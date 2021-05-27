拜登與普京峰會：美國俄羅斯首腦日內瓦初次會面的尷尬格局

安東尼·祖切爾 （Anthony Zurcher）

BBC駐北美記者

28 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登與普京的會面將是一次重大的考驗。

美國總統喬·拜登（Joe Biden）在上個月表示，他在將來的某個時刻將會與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行面對面會晤。現在，我們知道日期和地點了。

拜登上任後的第一次美俄高峰會面將會於6月16日在瑞士日內瓦進行。那將是拜登出訪英國出席七國集團（G7）峰會以及在布魯塞爾與北約各國領導人會面的已定日程當中的最末安排，讓美國總統在與普京坐下來談話之前有相當多的時間可以先聽聽盟友們的說法。

白宮新聞秘書珍·普薩基（Jen Psaki）在宣佈這次會面的聲明中表示，在美國尋求在美俄關係中「重拾可預見性和穩定性」之際，峰會將涵蓋「一整個系列的迫切議題」。這一說法和美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）上周在冰島與俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面時發表的言論相呼應，當時他表示拜登的目標是「與俄羅斯（構建）可預見的、穩定的關係」。

美俄議題與緊張關係

在拜登與普京會面時，將會有相當多的事情要談。議題包括槍械管制、氣候變化、俄羅斯對烏克蘭的軍事介入、俄羅斯的黑客入侵活動——包括2020年對美國政府及個人電腦網絡的「SolarWinds（太陽風）」黑客攻擊，以及意圖投毒並監禁俄羅斯異見分子亞克克西·納瓦爾尼（Alexei Navalny）等。

由於拜登與普京過去幾個月在美俄緊張關係中曾互相進行言語攻擊，他們之間的對話似乎煩惱不斷。

在3月的一次採訪中，拜登同意將普京形容為「殺手」的說法，促使俄羅斯暫時召回駐美大使，而普京則回應表示拜登也是不遑多讓，並語調冷淡地祝福拜登「身體健康」。

此次會面除了希望能推動兩國領導人之間改善關係和相互理解之外，對實質性結果的期望並不高。

來來回回的制裁

當前美俄關係的緊張還有一個因素，是拜登政府上月施加的新制裁，以作為對「太陽風」黑客入侵的懲罰，當中包括對美國金融機構與俄羅斯政府之間的轉賬增加限制，以及制裁俄羅斯企業、驅逐一些在美國的俄羅斯外交人員等。

如果這些制裁是外交上的「巨棒」，那麼上周宣佈拜登政府將會放棄執行國會授權的俄德北溪二號天然氣管道的制裁，則可能對6月峰會之前緩解美俄緊張關係有所幫助。（它同時也避免了激怒德國，後者對於有意修補美國與歐盟關係的拜登政府來說，是同樣重要的問題。）

特朗普因素

如果可預見性和穩定性是拜登目標的一部分，就將代表著與特朗普四年任期相比較之下的一個巨大反差。後者一開始就有各種指控，包括俄羅斯干預2016年總統選舉，以及幕後策動了對民主黨及其總統候選人希拉里·克林頓（Hillary Clinton）的網絡攻擊，這些都得到了美國情報機構的確認。

這些指責的陰影籠罩了特朗普任期的大部分時間，導致了羅伯特·穆勒（Robert Mueller）的特別顧問調查案，以及揭露特朗普競選團隊與俄羅斯籍人士之間的聯繫（不過調查並沒有發現兩個陣營合作的證據）。

2018年7月，當特朗普與普京在芬蘭赫爾辛基進行他們之間第一次也是唯一一次的一對一峰會時，特朗普具爭議性地指出，他相信普京堅稱俄羅斯沒有干預美國選舉的說法，即使美國情報部門有相反的結論。

在他的總統選戰以及整個總統任期內，特朗普都表達過對普京的欣賞以及對其言論的信任，哪怕他的政府在多番推遲之後還是實施了國會授權的對俄製裁。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯鋪管船Fortuna號在波羅的海進行海底管道鋪設作業，「北溪2號」工程已經完成了95%

拜登的微妙分寸

拜登政府有關俄羅斯的說辭則一直有明顯的不一樣，儘管並非總是有與強硬言論相一致的實際行動。這令白宮的俄羅斯政策受到兩黨的盟友及對手批評。

在北溪二號制裁令宣佈放棄之後，參議院外交關係委員會主席、民主黨人鮑勃·孟南德斯（Bob Menendez）表示，他不明白這一舉動如何能幫助「對抗俄羅斯在歐洲的侵略性」。

在白宮公布峰會的信息之後，共和黨參議員本·薩斯（Ben Sasse）在好幾個方面攻擊拜登的對俄政策，包括最近發生了白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下令攔截一架民航客機以拘捕異見記者的行動。

「我們要用峰會來獎勵普京？」他在一份聲明中說，「普京監禁了亞歷克西·納瓦爾尼，而且他的傀儡盧卡申科又劫持了一架飛機來抓捕羅曼·普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），我們不把普京當成一個害怕自己人民的強盜，相反還要將他珍惜的北溪二號管道給他，還要用一個峰會來合理化他的所作所為。這是軟弱。」

美俄峰會一直都是外交上走鋼絲的行為，美國總統要在全世界目光下把握微妙的分寸。作為前副總統以及長時間的參議院外交專家，拜登在外交事務上很有經驗，也似乎樂於一對一地和世界各國領袖「來電」。

只不過，日內瓦峰會將會是他政治生涯當中最大的個人考驗之一。

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