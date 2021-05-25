中國俄羅斯全球戰略利益的重疊度增加 但仍存局限

32 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 據中國媒體報道，莫斯科中俄戰略安全會談可能會涉及中俄聯合努力抗擊全球新冠疫情，反擊美國和西方的「誣蔑行動」

俄羅斯同中國（5月25日）在莫斯科舉行戰略安全磋商。這次雙方第16輪戰略安全磋商在俄中兩國同美國緊張關係不斷升級的背景下舉行。

俄羅斯媒體報道說，俄羅斯安全會議秘書尼古拉·帕特魯舍夫和中國最高級的外交主管楊潔篪聯合主持這次會談。

中國媒體報道中說，此次中俄戰略安全會談可能會涉及中俄聯合努力抗擊全球新冠疫情、反擊美國和西方的「誣蔑行動」、以及中俄最高領導人今年舉行峰會的安排。

西方戰略壓力

五月初在英國倫敦召開的七國集團外長會議把莫斯科形容為「惡性勢力」，指北京有「欺凌行為」，並把中國、俄羅斯和新冠疫情列為最大威脅。

七國集團外長會議期間，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與英國外交大臣拉布（Dominic Raab）會晤後表示，英美將就共同應對中國和俄羅斯的挑戰加強合作。

中國官方媒體《環球時報》引述華東師範大學俄羅斯研究中心的崔珩說，「來自西方的敵意」令中俄關係進一步加強。

今年3月在阿拉斯加中美戰略對話中，楊潔篪和中國外長王毅同布林肯和美國國家安全顧問薩利文一番唇槍舌劍。旋即俄羅斯外長拉夫羅夫訪問中國，同王毅會談後齊聲譴責了美國的所謂單邊霸權和干涉主義。

當時美國媒體也報道，俄羅斯和中國空前接近、正在形成反美聯盟。美國外交政策研究所負責人，前國防部官員多夫·薩克海姆(Dov S. Zakheim)認為，俄羅斯和中國在中美阿拉斯加會談後對華盛頓亮明瞭一致立場，即挑戰美國的領導權和在全世界傳播美國價值的努力。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 5月19日中國領導人習近平同俄羅斯總統普京通過視頻連接參加了兩國核能項目的開工儀式

在楊潔篪訪問莫斯科之前，美國國務卿布林肯同俄羅斯外長拉夫羅夫曾在5月19日舉行會晤，雙方還可能討論了今年夏天美國總統拜登同俄羅斯總統普京舉行峰會事宜。

中國媒體《環球時報》在報道中俄戰略安全磋商時引述俄羅斯的中國問題專家尤里·塔夫羅夫斯基（Yuri Tavrovsky）的觀點說，美國總統拜登利用打反俄牌和反中牌團結西方，但另一方面又試圖離間莫斯科和北京的關係，因為拜登意識到同時對付中國和俄羅斯「兩線作戰」的危險。

塔夫羅夫斯基認為，拜登政府「會給莫斯科遞來胡蘿蔔」，但這只是美國「爭取時間的外交策略」，對此俄羅斯和中國都要警惕。

中俄經濟聯繫

今年是中俄簽訂睦鄰友好合作條約20週年。近期中俄關係互動進一步頻繁。

5月初，北京舉行了紀念中俄睦鄰友好合作條約20週年的專場音樂會，中國副總理和俄羅斯副總理都致辭祝賀。

5月19日，中國領導人習近平同俄羅斯總統普京通過視頻連接參加了兩國核能項目的開工儀式。普京發表講話說，在俄中睦鄰友好合作條約20週年到來之際，俄中關係處於歷史最好時期和最高水平。

習近平說已經同普京商定將推動中俄關係向更高水平，更廣領域和更深層次發展。他還說，「世紀疫情和百年變局」賦予了中俄新時代全面戰略協作伙伴關係新的意義。

2020年中俄貿易額超過了1077億美元。因為今年大宗商品價格上漲，中國專家估計兩國貿易俄今年將超過1300億美元。

中國媒體報道，去年俄羅斯去年向中國出口石油達到8357萬噸，幾乎達到沙特對華石油出口的水平，增加了中國的能源安全。

俄中尚無結盟

去年隨著新冠疫情全球爆發和美國同俄羅斯與中國關係進一步惡化，俄羅斯總統普京在去年10月曾暗示說，俄中有結成軍事同盟的可能，但目前無此必要。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 分析說，中俄戰略合作促進了兩國在全球議題上的政策重合度，但也存在許多局限。2015年中國軍隊參加了紅場勝利閲兵。

今年初王毅對媒體談到中俄關係時說，2021年是對中俄關係具有特殊意義的一年，「中俄戰略合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限」。

不過迄今為止中國和俄羅斯並沒有宣佈結盟，儘管兩國在2019年6月宣佈建立「新時期的戰略伙伴關係」，之後雙方不僅定期舉行聯合軍演，而且在戰略領域，包括核威懾領域合作。

中國媒體報道說，太空合作和中俄合作建設月球基地也可能成為此次戰略安全會談的內容。

中俄戰略合作促進了兩國在全球議題上的政策重合度。

澳大利亞獨立智庫「洛伊國際政策研究所」的研究員希爾（Ian Hill）最近撰文說，俄羅斯在中國南海爭端中表態很謹慎，而中國在俄羅斯同烏克蘭的衝突中保持沉默。