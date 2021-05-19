新冠疫情：被困印度的澳大利亞商人去世，澳回國禁令引發憤怒

41 分钟前

圖像來源，TRINA SOLAR/FACEBOOK 圖像加註文字， 戈文德·康德

一名澳大利亞籍男子在印度首都德里因感染新冠病毒去世，他在澳大利亞禁止其公民從印度回國的時候感染。

悉尼商人戈文德·康德（Govind Kant）的公司稱，康德於周日去世。

今年4月，由於家庭原因，康德前往德里。

印度嚴重的第二波疫情開始後，旅行禁令開始實施，康德據信是在禁令中第二位在印度死亡的澳大利亞人。澳大利亞官員尚未對此發表評論。

對印度為期三周的禁令在周六（5月15日）結束，但仍有9000多名澳大利亞人被困在印度。

當地媒體引述康德姐姐稱，康德未能在4月中旬搭乘航班離開，他後來預訂了4月24日印度航空公司回澳洲的航班。

但他在出發前感染了新冠病毒，入院治療。

康德的姐姐對澳大利亞第九新聞頻道說，她試圖讓弟弟振作起來時，康德一直在說「把我從這里弄出去」。

康德所在公司天合光能（Trina Solar）周一在社交媒體上宣佈了康德去世的消息。他曾是這家太陽能公司澳大利亞分公司的經理。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 禁令實施前估計有9000名澳大利亞人身在印度，其中600人被列為易受感染人群。

天合光能寫道：「這是天合光能的重大損失，言語無法表達我們對戈文德去世的深切悲痛。」

「我們向他的妻子、兩個女兒和其他家庭成員表示最深切的哀悼。」

旅行禁令引發的憤怒

澳大利亞禁止其在印度的公民和永久居民在4月28日至5月15日回家，違者被視為犯罪，可能會被罰款和獲刑。

政府認為，這是必要的公共衛生措施，以遏制來自印度入境者帶來的高感染率。

但批評人士稱，政府已經拋棄了它的公民，讓他們在印度死亡。在印度，該病毒已經導致醫院人滿為患，數萬人因重要藥物和氧氣的短缺而死亡。澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）否認他「雙手沾滿鮮血」的指控。

禁令實施後第一個在印度去世的澳洲男子的女兒在該禁令生效三天後寫道，她的父親被澳大利亞政府「拋棄」了。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 印度二次疫情爆發為何是世界的共同煩惱？

「哪個國家否認對自己公民的責任?（它）是全世界的奇蹟，」她在臉書上說。這家人希望匿名。

禁令結束後，澳大利亞重新啟動了歸國航班，但尚未允許商業航空公司運營。

上周六首架歸國航班中有將近一半座位是空的，70名乘客因新冠病毒檢測呈陽性而被禁止上機。其中一些人後來在第二輪測試中呈陰性，這讓人對測試的可靠性產生質疑。

飛行前的嚴格規定也意味著沒有足夠的時間把座位讓給其他等待的人。

許多人呼籲，對在印度的普通澳大利亞人給予更多支持。