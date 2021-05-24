白俄羅斯被控「劫機」逮捕反對派人士 西方國家發聲譴責

17 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 普羅塔塞維奇在這起事件中被白俄羅斯當局帶走。圖為普羅塔塞維奇在2017年的一張照片。

5月23日周日，一架從希臘飛往立陶宛的瑞安航空公司（Rayanair）航班被迫改變航線，在白俄羅斯（Belarus，白羅斯）停留數小時。活動人士群體聲稱，此舉是為逮捕當時機上的一名白俄羅斯異議人士。

西方國家對這一行為表示憤怒。一些歐盟領導人稱此為「劫機」行為，歐盟領導人還將對如何回應進行討論。美國國務院則稱，此舉「令人震驚」。

在飛機進入立陶宛前，白俄羅斯方面強迫飛機在其首都明斯克降落，聲稱該航班面臨炸彈威脅。被逮捕的人士名叫普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），今年26歲，是白俄羅斯媒體Nexta的前編輯。他在飛機被允許再次起飛前被帶走。這架航班在飛往維爾紐斯時經過白俄羅斯領空。在白俄羅斯領空內時，白方當局緊急派遣一架戰機讓這架航班轉飛至明斯克。

白俄羅斯媒體報道稱，由於害怕有炸彈威脅，一架米格-29戰鬥機將這架客機護送至白俄羅斯首都明斯克（Minsk），但在機上沒有發現爆炸物。

白俄羅斯國家通訊社（Belta）表示，在收到炸彈警報後，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）親自下發了要求飛機降落在明斯克的命令，並批准派遣米格-29戰機護送。

今年66歲的盧卡申科自1994年以來掌握政權至今。去年8月大選後他一直打壓異議聲音。許多反對派人物已經被捕入獄，也有一些像普羅塔塞維奇的人士逃亡到其他國家。

這架航班最終晚於原計劃7個小時，在當地時間21：25降落在目的地——立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。

外界有何反應？

這一事件引起歐盟各國強烈譴責，各國要求立即釋放普羅塔塞維奇，並對此進行全面調查。

在周一舉行的歐盟領導人會議上，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）敦促歐盟對白俄羅斯施加全新經濟制裁。

他向BBC表示，這種動作「可以對白俄羅斯政權的行為產生更大影響」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普羅塔塞維奇的一些支持者在維爾紐斯等待他抵達。

包括盧卡申科在內的數十名白俄羅斯官員目前已經在歐盟制裁名單之上，這些制裁是作為對他們鎮壓反對人士的懲罰，具體措施包括旅行禁令、資產凍結等。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）警告稱，這一「異常舉動」將產生「嚴重影響」。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉· 馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，這一舉動「令人髮指且非法……將會面臨後果」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）譴責這一行動「令人震驚」，表示拜登（Joe Bide）政府正在「與我們的伙伴接下來的動作進行協調」。

美國參議院外交委員會主席孟南德斯（Bob Menendez）與其他幾位歐洲國家議會外事負責人髮表聲明稱，譴責這一「海盜行為」，並呼籲推出禁令，禁止航班飛越白俄羅斯上空。

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）等人要求普羅塔塞維奇得到立即釋放。季哈諾夫斯卡婭在去年白俄羅斯大選中敗給總統盧卡申科，而那屆選舉普遍被認為存在舞弊現象。

分析

BBC外交事務記者蘭德爾（James Landale）

我們尚不清楚這個故事的全部細節，但它可能會產生巨大影響。

這其中有一些關於航空自由的疑問：面對這種行為，其他航班會有多脆弱？有些人已經稱這是一種侵略性為，或是國家恐怖主義，一種劫機的形式。這種行為將當時機上乘客至於多大危險之中？這可能會開創怎樣的先例？其他航班是否應該此後不飛往白俄羅斯領空？

還有一些國際法的問題：像許多人假定的那樣，這一行為在多大程度上是違法的？如果違法，應該面臨怎樣的後果？還有自由言論的問題：其他獨裁政權的批評人士會否害怕這種事情發生在他們自己身上？

還有國際外交的問題。歐洲國家政治人物已經呼籲歐盟及北約介入。有聲音要求對白俄羅斯政府施加制裁。在去年備受爭議的大選之後，這屆政府的合法性本已受到許多西方國家質疑。盧卡申科總統經常被形容為歐洲最後的獨裁者，現在「海盜」是否也會成為形容他的新詞？

而一架從歐盟成員國首都飛往另一成員國首都的飛機被迫降落在第三國，從而讓一名政府批評人士被逮捕，歐盟應該如何回應？當歐盟領導人在布魯塞爾（Brussels）會面時，這是他們必須回答的問題。

一些官員甚至建議，應該要求來自歐盟國家的汽車與卡車禁止進入白俄羅斯。在去年備受爭議的大選之後，盧卡申科已經顯示他願意為了鎮壓反對派走多遠。歐盟現在必須決定，他們凖備讓他付出多大的代價。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瑞安航空FR4978次航班從希臘雅典出發，終點為立陶宛維爾紐斯。在即將進入立陶宛境內前，航班轉向東邊，飛往了明斯克。

航班如何改向？

瑞安航空FR4978次航班從希臘雅典出發，終點為立陶宛維爾紐斯。在即將進入立陶宛境內前，航班轉向東邊，飛往了明斯克。希臘與立陶宛方面稱，機上共有171名乘客。

瑞安航空發佈的一份聲明表示，機組人員「被白俄羅斯（空中交通管制）通知稱機上有潛在安全威脅，被指示轉飛向最近的機場明斯克」。

網站Flightradar24上可見的飛行路線顯示，相比起明斯克，這架航班在轉向時其實距離維爾紐斯更近。

瑞安航空表示，在明斯克進行的檢查「沒有發現任何意外」，飛機於當地時間20：50離開明斯克。

「我們向所有受到這次令人遺憾的延誤影響的乘客致以誠摯的歉意，這次延誤屬於瑞安航空控制之外的事件，」聲明中稱。

瑞安航空這份聲明中沒有提及普羅塔塞維奇。

機上乘客抵達後表示，他們沒有得到與突然變向有關的任何信息。一些乘客表示，當這起事件發生時，普羅塔塞維奇看上去十分緊張。「他轉向人們，說他面臨死刑，」40歲的西姆基尼（Monika Simkiene）向法新社表示。

另一名乘客告訴路透社，在被通知飛機要改變路線後，普羅塔塞維奇打開了頭上的行李艙，拿出了一台筆記本電腦和一部手機，把這兩件物品交給了一名女性同伴。立陶宛總統稱，這名女性乘客後來被禁止重新登上飛機。

Nexta是一家媒體機構，擁有一個Telegram頻道。普羅塔塞維奇在2019年離開白俄羅斯，2020年他報道了白俄羅斯大選，之後被控恐怖主義與煽動暴動。

在去年的選舉中，Nexta在反對派陣營中扮演重要角色。盧卡申科贏得了這次選舉，但選舉本身被普遍視作存在舞弊。

受到西方領導人支持的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭曾在去年選舉後聲稱自己勝選，之後她被迫離開白俄羅斯前往立陶宛。