印度新冠疫情：疫苗自顧不暇的現狀和影響

14 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 疫苗原材料供應鏈非常複雜和專業化，印度在原材料缺乏之際生產難以應付國內需要。

印度最大的疫苗生產商正在努力爭取滿足國內需求，並表示今年年底前不會出口疫苗。

由於印度目前新冠疫情十分嚴重，政府計劃增加產量應對，並承諾在今年8月至12月期間至少生產20億劑。

印度現在有什麼新冠疫苗？

目前有3種疫苗產品獲得印度當局批准使用：Covishield 和Covaxin疫苗均在印度生產製造，而第3種是俄羅斯生產的衛星五號疫苗（Sputnik V ）。

印度血清研究所 （SII，印度製藥企業，世界最大疫苗生產商） 生產Covishield（獲得了阿斯利康的許可），而第二大生產商巴拉特生物技術公司生產印度當地開發的Covaxin疫苗。

印度政府2021年5月中旬表示，迄今已採購了3.56億劑這兩種疫苗，儘管並非所有訂購的疫苗都已經交付。

印度各邦當局和私立醫院也已經另外訂購了1.16億劑，但目前也不清楚其中有多少已經交付。

印度政府4月份批准使用俄羅斯衛星五號新冠疫苗，並且將提供給各接種中心。5月上旬，印度收到21萬劑。

印度生產疫苗的速度能增加多快？

印度政府雄心勃勃的目標是在2021年8月至年底期間生產20億劑疫苗，這將大大幫助印度全部13億人口接種疫苗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印度政府雄心勃勃宣佈在2021年8月至年底期間生產20億劑疫苗，但實現這個目標困難重重。

然而，印度目前生產的8種疫苗中，迄今只有3種獲准使用，其中2種仍處於臨牀試驗的早期階段，3種處於後期試驗階段。

流行病學家和公共衛生專家錢德拉坎特·拉哈里亞博士指出，要達到接種目標，不能指望那些尚未獲得批准的疫苗，而重點應放在擴大現有獲准使用的疫苗的生產量上。

印度血清研究所預計生產7.5億劑Covishield和2億劑Covovax，後一種疫苗是印度當地版本的諾瓦瓦克斯疫苗，但尚未在印度獲得監管批准使用。

巴拉特生物技術公司也正在生產上述兩種類型的疫苗，預計將包括5.5億劑Covaxin和1億劑目前尚在早期臨牀試驗階段的鼻內噴霧疫苗。

2021年4月，印度政府承諾，將分別向印度血清研究所和巴拉特生物技術公司融資4億美元和2.1億美元，以增加其產量。

上周，兩家公司告訴印度政府，從8月份開始，他們的生產能力將分別提高到每月1億劑和8000萬劑。

這些印度企業生產目前批准的疫苗的預測遠遠低於印度政府從8月到12月生產20億支疫苗的雄心壯志。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度2021年5月下旬已接種了大約1.86億劑新冠疫苗。按人口比例接種率僅3%。

印度政府表示，也正在與輝瑞、莫德納和強生疫苗的全球生產商進行談判，以增加對印度的供應。

但製造商們表示，他們無法在10月份之前和印度討論疫苗供應問題。

印度面臨的原材料短缺

今年早些時候，美國總統拜登援引了美國國防生產法案（DPA），給予美國疫苗製造商優先凖獲得製造疫苗原材料的權力，因此，印度的疫苗生產也受到原材料短缺的打擊。

美國政府上月表示，將為在印度生產印度國產的Covishield疫苗提供特定原材料。

但印度血清研究所表示，它仍然面臨從美國需要的供貨短缺。

利物浦約翰·摩爾斯大學疫苗供應鏈專家莎拉·希夫林博士說，藥品供應鏈非常複雜和專業化。

她說，即使（全球）需求量非常高，新的供應商也不可能像其他行業那樣迅速湧現，或者，至少這些新供應商也難以得到信任。

印度疫苗接種情況

印度於2021年1月中旬開始接種疫苗，到5月下旬已接種了大約1.86億劑疫苗。按人口比例接種率僅3%。

4月初，印度每日疫苗接種量達到360萬針的峰值，但此後這一數字已回落至每天160萬針左右。

拉哈里亞博士告訴BBC說，政府供應只是疫苗接種的一個組成部分，還有一個關鍵是在供應給了各方面後，如何保證讓人們及時接種。

拉哈里亞博士暗示印度政府還需要更加合理地利用手中現有有疫苗。

按照目前的速度，整個印度13億人口可能需要長達四年的時間才能全部接種疫苗。

但包括德里和馬哈拉施特拉邦在內的一些地方政府表示，由於疫苗短缺，他們將不得不暫停為18-44歲人群接種疫苗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度疫苗出口基本停止。印度有專家認為印度政府需要合理利用手中現有有疫苗。

目前沒有疫苗可供出口

印度疫苗目前迫切需要供應本國人口，導致印度政府於3月份宣佈停止疫苗出口。

但印度政府還是特批允許一些較小規模的的對外疫苗捐贈，也拿出有限的一小部分疫苗提供給Covax全球新冠疫苗共享計劃。

目前沒有跡象表明，印度會在短時間內恢復批量出口。