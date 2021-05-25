白俄羅斯「劫持」客機逮捕異見人士：歐盟等多國反應強烈宣佈制裁

41 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 圖為一架從希臘飛往立陶宛的瑞安航空公司航班在周日（5月23日）被迫改變航線並降落明斯克。

一架從希臘飛往立陶宛的瑞安航空公司（Rayanair）航班在周日（5月23日）被迫改變航線並降落明斯克，機上一名異見分子被捕之後，歐盟決定禁止白俄羅斯（Belarus，白羅斯）航空公司客機進入歐洲空域。

在比利時布魯塞爾的一場會議之後，27個歐盟成員國領袖還告知歐盟各航空公司，不要讓航班飛經白俄羅斯上空，同時承諾將會有進一步的經濟制裁。

26歲的羅曼·普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）當時正在一架從希臘飛往立陶宛的航班上。該航班據稱因為炸彈威脅而改變航線。

西方國家指責白俄羅斯「劫持」這架瑞安航空公司飛機。

網上有一段視頻流出，疑似是普羅塔塞維奇在明斯克機場被捕之後，被脅迫錄影的片段。

周一晚些時候流出的影片中，這名記者表示他健康狀況良好，而且似乎是對白俄羅斯政府控告他的罪狀供認不諱。

但是包括該國主要反對派領袖在內的活動人士均對該錄像片段提出批評，並指普羅塔塞維奇是在受到壓力之下承認自己有不當行為。

美國總統拜登形容，白俄羅斯當局的行動「令人髮指」，表示這是「對政治異見者和新聞自由無恥的侵犯」。

普羅塔塞維奇的父親向BBC表示，他擔心自己的兒子可能受到虐待。

德米特裏·普羅塔塞維奇在周一表示，他「非常擔心」他的兒子會受到白俄羅斯當局怎樣的對待。

「我們希望他能夠頂得住。我們甚至想想都害怕，但是他有可能被毆打和虐待。我們真的害怕這樣，」他透過視頻通話說。

「我們真的很震驚，也很沮喪，」他說，「這種事不應該發生在21世紀歐洲的中心地帶。」

圖像來源，Nexta 圖像加註文字， 網上有一段視頻流出，疑似是普羅塔塞維奇（上圖）在明斯克機場被捕之後，被脅迫錄影的片段。普羅塔塞維奇的父親向BBC表示，他擔心兒子可能被虐待。

「我們希望整個國際社會，包括歐盟，會對當局施加前所未有的壓力。我們希望這種壓力會有用，當局會意識到他們真的犯了一個大錯。」

周日事件經過

瑞安FR4978航班原本從希望首都雅典出發，目的地是立陶宛首都維爾紐斯。白俄羅斯派出一架戰鬥機，聲稱機上有炸彈威脅，脅迫其降落。飛機於當地時間周日13時16分在白俄羅斯首都明斯克落地。

之後警方將普羅塔塞維奇帶走，機上126名乘客則下機。有目擊者稱，普羅塔塞維奇這名活動人士當時「非常害怕」，他與女友索菲婭·薩佩加（Sofia Sapega）一同被帶走。

薩佩加的母親向BBC表示，23歲的女兒被帶到明斯克監獄。她表示，女兒最後在WhatsApp訊息中來得及寫下的字眼就是「媽咪」。對她的具體指控不明。

圖像來源，HO via EPA 圖像加註文字， 白俄羅斯官員指，該航班據稱有炸彈威脅而改道。西方國家則指責白俄羅斯「劫持」這架瑞安航空公司（Ryanair）飛機。

白俄羅斯是歐洲唯一仍然會對囚犯執行死刑的國家，而目擊者表示，普羅塔塞維奇對同機乘客說，他害怕自己會面臨死刑。

另外三名乘客也沒有抵達航班的目的地維爾紐斯。瑞安航空的首席執行官邁克爾·奧萊裏（Michael O'Leary）表示，他相信一些白俄羅斯的克格勃（KGB）特工也在明斯克離開了飛機，但是此消息未得到獨立證實。

白俄羅斯表示，該航班因為有來自巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的炸彈威脅而改道。一名資深交通部官員向記者讀出了一封他聲稱來自該武裝組織的信。

信上說：「假如你不滿足我們的要求，炸彈就會在維爾紐斯上空爆炸。」

但是，哈馬斯否認與事件有任何關係。該組織過去從未有過在以色列及巴勒斯坦地區以外實施行動的事例，亦沒有證實過具備這樣的能力。德國總理默克爾（Angela Merkel）稱，白俄羅斯的說法「完全不可信」。

事件引發世界各地廣泛的遣責，多國敦促白俄羅斯立即釋放普羅塔塞維奇，並對事件進行全面調查。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）被戲稱是"歐洲最後一個獨裁者"——他執政已經有27年。

數十名白俄羅斯官員，包括總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）已經因為打壓反對派而受到歐盟的制裁，包括旅遊禁令、資產凍結等。

白俄羅斯官方媒體表示，自1994年以來一直執掌政權的盧卡申科本人下達了迫使飛機改道的命令。

這名66歲的領袖自去年8月在一場有爭議的選舉中當選以來，就一直打壓異見人士。很多反對派人物都被拘捕，另一些人則逃亡。

羅曼·普羅塔塞維奇是誰？

普羅塔塞維奇是媒體機構Nexta的前主編，該機構在在Telegram有一個頻道。他在2019年離開白俄羅斯，流亡至立陶宛。

普羅塔塞維奇曾報道2020年白俄羅斯總統大選，之後被控以恐怖主義和煽動暴亂等罪。

Nexta在選舉期間為反對派擔當了關鍵角色。之後盧卡申科勝出，但選舉被廣泛認為存在舞弊。選舉過後，Nexta繼續擔當反對派聲音，特別是在政府進行新聞封鎖的時候。

普羅塔塞維奇現在為另一個Telegram頻道Belamova工作。在博主伊戈爾·洛西克（Igor Losik）在去年6月被白俄羅斯當局拘捕之後，普羅塔塞維奇就頂替前者為頻道撰文。

其他國家也制裁白俄羅斯嗎？

英國亦與歐盟一樣，對白俄羅斯實施了制裁。

英國議會外交委員會主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）接受BBC《今日》（Today）欄目訪問時，呼籲對白俄羅斯實施經濟制裁，包括關閉亞馬爾（Yamal）的天然氣管道。

該管道從俄羅斯西伯利亞，經過白俄羅斯及波蘭通往德國。

2015年，在總統盧卡申科釋放六名政治犯之後，華盛頓一度暫停對白俄羅斯國有企業的制裁。在2019年，兩國還宣佈將會互設大使。

白俄羅斯概況

白俄羅斯在哪裏？它東臨盟友俄羅斯，南接烏克蘭。北邊和西邊則是歐盟和北約成員國拉脫維亞、立陶宛和波蘭。

它為什麼重要？與烏克蘭一樣，這個950萬人口的國家捲入了西方和俄羅斯的對抗。總統盧卡申科被戲稱是「歐洲最後一個獨裁者」——他執政已經有27年。

那裏發生了什麼？