，右圖是朝鮮平壤的最新街景圖片。

為什麼衛星圖像很重要？

衛星圖像已成為報道衝突的重要元素，但也有人擔心詳細的圖像會威脅安全。

在最近的巴以衝突中，調查人員正尋求利用衛星來確定加沙和以色列的導彈發射位置和被擊中的目標建築物的位置。

「我們無法從以色列和巴勒斯坦領土獲得高分辨率的衛星圖像，這讓我們受影響。」開源調查員薩米爾（Samir) 說。

然而在谷歌地球這個被最廣泛使用的圖像平台上，最新的加沙圖像的分辨率很低，很模糊。

「最新的谷歌地球圖像停留在2016年，看起來像垃圾」。Bellingcat的記者阿里克·托爾（Aric Toler）在推特上說：「我隨機放大了敘利亞的一些農村地區，從那時起，它已有20多張圖片，分辨率非常高。」

谷歌稱其目標是「定期更新人口稠密地區的圖像」，但加沙的情況並非如此。

高分辨率的圖像是否可用？

直到去年美國政府限制美國公司被允許基於商業提供的衛星圖像質量。為解決以色列的安全憂慮，1997年推出了凱爾·賓格曼修正案（KBA）。

雖然該裁決只涉及以色列，但也適用於限制巴勒斯坦領土上的圖像限制。

凱爾·賓格曼修正案對圖像質量進行限制。這樣一來，像汽車大小的物體可以通過高度模糊的圖像看到，但更小的物體都很難識別。

路透社報道稱，以色列國防部空間項目負責人阿姆農·哈拉里（Amnon Harari）去年說：「我們（以色列）總希望以盡可能低的分辨率被拍攝。（以色列）民眾更願看到模糊（圖像），而不是精確的圖像。」

軍事基地等地點被模糊化的情況並不少見，但KBA是唯一在如此廣闊地區使用這種圖像清晰度限制的案例。

然而一旦像法國空客公司這樣的非美國供應商，能以更高的分辨率提供這些圖像，美國就面臨要求其終止限制的壓力。

2020年7月，凱爾·賓格曼修正案被取消，現在美國政府允許美國公司提供該地區的質量更高的圖像（這樣就可以很容易地挑選出與人一樣大小的物體）。

牛津大學的考古學家邁克爾·弗拉德利（Michael Fradley）說：「最初的動機是科學考慮。」他是成功爭取修改該修正案的學者之一。

「我們需要在被佔領的巴勒斯坦領土上獲得與我們在該地區其他地方使用的分辨率相當的高分辨率。」

那麼為什麼加沙的街景圖像仍然是模糊的？

BBC採訪了谷歌和蘋果（其地圖應用程序也顯示衛星圖像）。

圖像來源，Google and Maxar 圖像加註文字， 左圖：目前谷歌地球上的加沙哈納迪塔的圖像；右圖：顯示該塔被毀的高分辨率衛星圖像。

蘋果公司表示正努力將其地圖很快更新為更高分辨率。谷歌告訴BBC其圖像來自一系列供應商，正考慮「隨更高分辨率圖像的出現，有機會更新[其]衛星圖像」。但谷歌補充說，它「目前沒有分享（高分辨率圖像的）計劃」。

「考慮到當前事件的重要性，我認為沒有理由繼續故意貶低這一地區的商業圖像，」Bellingcat的開源調查員尼克·沃特斯在推特上說。

究竟是誰在拍攝這些圖像？

如谷歌地球和蘋果地圖這樣的公共地圖平台依靠擁有衛星的公司來提供圖像。Maxar和星球實驗室（Planet Labs）是兩家最大的公司，現在正提供以色列和加沙的高分辨率圖像。這些質量高得多的圖片可以顯示出半米或更小的圖像細節。

Maxar在一份聲明中說：「由於最近美國法規的變化，以40厘米的分辨率提供以色列和加沙的圖像。」

星球實驗室向BBC證實，其提供的圖像分辨率為50厘米。

然而開源調查人員在很大程度上依賴於免費使用的地圖軟件，往往不能直接獲得這些高分辨率的圖像。

高分辨率圖像還能顯示出什麼？

圖像來源，2017DigitalGlobe 圖像加註文字， 緬甸的衛星圖像顯示羅興亞人的村莊遭到破壞。

衛星圖像有很多用途，其中包括跟蹤濫伐和森林火災，以及調查世界各地的侵犯人權的行為。

2017年人權觀察的研究人員與衛星供應商Maxar合作，展示緬甸軍隊對羅興亞人村莊的破壞。

這些圖像使他們能夠通過比較這些地區前後40厘米分辨率的衛星圖像繪製出該地區200多個村莊的受損程度。這些證據似乎證實了從緬甸逃到鄰國孟加拉國的羅興亞人的說法，即他們的家園被軍方當作目標。

衛星圖像對追蹤中國新疆發生的事也很重要，它幫忙追蹤新疆政府為維吾爾人建立的「再教育營」網絡。

圖像來源，2019 Maxar Technologies 圖像加註文字， 2019年中國新疆和田地區的一個「再教育中心」的衛星圖像。