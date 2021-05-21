新冠肺炎：斯里蘭卡疫情增強中國在印度後院的影響力

蘭加納·特瓦裏（Suranjana Tewari）

BBC新聞

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國正在加大對斯里蘭卡的救援力度，專家稱這將增強中國在斯里蘭卡的影響力。

人口總數接近20億的南亞地區正面臨著近年來最嚴重的健康危機。印度及其鄰國的新冠病毒感染正在急劇上升，這讓斯里蘭卡這樣的小國尤其脆弱。

不過，中國正在加大對這些國家的救援力度，專家表示，這可能會增強中國在這些國家的影響力。

本周五，斯里蘭卡各地城鎮的街道將再次陷入沉寂。在5月25日之前，人們只能冒險出門獲得必需品。

與鄰國一樣，斯里蘭卡去年基本上安然度過了較溫和的第一波疫情，但最近病例激增，可能令該國醫療體系不堪承受。

斯里蘭卡目前每天報告確診病例約3000例，比一個月前上升了10倍。

這個島國擁有在很大程度上免費、可廣泛使用的公共醫療系統，被認為是該區域最好的，但該國的醫院仍難以應對。

「我們控制病例激增的能力有限。只要沒有激增，沒有帶來太多挑戰，我們就沒事，醫療系統也可以承受，」公共衛生專家薩斯喀·班德拉（Shashika Bandara）告訴BBC。

但斯里蘭卡政府由於沒有採取足夠措施遏制疫情蔓延而受到批評。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度所有鄰國的新冠病毒感染都在增加。

目前還沒有足夠的新病例基因組測序，但人們普遍認為，英國的病毒變種是造成疫情蔓延的原因。

斯里蘭卡衛生政策研究所執行主任拉維·蘭南-埃利耶（Ravi Rannan-Eliya）博士表示，「至少從4月份起，B.1.617.2或印度變種病毒存在的可能性就已經很高了，超過50%」。

儘管印度的旅遊人數激增，但與其他國家之間的「旅遊泡沫」直到5月初才停止，這引起公眾極大焦慮。

公共衛生官員警告，斯里蘭卡將很快面臨「類似印度的情況」，但政府在實施旅行和活動限制方面猶豫了數周才下決心。許多人在4月份慶祝傳統新年時可以不受活動限制。

疫苗接種工作也遇到了障礙。

今年早些時候，斯里蘭卡開始為人們接種疫苗，並在很大程度上依賴印度提供阿斯利康疫苗。但隨著當地局勢惡化和貨運停止，該項目不得不暫停。

截至5月19日，只有超過6%的人口接種了一劑疫苗，對於那些接種了阿斯利康疫苗的人將如何以及何時接種第二劑疫苗，存在很大的不確定性。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國一直在彌補印度在該地區留下的疫苗短缺。

來說說中國。

這個亞洲巨人已經在包括斯里蘭卡在內的許多印度鄰國產生了重要影響。中國一直走在救援工作的前列，通過被稱為「口罩外交」的努力中捐贈了疫苗、個人防護裝備、口罩和測試設備。

中國和俄羅斯能夠彌補印度無力繼續供應疫苗留下的短缺。

中國向斯里蘭卡捐贈了110萬支國藥疫苗，隨後斯里蘭卡恢復了疫苗接種計劃，政府宣佈採購更多衛星五號（Sputnik）疫苗。

專家表示，斯里蘭卡過去在為傳染病部署疫苗方面堪稱典範，因此人們對接種疫苗不像亞洲其他地方那樣猶豫。

有些人對中國和俄羅斯的疫苗感到擔憂，但隨著病例激增，民眾還是排起隊來接種疫苗。

就在斯里蘭卡的經濟掙扎在疫情壓力之際，北京凖備向斯里蘭卡提供經濟援助。

但一些政策專家擔心，這只會加強批評人士所說的中國對斯里蘭卡的「控制」。

除了斯里蘭卡，中國還在幫助該地區其他國家應對新冠危機，包括尼泊爾、巴基斯坦和孟加拉國，這些都是北京「一帶一路」倡議的一部分，這是旨在擴大全球貿易聯繫的大規模基礎設施項目。

事實上，北京幾年來向斯里蘭卡的基礎設施和發展上投資了數十億美元，這讓一些本地人覺得，這個已經國家被賣給了中國人。

中國企業和資金在漢班托塔（Hambantota）投資建設了港口，但斯里蘭卡沒有能力償還，因此交給北京處理，這一舉動引發了憤怒。同時政府還計劃用中國資金，在科倫坡海岸附近的開墾土地上建立一個全新的城市。

中國所謂的建立貿易聯繫的戰略試圖擴大其在南亞的影響力，這一戰略存有爭議，長期以來尤其受到其地區競爭對手印度的懷疑。但由於印度正在努力控制大流行蔓延，試圖阻止感染繼續傳播，德里幾乎無能為力。

「中國的疫苗外交將為印度現有的中國基礎設施外交添磚加瓦。中國正通過疫苗外交將其在該島的勢力範圍進一步擴大，」政治分析人士阿薩卡（Asanka Abeyagoonasekera）告訴BBC。

但蘭南-埃利耶博士說，像斯里蘭卡這樣的國家目前需要中國，因為它是唯一一個以全球所需規模生產新冠醫療供應品的國家，另一個原因是中國成功控制了疫情。

「我們犯下的最大錯誤是沒有認真對待中國的做法，」他說。他所指的是北京採取的多管齊下的措施，包括封鎖、接觸追蹤、關閉邊境和大規模接種疫苗等措施。

「我們模仿了英國的做法，但如果你看看新西蘭這些國家，他們也模仿了中國。」