以色列巴勒斯坦衝突：鐵穹防禦系統的矛盾

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新聞圖片捕捉到了巴以衝突中以色列鐵穹攔截哈馬斯火箭彈的一些畫面。

在中東巴以衝突中，火箭彈是哈馬斯和其他巴勒斯坦激進組織攻擊以色列的矛，鐵穹防禦系統成為以色列的盾。

道高一尺，魔高一丈。在戰爭中，攻防雙方的武器都在不斷改進。巴勒斯坦和以色列的衝突靠戰爭和武器能解決嗎？

在最新一輪的衝突中，哈馬斯和其他巴勒斯坦激進組織已經向以色列發射了3000多枚火箭彈。

但據以色列軍方稱，射向以色列人口密集地區的大約90%的火箭彈在半空中被其「鐵穹導彈防禦系統」攔截。新聞圖片捕捉到了巴以雙方這場交火的一些畫面。

鐵穹防禦系統倒底有多利害？它有哪些利弊？

以色列鐵穹的起源

鐵穹是專門為防止一系列來襲的短程火箭彈等威脅而設計的。

該系統的起源是2006年以色列與黎巴嫩激進的真主黨運動爆發的戰爭期間，當時真主黨武裝向以色列發射了數千枚火箭彈，造成巨大破壞，以色列人被迫大規模疏散，數十人死亡。

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一年後，以色列宣佈其國營國防公司拉斐爾高級防禦系統公司開發出了鐵穹導彈防禦系統。

該項目從美國獲得了超過2億美元的資金支持。

經過多年的研發，鐵穹系統於2011年首次在戰鬥中進行了測試，當時它擊落了向南部城市貝爾謝巴發射的一枚火箭彈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 以色列一枚鐵穹正在攔截來襲的哈馬斯火箭彈。每枚攔截彈的造價高達15萬美元。

鐵穹是如何運作的

鐵穹是以色列上空一系列導彈防禦系統的一部分，耗資數十億美元。這一系統使用雷達跟蹤來襲火箭，然後發射兩枚攔截導彈將其擊落。

該技術將來襲導彈分為兩類，區分了有可能擊中人口密集或重要地區目標的導彈，和估計將無法擊中目標或落在荒郊外的導彈。

只有那些射向城市地區的導彈才會被瞄凖和擊落，以節約開支。

據《以色列時報》報道，每枚攔截彈的造價高達15萬美元。

鐵穹有什麼弱點

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鐵穹導彈2011開始實戰運用，也有失靈的時候。圖為一枚落下沒有爆炸的鐵穹彈頭。

以色列當局說，從加沙發射的火箭彈迄今已造成至少10人死亡，其中包括兩名兒童。此外還有約800人受傷。

與此同時，據巴勒斯坦衛生當局稱，以色列空襲在加沙造成的死亡人數已超過200人，其中至少60多名兒童。此外還有約6000人受傷。

毫無疑問，鐵穹保護了以色列人免受許多可能導致死亡的襲擊，但它並非是一個完全能防導彈的屏障。

英國廣播公司外交事務分析記者喬納森·馬庫斯說，在以色列和加沙激進分子最近爆發的衝突中，由於技術故障，保衛阿什凱隆市的一個鐵穹導彈連似乎已經失靈。

一些批評人士認為，在未來面對不同的敵人時，從加沙消除火箭彈的成功率要達到90%可能會更加困難。

政治出路

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在巴以最近的衝突中，由於技術故障，保衛阿什凱隆市的一個鐵穹導彈連似乎失靈。

《耶路撒冷郵報》的情報消息編輯約納·傑里米·鮑勃說，比起過去，真主黨武裝已經有能力在更短的時間內發射更多的火箭彈，這可能使鐵穹更難擊中所有來襲火箭彈。

身陷衝突的普通以色列人感謝鐵穹拯救了更多生命。

但特拉維夫大學的政治學家約夫·付羅默博士說，過度依賴武裝防禦盾牌一直阻礙著以色列當局尋求化解巴以衝突的政治方案。

他對英國廣播公司BBC說，具有諷刺意味的是，鐵穹取得顯著成功的副作用是它促成了外交政策的失敗，而正是外交政策的失敗首先引發了暴力升級。