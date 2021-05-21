以色列巴勒斯坦衝突中的六個關鍵詞及圖解

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圖像來源，Reuters

以色列人與巴勒斯坦人之間的最近一輪暴力衝突已經持續兩周，導致大量平民傷亡。截至5月20日，衝突已經導致200多人喪生。

如今這番局面來源於雙方之間懸而未決的歷史遺留問題。在多年的對峙與仇恨之下，當地一代又一代又將衝突與動蕩延續下去。

為了幫助你更好了解這一話題，BBC中文整理了圍繞以色列與巴勒斯坦人衝突中常見的幾個名詞。

加沙地帶、約旦河西岸

今天，加沙地帶與約旦河西岸是巴勒斯坦難民及其後裔的主要居住地。巴勒斯坦人長期以來一直希望在這兩個地區建立一個獨立的主權國家，而在1967年「六日戰爭」（Six Day War，又稱第三次中東戰爭）中這裏被以色列佔領。

長41公里，寬10公里，加沙地帶（Gaza Strip，又稱加薩）是一片被地中海、以色列與埃及包圍的狹長之地。

加沙地帶最初由埃及佔領，1967年後被以色列佔領。2005年，在時任以色列總理沙龍的主導下，以色列從這裏撤出了部隊與其定居者。

2006年，伊斯蘭激進組織哈馬斯（Hamas）在巴勒斯坦議會選舉中擊敗執政黨法塔赫黨，贏得多數席位，並於2007年將加沙地帶的控制權從法塔赫手中奪走。之後加沙地帶一直被哈馬斯實際控制。

這裏是全球人口最密集的地區之一，共有210萬人口，因此當空襲發生時，這裏可能會發生慘重傷亡。根據聯合國數據，加沙地帶有約140萬巴勒斯坦難民，而兒童數量則為約100萬。

加沙地帶的人道主義條件近年來不斷惡化。其經濟已經崩潰，且面臨水、電及藥物短缺局面。

約旦河西岸，又稱西岸（West Bank）地區，如其名所示位於約旦河西岸。這一地區的北部、西部與南部被以色列包圍，東部與約旦接壤。

有限的巴勒斯坦人自治與以色列軍事統治在這裏並存。目前這里根據各種不同資料，西岸地區的人口數量巴勒斯坦阿拉伯人數量在210萬至300萬不等。

同時，也有大約43萬以色列猶太人在西岸地區（不包括東耶路撒冷）居住，他們分佈在以色列佔領下修建的132個居住點（與124個更小型的「前哨站」）內。

國際社會大多數成員認為這種定居點不符合國際法規定，但以色列與美國前總統特朗普政府對此表示異議。

哈馬斯

哈馬斯誕生於1987年巴勒斯坦人反抗以色列對西岸及加沙地帶佔領的「起義」之後，現在是巴勒斯坦激進伊斯蘭組織中規模最大的一個。

該組織不承認以色列，自2007年以來一直統治加沙地帶。它的目標既包括在其軍事力量卡桑旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的領導下針對以色列進行武裝鬥爭，也包括一些社會福利項目。

哈馬斯曾多次襲擊以色列平民及軍事力量，包括多起自殺式襲擊及火箭彈攻擊等。以色列、美國、歐盟、英國、約旦、埃及等國家與組織將哈馬斯或其軍事力量視為恐怖組織，伊朗、俄羅斯、中國、土耳其及多數阿拉伯國家承認其抵抗組織身份，但沒有將其標記為恐怖組織。

面臨擁有強大技術及軍事火力的以色列，哈馬斯也擁有足夠武器可以攻擊對方。目前其最重要的武器是種類繁多的地對地導彈。其確切導彈儲量外界無法預估，以色列軍方有其評估但不願進行分享。一名以色列政府發言人曾表示，他們認為哈馬斯可以在「相當長一段時間內」維持目前程度的火力。

鐵穹

2006年以色列與黎巴嫩激進的真主黨運動爆發的戰爭期間，真主黨武裝向以色列發射了數千枚火箭彈，造成巨大破壞。在這之後，以色列表示，將會部署一套新的導彈防禦屏障。

這一系統由拉斐爾高級防禦系統公司、以色列航太工業公司兩家以色列公司開發，其中收到一些來自美國的幫助，於2011年起投入使用。

它可以在任何天氣下運作，特意針對來自加沙的火箭彈這種較近程初級武器設計。

「鐵穹」被認為是當今世界最為先進的防禦系統之一，其原理為使用雷達在外來威脅造成破壞前對其進行鑒別並摧毀。

雖然開發成本昂貴，但製造商稱這一系統仍屬划算，因為它所使用的的技術可以區分外來威脅是否將會打擊人口密集地區。為節約開支，只有那些射向城市地區的導彈才會被瞄凖擊落。

以色列目前已經為此在全國部署10個炮台，每一炮台配有3到4個發射器，可以發射20枚攔截導彈。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名以色列士兵看著以色列的鐵穹反導系統攔截從加沙地帶發射的火箭。

以色列軍方發言人最近表示，「鐵穹」使得以色列避免了更多傷亡，但也有分析聲音認為，最近加沙地帶出現的猛烈火力攻擊表明，激進武裝組織正試圖以數量壓制「鐵穹」，這使得一些人對「鐵穹」可能存在的局限性表示擔憂。

謝赫·賈拉

謝赫·賈拉（Sheikh Jarrah）位於東耶路撒冷，是位於東耶路撒冷舊城牆外的一個巴勒斯坦人社區。這裏是導致最近一輪暴力衝突的導火線之一。

這裏曾在數千年間是猶太人群體的家園，但他們在1948年戰爭中從這裏逃離。那場戰爭之後，新成立的獨立國家以色列佔據耶路撒冷西部，東部則由約旦佔領。上世紀50年代，約旦當局將多個巴勒斯坦難民家庭遷入謝赫·賈拉。

在1967年戰爭中，以色列又佔據了東耶路撒冷，並稱整座耶路撒冷為其首都。而巴勒斯坦人則聲稱東耶路撒冷是未來巴勒斯坦的首都。

定居在耶路撒冷的猶太人團體聲稱，謝赫·賈拉的土地與房產屬於自己。1972年，猶太人定居者們開始就這裏的所有權提起法律訴訟，這場法律之爭一直持續到今天。

自2008年起，謝赫·賈拉社區的13個巴勒斯坦人家庭一直在法庭上向試圖驅逐他們的以色列定居者發起挑戰。

此前耶路撒冷地方判定謝赫·賈拉的13個巴勒斯坦人家庭需要在今年搬走。以色列最高法院原本計劃於5月10日聽取巴勒斯坦人的上訴。

5月9日，以色列最高法院應以方司法部部長要求取消聽證會。新的日期將在此30天內敲定。

聖殿山與尊貴禁地

聖殿山（穆斯林稱「尊貴禁地」）是耶路撒冷最重要的宗教地點，也是多次衝突的發生地。

位於這裏的西牆（Western Wall，又稱哭牆）是猶太教第一聖地。猶太人之所以視聖殿山為神聖之地，是因為在古代這裏是猶太人的第一聖殿與第二聖殿所在地。

與此同時，著名的圓頂清真寺（Dome of the Rock）與穆斯林第三大聖地阿克薩清真寺（Al-Aqsa mosque）也位於這裏。