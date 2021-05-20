西方Z世代為何用「休克」來形容千禧一代？

伊娃·昂蒂維洛斯（Eva Ontiveros）

BBC國際部記者

43 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這種靴子太「休克」了？

最近在西方年輕人中又出現了一個新詞--「cheug」或者「cheugy」，特別是在社交媒體抖音（TikTok）、推特和Instagram上，這個詞非常火爆。

有人把它翻譯成中文的「休克」（「cheug」）。

如果有人說你有點cheugy，意思是你並沒有自以為的那樣「酷」。

Cheug可以指人，Cheugy用來指事。Cheugy的英文發音為「chew-gee」。

這個詞主要流行於西方的Z世代（Gen Z，指在1995-2009年出生的年輕人）中。

人們也把Z世代稱為網絡世代，他們把那些稍微偏離潮流、過時或是努力想趕時髦的千禧世代（Millennials，也稱Y世代，一般指1980年代和1990年代出生的人）叫做「cheug」。

圖像來源，Hallie Cain / TikTok 圖像加註文字， 凱恩在抖音上解釋什麼是cheug?

例如，如果你還大談#GirlBoss （這裏指現代女權主義或以牟利為動機的女權主義），或是一邊喝著玫瑰紅葡萄酒一邊看《老友記》續集（the Friends reunion），那你就成了「cheug」。

誰發明的這個新詞？

根據《紐約時報》記者洛倫茲的報道，這一新詞是由24歲的海莉·凱恩（Hallie Cain）先在社交媒體上使用的。

凱恩厭倦了社交媒體向她推薦的大量所謂「鼓舞人心」的視頻。她和她朋友認為這些視頻都太陳舊、過時，因此，決定自己發帖創造新潮流。

她2020年3月30日在抖音上推出了「休克」這個新詞。她說，自己和朋友們都在使用這個新詞，並說：「你們肯定也需要」。

圖像來源，@cheuglife / Instagram 圖像加註文字， Instagram上還有專門的cheug賬戶, 有數萬粉絲。

英國《衛報》也介紹說，這一詞可以追溯到2013年，當時是由比佛利山一個叫蓋比·拉斯森（Gaby Rasson）的高中生首次使用的。

由於社交媒體的傳播和影響，目前這個詞已經走進其它語言，正像當初「crush」（這裏指愛慕、暗戀）、 「boomer」(指嬰兒潮時代出生的人) 以及「cringe」（感到難堪或難為情）等詞一樣流行開來。

但最好不要把「休克」與跟風和隨大流（英文basic）混淆起來。

那什麼會讓你「休克」呢？

Z世代的海莉說，如果不想成為「休克」最好要避免這些：

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 看《老友記》已經過時，很容易被人叫做「休克」。

講現代女權主義

用太多的#號

喝玫瑰紅葡萄酒

在木頭上寫勵志格言

戴閃閃發光的東西

穿雪地靴

穿、戴、拿有許多商標的體恤衫、帽子或是包包

穿戴和使用任何有迴紋狀圖案的東西

看《老友記》

都成年了還喜歡和打扮成迪斯尼中的人物

郵輪旅行

使用cheugy 這個詞

男士注意事項

圖像來源，Rod / TikTok 圖像加註文字， 羅德在抖音上提醒男士注意事項。

英文中的cheugy和cheugs是中性詞，它對男女都適用。但是，根據羅德在抖音上的建議，男士們還要額外小心。

如果男性不想被人叫休克就要避免以下幾點：