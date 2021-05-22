台灣疫情爆發、以巴衝突停火、BBC就戴安娜採訪道歉與更多本周精彩故事

33 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名以色列當地人察看他家被毀的廚房。

2021年5月第三周，台灣的新冠疫情爆發成為關注焦點，連續多日新增確診病例破百，引發了台灣對於自豪的防疫政策、民眾防疫意識是否鬆懈的激烈辯論。

戴安娜王妃當年接受BBC獨家訪問，記者巴希爾涉嫌違規獲得採訪機會的獨立調查有了明確的結果，引發英國威廉王子等人的批評，BBC亦就此無條件道歉。

我們還跟著鏡頭走進中國渴望以直播帶貨致富的人群。

此外，我們還在本周見證了中國「祝融號」火星車成功登陸火星併發回照片，以及以巴在衝突11天後停火。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，EVELYN CHEN 圖像加註文字， 在台北市萬芳醫院急診室的護理師在防疫最前線

被視作全球抗疫典範的台灣出現一波嚴重的新冠肺炎疫情，連續多日新增確診病例在三位數。

外界評論，這起疫情正嚴格考驗台灣的防疫能力及疏失。其中，對台灣政府有關新冠疫苗採購效率及速度的質疑再次被放大評論。

蔡英文在回應外界批評時再次公開強調，台灣自製疫苗「高端」及「聯亞」會在今年七月底提供民眾接種。

台灣駐美國代表蕭美琴周二也在臉書發文稱，台灣先前和莫德納（Moderna）談妥的500萬劑疫苗採購，確定將於今年中開始供貨。蕭美琴表示，有關美國總統拜登（Joe Biden）剛宣佈將在今年6月底前釋出2000萬劑阿斯利康（Astra/Zeneca）疫苗一事，台灣也正「全力進洽中」。

這次本土疫情危機，引發了台灣對於自豪的防疫政策、民眾防疫意識是否鬆懈的激烈辯論。此外，對疫苗的焦慮除了凸顯出這些新舊問題，同時再次顯示出台灣在全球衛生體系中的孤立，因此導致在疫苗採購上陷入困境。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴勒斯坦民眾湧上加沙街頭慶祝。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝組織達成了停火協議，並已正式生效。

停火在周五（5月21日）早些時候生效，結束了這場持續了11天並造成超過240人死亡的轟炸衝突。

停火生效後，巴勒斯坦人擁上加沙街頭，高呼「真主最偉大，感謝真主」。

以色列與哈馬斯均聲稱自己在衝突中獲勝。

美國總統拜登表示，這次停火為進步帶來了「真正的機會」。

圖像來源，CNSA 圖像加註文字， 正面攝像頭拍下的是火星車著陸的烏托邦平原的景象。

中國的「天問一號」火星探測器搭載的「祝融號」火星車於北京時間5月15日7時18分（格林尼治標凖時間5月14日23:18） 成功登陸火星。

中國成為繼美國之後第二個成功將探測器送上火星並運行相當長一段時間的國家。

中國科學家們期望，在火星北半球廣闊的烏托邦平原上，這個機器人至少要工作90天。

中國國家航天局在其網站上發佈了這些照片，甚至還發佈了幾段短視頻，記錄了火星車的減速傘（用於進入火星大氣層的一個太空艙）脫離「天問一號」探測器的瞬間。「天問一號」探測器搭載著祝融號火星車進入了火星軌道。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 除了加強對加密貨幣交易的管理，北京還希望從源頭上限制比特幣等虛擬貨幣的"挖礦"活動。

在中國宣佈將對加密貨幣實施更嚴厲的監管之後，比特幣價格周三（5月19日）迅速下挫，三個月來首次跌破3.4萬美元。

截至北京時間周四（5月20日）下午5時，比特幣價格收復了一些失地，價格在3.9萬美元左右。

以太坊、萊特幣、狗狗幣等其他加密貨幣也普遍出現恐慌式拋售，部分幣種一天內跌幅曾超過30%，一度引發崩盤擔憂。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國主播訓練營：直播帶貨熱潮下的暴富夢

在中國東部的浙江義烏，數以萬計的人們帶著暴富和成名的夢想來到這裏，湧向近年在中國興起的直播帶貨行業。

這也催生了當地的各類直播培訓機構，它們教授新手如何活躍氣氛，成功說服觀眾掏錢買單。

不過，這個快速崛起的行業也受到一些人的質疑。批評者認為這促進了不理性的消費，天花亂墜的宣傳下也常出現產品實際質量不佳的情況。

BBC記者白洛賓（Robin Brant）走進義烏的一家主播培訓機構，了解渴望成為帶貨主播的人們的想法。

圖像來源，BBC/Reuters 圖像加註文字， 戴安娜王妃和BBC《廣角鏡》前記者馬丁·巴希爾

英國劍橋公爵威廉王子（Prince William, the Duke of Cambridge）稱，1995年BBC電視時事欄目《廣角鏡》（Panorama）對其母威爾士王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）的專訪導致母親偏執問題惡化，也破壞了父母的關係，而這全因為BBC管理層庸碌無能。

英國最高法院退休法官約翰·戴森勳爵（John Dyson, Lord Dyson）星期四（5月21日）發表獨立調查報告稱，《廣角鏡》前記者馬丁·巴希爾（Martin Bashir）以「欺詐」手段獲得採訪戴安娜王妃的機會，違反BBC編輯指引，BBC也沒能在事件中持守「高標凖的誠信和透明度」。

威廉王子歡迎戴森勳爵的結論，並批評BBC領導顧左右而言他，沒能嚴加追問。薩塞克斯公爵哈里王子（Prince harry, the Duke of Sussex）另行發表聲明稱，其母親是被連串不道德媒體文化所引起的漣漪效應所殺害。

BBC分別緻函威廉王子、哈里王子、威爾士親王查爾斯王子（Charles, Prince of Wales）與戴安娜王妃弟弟查爾斯·史賓賽伯爵（Earl Spencer）道歉，並退還一切與該期《廣角鏡》節目有關之獎項，包括一項1996年的英國電影學院獎（BAFTA）電視獎項。