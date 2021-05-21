歐盟議會凍結中歐投資協定 要求中方解除制裁

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名中國建築工人。

歐洲議會5月20日凍結中歐投資協定批准程序，稱此舉針對北京對歐盟人士的制裁與香港、新疆等人權問題。

歐洲議會以壓倒性優勢通過這一決議。其中有599票贊同、30票反對與58票棄權。

這一動作是中歐關係進一步惡化的表現。《中歐全面投資協定》本於2020年12月達成，原本預計可於今年在歐洲議會通過。但今年3月，為回應西方國家就新疆維吾爾人問題對中國的制裁，北京向10名歐盟政治人物及4個實體實施制裁措施。

「中國的制裁是誤算。他們應該從他們的錯誤中吸取經驗，重新考慮。由於中國的制裁，全面投資協定已經被凍結，」遭到中國制裁的歐洲議會議員、德國政治家彼蒂科菲爾（Reinhard Bütikofer）表示。

中國駐歐盟使團在決議通過後表示，中歐投資協定是「互利共贏的協定」，中方實施反制措施是對歐盟「單邊制裁對抗做出的正當回應」。「中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與我們相向而行，」一名中國駐歐盟使團發言人表示。

「天安門屠殺以來最差人權狀況」

歐洲議會通過的決議中指出，要求中國在處理投資協定前解除制裁。

「歐盟同中國的關係可能無法照常推進，」決議指出。路透社報道稱，這項決議不具備法律約束力，但顯示出目前歐洲議會的官方立場。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在接受BBC中文訪問時，他談到諸多話題，包括對英中關係走向，英中貿易、中國官員海外資產，官二代留學生等問題的看法，並提及他私人電子郵箱被黑，家裏收到可疑信件等事情。

決議中還稱，歐盟對中國的制裁針對的是侵犯人權的行為，以國際法中合法與相適應的措施為基礎，而中國的制裁缺乏任何法律依據，武斷且完全沒有根據，且針對的是對其侵犯人權行為的批評，這種制裁顯然是企圖阻止歐盟繼續就中國虐待人權行為採取行動。

「中國過往有侵犯人權的記錄，這是放棄中國在這些領域做出的雙邊與多邊承諾的做法；有權威報告指出，中國的人權狀況出於天安門大屠殺以來最差局面，」其中表示。

這份決議提到，促進及尊重人權、民主與法治在歐盟與中國的長期關係中應該始終保持中心地位。

「鑒於近來的發展和中國帶來的挑戰，歐盟現行的中國戰略顯示出其局限性。」

「這一決議不是受反中情緒驅使，而是出於捍衛並維護國際公認人權標凖的集體利益，」決議表示。

中國呼籲盡早批准協定

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）

中國外交部發言人趙立堅5月19日在例行記者會上就這次投票回應稱，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是一方給予另一方的「恩賜」。

「盡早批准符合中歐雙方利益，雙方均應為此作出積極努力，」他表示。

趙立堅還表示，被制裁的歐盟有關機構和人權「長期以來惡意傳播涉疆謊言和虛假信息，嚴重損害中方主權和利益」。

聯合國人權專家與活動人士稱，至少100萬穆斯林被拘禁在新疆的再教育營。這些活動人士與一些西方政治人物指責中國使用酷刑、強制勞動及絶育措施。中國否認其在新疆有侵犯人權行為，稱這些營地是提供職業培訓的場所，也是打擊極端主義所需。

「中方有發展中歐關係的誠意，也會堅定維護自身主權、安全、發展利益，」趙立堅19日在記者會上稱。「希望歐方能夠從中深刻反思，立即停止干涉中國內政，通過對話溝通增進雙方了解和理解，妥善管控分歧，推動中歐關係健康穩定發展。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020年12月30日，習近平通過視頻連線和歐盟領導人及德國總理默克爾、法國總統馬克龍舉行會晤，中歐共同宣佈完成了投資協定談判。

《中歐全面投資協定》

目前的僵局對於中歐雙方都是一種挫敗。這份協定如果通過，將會對歐洲在中國的投資與知識產權給予更大保護，而有歐洲外交官表示，中國也希望通過此舉將自己塑造成更為公平與受尊重的貿易伙伴。

《中歐全面投資協定》的磋商過程長達7年，並經過35輪談判。該協議旨在放寬對在中國經營歐企的限制，比如要求歐企須與中方企業合作營運，需分享技術等，同時爭取擴大歐盟企業進入中國市場的領域，包括電動車，金融及醫療行業等。

圖像來源，Reuters

協定還希望中國降低對歐洲投資的嚴格規定，至少逐漸達到歐洲市場對中國資金開放的水平。此外，中國被要求承諾遵守國際勞工組織（International Labour Organisation）關於強迫勞動之規定。

根據資料，2020年，中國已經超越美國成為歐盟最大貿易伙伴。

位於歐盟總部布魯塞爾的智庫布魯蓋爾中心（Bruegel）研究員艾西亞（Alicia García-Herrero）此前分析稱，《中歐全面投資協定》旨在代替25項歐盟成員國與中國的雙邊投資協定，根本上是為了減少歐洲投資者在中國投資的不確定性。