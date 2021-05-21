以色列與哈馬斯達成停火協議 11天流血衝突超過240人死亡

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在加沙，至少有232人在衝突中死亡，包括100名婦女和兒童。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝組織達成了停火協議，並已正式生效。

停火在周五（5月21日）早些時候生效，結束了這場持續了11天並造成超過240人死亡的轟炸衝突。

停火生效後，巴勒斯坦人擁上加沙街頭，高呼「真主最偉大，感謝真主」。

以色列與哈馬斯均聲稱自己在衝突中獲勝。

美國總統拜登表示，這次停火為進步帶來了「真正的機會」。

周四，以色列發動了超過100次空襲，目標是哈馬斯在加沙北部的基礎設施。哈馬斯則以火箭彈回應。

以巴之間的緊張情緒持續多個星期後，衝突終於在5月10日爆發。其中最激烈的事件是在穆斯林和猶太人均崇拜的一個聖地，雙方也發生了衝突。

據哈馬斯所控制的衛生部表示，至少有232人在加沙死亡，其中包括超過100名婦女和兒童。以色列則表示，至少有150名武裝分子死於加沙。哈馬斯則沒有公布武裝人員傷亡人數。

醫療部門表示，在以色列有12人死亡，包括兩名兒童。以色列指共有過大約4000枚火箭彈射向其領地。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名以色列當地人察看他家被毀的廚房。

雙方說法

以色列安全內閣表示，已經一致接受停火的主張，並將根據實際情況決定下一步。

以色列國防部長本尼·甘茨（Benny Gantz）發推文（Twitter）表示，加沙的襲擊者已經作出「前所未有」的軍事讓步。

哈馬斯一名官員向美聯社（AP）表示，以色列宣佈停火意味著巴勒斯坦人民的「勝利」，以及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的失敗。

停火於當地時間周五凌晨2時生效，之後不久，大量巴勒斯坦人擁上加沙的街頭慶祝。

清真寺的擴音喇叭傳出聲音，聲稱「在『耶路撒冷之劍』戰爭中的反抗力量取得勝利」。

哈馬斯國際關係委員會的巴塞姆·納伊姆（Basem Naim）向BBC表示，他對於停火是否會持續存疑。

「沒有給予巴勒斯坦人的公正，沒有停止以色列人的攻擊和以色列人對我們在耶路撒冷的人民的暴行，這場停火將仍然會是脆弱的，」他說。

分析：倖存者沒有宣告勝利

BBC中東事務編輯傑里米·博文（Jeremy Bowen）

就像2007年哈馬斯佔領加沙以來的所有戰事一樣，雙方都在宣稱自己勝利了。

加沙一名哈馬斯領袖向BBC表示，以色列曾承諾「不碰謝赫·賈拉和阿克薩清真寺」。他指的是伊斯蘭教其中一座最神聖的清真寺，以及在驅逐巴勒斯坦家庭事件當中成為衝突爆發點的一個耶路撒冷街區。

以色列否認曾有過這樣的共識。國防部長甘茨發表聲明稱，在過去11天之後，以色列展現的是「規模和策略重要性前所未有」的軍事勝利。

雙方的倖存者以及那些失去親人的人沒有宣佈勝利。死傷者絶大多數是在加沙的巴勒斯坦人，這裏遭遇了數億美元的設施損毀。

雙方也都在炮製一些勝利的敘事。

這是自2008年末以來，以色列與哈馬斯之間第四次大規模戰事，而在每一次大大小小的衝突之後，兩邊都會說相似的話，宣佈自己勝利，然後基本上，下一次衝突的種子已經埋下。我能夠肯定地告訴你一點：如果現狀不發生積極改變的話，新一輪這樣的事件還會有。

拜登表態

美國總統拜登在白宮發表講話，稱他在停火協議宣佈後的電話通話中表揚了內塔尼亞胡。

「哈馬斯以及其他加沙的恐怖組織的無差別火箭彈攻擊奪走了以色列的無辜受害者性命，美國完全支持以色列自衛的權利，」拜登說。

他表示，以色列總理就美國支援的「鐵穹」防禦系統表示感謝：「這是我們兩國一同開發的，拯救了無數以色列國民的性命，包括阿拉伯人和猶太人。」

拜登還讚揚了埃及總統阿卜杜勒·法塔赫·塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在這場停火當中的斡旋作用，之後還提到了衝突所造成的人命傷亡。

「我對所有失去至親的以色列和巴勒斯坦家庭致以誠摯的慰問，我希望受傷的人能夠完全複元，」他說。

美國總統表示，美國仍將致力於與聯合國合作，向加沙提供人道援助以及協助重建工作。他還表示，這些會「與巴勒斯坦當局全面合作，而不是哈馬斯」。

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埃及總統塞西表示，他接到了拜登總統的電話，感到非常高興，並表示他們彼此就緩解以色列與加沙之間的衝突模式交換過意見。

是什麼促成了停火？

雙方均受到國際壓力，停止敵意行為。

周三，美國總統拜登向內塔尼亞胡表示，他期望「在今天向停火的方向取得重大進展」。

埃及、卡塔爾以及聯合國均在以色列與佔領加沙的哈馬斯之間的停火談判當中扮演了領導角色。