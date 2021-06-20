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1 小时前

美國2020年大選前後，吳倩每天都長時間埋頭看著手機，緊密關注通信軟件「電報」（Telegram）。

她加入了近十個右翼海外華人電報群組，群裏數以千計的成員幾乎都是前任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者，當中還有極右翼陰謀論宗派「匿名者Q」（QAnon）的追隨者。

吳倩緊追著群裏井噴的信息，但她並非匿名者Q或特朗普的追隨者，甚至並非生活在北美。學習國際政治的她今年33歲，居住在澳大利亞。

去年夏天，澳大利亞華人輿論圈中的新冠疫情相關謠言頻發。吳倩由此開始關注海外中文圈中的謠言傳播模式，並牽頭組建了數百名志願者組成的事實核查微信群，不定期發表中文的闢謠文章。但很快，隨著美國大選臨近，排山倒海的美國政治謠言湧現。

「天天看到這些同質的謠言，覺得不勝其煩，想瞅瞅到底源頭在哪裏，」吳倩回憶道。

「臥底」右翼華人群組

通過網絡上的公開信息，吳倩順藤摸瓜找到了多個使用簡體中文的電報「川粉群」（華人特朗普支持者的群組）。她加入了一些群組，不發言，只默默觀察當中的討論。

那時，正值美國政府下令封殺微信，大量的海外華人用戶湧向了電報，其中包括了特朗普的支持者。

「選擇電報因為當中很多人強烈反對中國共產黨，無法在微信上進行這些討論，」吳倩說。電報還被認為是信息安全度更高的通信軟件。

吳倩潛水的右翼華人電報群組包括按居住地而分的「川粉群」、YouTube上華人網紅播主的粉絲群，還有華人保守派微信公眾號的讀者群。每個群都有上千名成員，美國大選前後是群組活躍度最高的時期，每群每日交換數千條信息。

凝聚這些群組的主題不一，然而，成員們的政見類似。根據吳倩的觀察，他們多為反對中國共產黨、支持特朗普的海外華人，其中有不少人是基督徒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新特朗普的支持者被主流社交應用封禁之後，在另類網上平台中找到容身之所。

捐助「驕傲男孩」的華人

去年聖誕節前夕，群組裏一則信息引起了吳倩的注意。

它開頭以簡體中文寫道：「為眾人抱火的，不可使他凍斃於風雪；為世界開闢道路的，不可使他困頓於荊棘！」

那是一則號召為「驕傲男孩」（Proud Boys）募款的信息。上面附有兩個眾籌網址，還配上了玫瑰花和愛心的符號。「請大家慷慨解囊。多多益善，少少無拘！」

驕傲男孩是一個美國極右翼組織，信奉白人至上主義與男性沙文主義，成員全為男性。驕傲男孩曾多次參與暴力衝突。今年2月，加拿大將驕傲男孩列為恐怖主義實體。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 驕傲男孩成員在華盛頓的一場抗議活動上作白人至上主義手勢。

但在吳倩所在的電報群中，人們對驕傲男孩的認知截然不同，視其為「愛國組織」和捍衛美國傳統文化的「勇武派」。

12月中旬，驕傲男孩在美國首都華盛頓參加「百萬MAGA遊行」，與反對者發生暴力衝突，多名成員受傷。驕傲男孩的支持者隨即在眾籌網站GiveSendGo發起活動，募集醫療費。

僅僅數小時之內，這則募款信息就擴散到吳倩所在的多個海外華人電報群組中。

「這很常見，同一內容在各個川粉群病毒傳播，」吳倩說，群中成員政治參與性強，經常群起行動，小至為某個視頻點讚，大至集體捐款、向政治人物與機構寫信等。

這項為驕傲男孩發起的募款活動最終籌得超過10萬美元，從捐款人姓名的拼寫來看，來自華人的捐助超過八成。這僅僅是驕傲男孩諸多募款渠道與活動之一。

一個名為「公布外洩機密資料」（Distributed Denial of Secrets）的黑客組織近期獲得了GiveSendGo的募款記錄。五月初，美國媒體《今日美國》率先報道了華人為驕傲男孩捐款的情況。

BBC看到的募款記錄顯示，去年年底有多個涉及驕傲男孩的募款活動，捐款人名單中多見華人姓名。捐款日期與募款信息在上述電報群中流傳的時期吻合。

多個捐款人或組織註明其為支持特朗普的華裔、台裔美國人與加拿大人，每項捐款從10美元起，最高的超過一千美金。多人以中文留言，祝福驕傲男孩成員早日康復。

海外華人援助信奉白人至上主義的驕傲男孩，這一反差令不少人感到詫異。

一名華人捐款人在聖誕節捐助了500美元，她對《今日美國》表示，來自「共產主義中國」的她對美國「非常感恩」。「驕傲男孩支持特朗普，他們在與安提法（Antifa）作鬥爭，」她說。安提法是活躍在美國的激進左翼組織。

「安提法在他們眼中是魔鬼一樣的存在，」吳倩說，在這些華人看來，「驕傲男孩保護了他們的同胞。」

這些右翼華人電報群也會翻譯、搬運陰謀論組織「匿名者Q」的謠言，例如指疫苗中含有芯片、注射後政府將利用5G技術控制人民等毫無科學根據的虛假信息。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「匿名者Q」：特朗普的一個陰謀論宗派

「謠言迴音室」的形成

追蹤與分析網絡虛假信息的非營利機構「第一稿」（First Draft）的研究發現，一些對中國共產黨極度反感的海外華人曾與美國右翼勢力聯手，在推特、臉書和YouTube上散播關於新冠疫情與美國大選的假信息。

