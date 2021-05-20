以色列巴勒斯坦衝突：哈馬斯的來歷與現狀

8 小时前

圖像來源，Anadolu Agency

哈馬斯是幾個巴勒斯坦激進伊斯蘭團體中最大的一個。

它的名字是伊斯蘭抵抗運動的阿拉伯語縮寫，起源於1987年反對以色列佔領西岸和加沙地帶的第一次巴勒斯坦起義開始後。根據其憲章規定，哈馬斯要全心全意以毀滅以色列為己任。

哈馬斯創建之初有雙重目的，一是由其軍事分支卡薩姆旅（Izzedine al-Qassam）領導對以色列進行武裝鬥爭；二是提供社會福利。

但自2005年以來，以色列從加沙撤出其軍隊和定居者時，哈馬斯也參與了巴勒斯坦政治進程。它在2006年的立法選舉中獲勝，並在第二年通過趕走競爭對手—阿巴斯總統的法塔赫運動（Fatah）而加強了自身在加沙的權力。

自那以後，加沙的武裝組織與以色列進行了三次戰爭，以色列與埃及聯手維持對加沙的封鎖，孤立哈馬斯並迫使其停止發動襲擊。

以色列、美國、歐盟和英國以及其他一些大國將哈馬斯、或者其軍事分支卡薩姆旅定性為恐怖組織。

自殺式爆炸

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 哈馬斯表示，策劃了1996年2月25日在耶路撒冷的公共汽車自殺炸彈襲擊。這一事件導致26人死亡。

巴勒斯坦人第一次起義後哈馬斯嶄露頭角。以色列和代表大多數巴勒斯坦人的機構—巴勒斯坦解放組織（巴解組織）在1990年代初簽署了和平協議，而哈馬斯成為反對這一和平協議的主要巴勒斯坦團體。

儘管以色列對哈馬斯採取了許多行動，巴勒斯坦人的主要管理機構—巴勒斯坦權力機構也對其採取了鉗制措施，但哈馬斯發現它通過發動自殺式襲擊能對和平進程實施有效的否決權。

1996年2月和3月，為報復哈馬斯炸彈製造者葉海亞·阿亞什1995年12月被以色列暗殺，哈馬斯發動了幾次公共汽車自殺式爆炸，造成近60名以色列人死亡。

這些爆炸事件被廣泛歸作以色列人放棄和平進程的原因，並讓本雅明·內塔尼亞胡這個奧斯陸協議的堅定反對者在當年上台。

奧斯陸會議之後，特別是在美國總統比爾·克林頓2000年戴維營峰會失敗以及第二次巴勒斯坦人起義之後，隨著以色列指責巴勒斯坦權力機構支持襲擊行動而對其予以打擊，哈馬斯的權力和影響力隨之擴大。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 哈馬斯成立了伊茲丁·卡薩姆旅（Izzedine al-Qassam Brigades），通過軍事行動追求政治目標。

法塔赫派系主導的巴勒斯坦權力機構因為腐敗和效率低下而讓巴勒斯坦人感到失望之際，哈馬斯為巴勒斯坦人安排了診所，建起了學校，為他們提供服務。

在第二次起義的最初幾年，許多巴勒斯坦人為哈馬斯的自殺式襲擊浪潮歡呼雀躍。他們認為 「烈士」行動是為他們所蒙受的損失報仇雪恨，也是對以色列在西岸這個巴勒斯坦人視為自己領土的地方興建定居點以牙還牙。

2004年3月和4月，哈馬斯精神領袖謝赫·艾哈邁德-亞辛（Sheikh Ahmed Yassin）和他的繼任者阿卜杜勒·阿齊茲-蘭提西（Abdul Aziz al-Rantissi）在以色列對加沙的導彈襲擊中被暗殺。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 哈馬斯精神領袖亞辛（Sheikh Ahmed Yassin）2004年在以色列發動的導彈襲擊中被殺。

法塔赫領導人亞西爾-阿拉法特於當年11月去世，巴勒斯坦權力機構由阿巴斯出任新一屆領導。在阿巴斯看來，哈馬斯對以色列發射火箭彈是給巴勒斯坦幫倒忙。

2006年巴勒斯坦議會選舉中哈馬斯取得壓倒性勝利，觸發了法塔赫內部激烈的權力鬥爭。

哈馬斯對巴勒斯坦與以色列先前簽署的所有協議一概表示反對，既反對承認以色列的合法性，也反對放棄暴力行動。

1988年憲章

哈馬斯憲章將歷史上包括今天以色列在內的巴勒斯坦定義為伊斯蘭土地，排除與以色列達成永久和平的任何可能性。

該憲章還一再攻擊猶太民族，因此引發外界批評指哈馬斯走的是反猶太主義路線。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2014年以色列和加沙民兵之間的衝突造成嚴重破壞。

2017年，哈馬斯制定了一份新的憲章，軟化了它的一些既定立場，措辭更為克制。

新憲章中雖然仍不承認以色列，但正式接受在加沙、西岸和東耶路撒冷（即所謂1967年前的邊界） 建立一個臨時的巴勒斯坦國。

該憲章還強調，哈馬斯鬥爭對象並不是猶太人，而是「佔領巴勒斯坦的猶太復國主義侵略者」。以色列說哈馬斯這是「試圖愚弄全世界」。

制裁

結果，哈馬斯領導的新政府受到了以色列及其西方盟友的嚴厲經濟和外交制裁。

2007年哈馬斯將忠於法塔赫的武裝力量趕出加沙後，以色列加強了對加沙的封鎖，而巴勒斯坦的火箭彈和以色列的空襲繼續。

以色列認為哈馬斯應對來自加沙地帶的所有火箭攻擊負責，並在加沙開展了三次重大軍事行動，而此前，相互之間的針鋒相對已經升級。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 哈馬斯的伊斯梅爾·哈尼亞（Ismail Haniyeh，左）曾經在巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas，右）政府內短暫出任總理。

2008年12月，以色列軍隊發起「鑄鉛行動」攔截火箭彈襲擊。在22天的衝突中，1300多名巴勒斯坦人和13名以色列人被殺。

以色列以同樣的理由在2012年11月發起了「防務支柱行動」。這一軍事行動以斬首空襲開始，殺死了卡薩姆旅的指揮官艾哈邁德·賈巴里。在8天的戰鬥中，約有170名巴勒斯坦人和6名以色列人死亡，巴勒斯坦方面的死者大部分是平民。

兩場衝突之後哈馬斯的軍事實力減弱，但由於對抗以色列並堅持下來，哈馬斯在巴勒斯坦人中重新獲得了支持。

2014年6月中旬，以色列在西岸尋找三名被謀殺的以色列青年，逮捕了許多哈馬斯成員，從加沙發射的火箭彈再次增加。

2014年7月初，哈馬斯在過往兩年中第一次聲稱為向以色列發射的火箭彈負責。第二天，以色列軍方發起了「保邊行動」，摧毀武裝分子使用的火箭和跨境隧道。

在50天的衝突中，至少有2251名巴勒斯坦人被殺，包括1462名平民。在以色列方面，67名士兵和6名平民死亡。

自2014年以來，巴、以暴力事件經常爆發，但都以埃及、卡塔爾和聯合國斡旋的停火協議而告終，沒有升級為全面戰爭。

儘管面對封鎖壓力，哈馬斯仍掌握在加沙的權力，並繼續改進其火箭彈。哈馬斯與法塔赫和解的努力也以失敗告終。