逃亡海外的中國億萬富翁郭文貴和特朗普的前顧問斯蒂芬·班農（Stephen Bannon）的合作就是一個典型例子。

研究網絡虛假信息的研究公司Graphika在近期報告中指出，兩人創辦了一系列傳播虛假信息的媒體實體，在臉書、推特、YouTube等平台上都有數千個與之有關的活躍帳號。研究指，郭文貴是這一右翼媒體網的核心，班農則是經常在其節目中出現的領銜人物之一。

他們被認為是在尋找美國極右翼保守派與反對中共的海外華人之間的最大公約數。

圖像來源，Getty Images

海外華人接收時事新聞的方式也加速了謠言的傳播。

「第一稿」的研究發現，海外華人消費、討論和分享新聞時，常常繞過了事實核查相對嚴謹的傳統媒體，再加上在微信、微博等平台上的政治審查、中國政府發起的「信息戰」，導致海外中文圈中低質、偏頗、虛假信息泛濫。第一代華人移民由於語言障礙和閲讀習慣，甚少核查在社交媒體、訊息平台上的信息。

海外華人的信息交換發生在大量封閉或半封閉的群組中，例如吳倩所潛伏的電報群。成員由於立場相近、相互信任，對分享在群裏的信息基本不作核查。

這樣一來，在這些隱秘的網絡角落就形成了謠言迴音室。謠言一旦發出，會像野火一樣瘋狂傳播，生生不息。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 社交媒體在國會暴動中扮演關鍵角色

國會暴動：狂熱高潮

今年1月初，大批特朗普支持者前往首都華盛頓抗議總統大選結果，支持極右翼的華人在線上與線下的狂熱攀至頂峰。

抗議活動前夕，電報群組上越發熱鬧。在根據城市劃分的美國群組裏，吳倩看見人們串聯結隊，集體安排交通、飲食、住宿；不能前往遊行的人就捐錢以示支持。

載滿特朗普華人支持者的大巴車從美國各地開往華盛頓。在推特上，他們發佈了在車上的合照。人人整齊穿戴著特朗普陣營標誌性的紅色棒球帽，臉上的笑容洋溢著學生時期春遊一般的興奮。

1月6日國會暴動當日，上百名華人在華盛頓國家廣場上聚集。一些人拉起中英文雙語條幅，上面寫有「挺川滅共」、「支持川普」、「美國華人為特朗普戰鬥」等字樣。

在右翼華人中頗具影響力的網紅「摩西煮酒」也抵達了首都，他身披美國國旗在華盛頓紀念碑下留影。他自稱是基督徒，在社交平台上的發言多帶有宗教意味，在YouTube和推特上都有數萬粉絲。

在華盛頓紀念碑下，一名華人示威者對摩西煮酒的鏡頭說，他認為這場"挺川"遊行將打破華裔在美國主流文化中「營營役役、只知道工作賺錢」的刻板印象。

「我感覺華人已經變了，華人已經真真正正成為了華裔美國人，真正進入美國的政治氛圍當中，」這名男子稱。

然而，吳倩認為，國會暴動當日華人「川粉」雖踴躍，但其中大多數人沒有意識到他們的行為將帶來何種後果。

「他們是希望向議員展示真正人民的力量，敦促議員做出正確的選擇，但怎麼展示、用什麼形式、有什麼後果，沒有人給他們提供相關解釋。」

那些高舉橫幅標語的華人示威者，大多停留在國會外圍，但亦有人並未止步於此。

衝入國會的人群當中，至少一人是中文使用者，他在現場拍攝的視頻在社交媒體上廣為流傳。他並未在視頻中露面，只以中英文高喊：「我們已經佔領了國會，但是沒有看到國會參議員、眾議員，We the people（我們是人民）！Great people （偉大的人民）！」

當日聚集在華盛頓的華人特朗普支持者中，最終有多少人非法闖入了國會，不得而知。

圖像來源，Getty Images

那天，遠在大洋彼岸的吳倩一邊看電視直播，一邊刷手機裏電報群的動向，現場與網絡上的狂熱如出一轍。

「當國會暴動發生時，群裏的人非常興奮，」吳倩說。

群裏的成員尤其關注美國民主黨籍國會眾議長佩洛西的下落，他們把她戲稱為「破鑼西」，滿心期盼抗議者將她「一舉拿下」。

驕傲男孩的眾籌活動也一下子活躍了起來。美國國會暴動當日，上述的募集醫療費用的活動收到了多筆相信來自華人的捐款。其中一人用中文寫道：「敬佩勇敢的驕傲男孩們為自由民主而戰，我們要阻止撒旦奪走的大選結果。」

但當人們看見美國內外輿論一致譴責暴動分子時，電報群裏的風向迅速發生了變化，又一波謠言興起。

「他們說安提法混進了抗議人群，堅稱特朗普沒有煽動暴動，」吳倩說，群裏開始刪除歷史信息和此前公開簽名的召集信等。

圖像來源，Reuters

自此以後，這些右翼華人電報群的討論熱度逐漸降低，但其中的交流從未停歇。

群組成員大多依然深信關於美國大選的一些缺乏依據的說法，期盼最高法院或各州點票審計將推翻選舉的結果。當新上任的總統拜登的演講與講稿存在一詞之差時，群組成員紛紛猜測，這是他向中國政府發出的「信號」，是拜登被中共操控的「證據」。

吳倩依然潛伏其中，她認為，極右翼華人缺乏一個健康的信息環境，一旦被謠言網俘獲，將很難擺脫，他們偏居一隅的信息圈子將長期存在。

當下一場政治風暴來臨時，這裏又會掀起另一場狂歡。

（圖像設計：Davies Surya）