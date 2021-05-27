白俄羅斯「劫持」客機逮捕異見者事件：這是首次嗎？

克勞迪婭·艾倫（Claudia Allen）

BBC記者

8 分钟前

圖像來源，PETRAS MALUKAS/AFP

一架瑞安航空公司（Ryanair）的客機周日（5月23日）被迫改變航線轉向白俄羅斯首都明斯克，機上一名持不同政見的記者被逮捕，這在歐洲其他國家引發了憤怒。

這架民用飛機當時正從希臘飛往立陶宛，經過白俄羅斯領空，白俄羅斯派出一架戰鬥機攔截它，聲稱有炸彈威脅。瑞安航空公司航班的飛行員被迫聽從了軍用飛機的指示。

這件事受到了歐盟和美國的譴責。但類似的攔截以前發生過嗎？

俄羅斯外交部女發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）稱西方國家虛偽，稱這些國家「對早些時候發生在其他國家的類似事件做出了不同回應」。

她特別提到了八年前玻利維亞時任總統莫拉萊斯（Evo Morales）所乘專機降落的事件。

下面讓我們回顧一下之前發生的飛機迫降事件。

2013年：玻利維亞總統的飛機降落在維也納

2013年7月，莫拉萊斯在莫斯科參加完一個峰會，凖備飛回玻利維亞。其他幾個歐洲國家顯然拒絶他的飛機進入它們的領空後，他的飛機不得不轉飛到奧地利維也納機場。

玻利維亞稱，被指躲在莫斯科機場的美國情報洩密者斯諾登當時在總統專機上的說法，是一個「巨大的謊言」。

法國後來就進入法國領空的「許可確認過晚」向玻利維亞政府道歉，並將其歸咎於「信息矛盾」。

圖像來源，HELMUT FOHRINGER/APA/AFP 圖像加註文字， 玻利維亞時任總統莫拉萊斯（Evo Morales）

但與周日發生在白俄羅斯的事件進行類比並不合適，因為莫拉萊斯的飛機沒有被戰鬥機攔截並迫降，它一開始就未獲得進入其他國家領空的許可。

玻利維亞總統乘坐的是專機，而不是商用民用客機。

聯合國民用航空機構國際民航組織（ICAO）表示，它對白俄羅斯事件中的「明顯迫降」表示強烈關注，這可能「違反了《芝加哥公約》」，該公約制定了進入領空和飛機安全的規則。

1944年的《芝加哥公約》適用於瑞安航空等民用飛機，但不適用於總統專機或軍用飛機等。

2010年：遜尼派武裝分子被伊朗逮捕

裏吉（Abdolmalek Rigi）是遜尼派暴力反叛組織「真主旅」的頭目，2010年2月裏吉被伊朗逮捕。官方的伊朗通訊社後來稱，他在被捕前一直經由巴基斯坦飛往一個阿拉伯國家。

法新社引述伊朗議員德甘（Mohammed Dehgan）的話說：「他的飛機被下令降落，然後，在飛機被搜查後，他被逮捕。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 裏吉

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 裏吉

當時的其他報道指，裏吉乘坐的是一架從迪拜飛往吉爾吉斯斯坦的商業航班，在伊朗降落，然後裏吉被捕。

但是有一些相互矛盾的報道，尤其是在美國媒體上，稱巴基斯坦曾提供幫助逮捕裏吉。

BBC尚未獨立證實裏吉是如何被伊朗逮捕的，伊朗聲稱其噴氣式飛機迫使一架商業客機在伊朗降落的說法可能不正確。

1985年：美國戰機攔截了一架載有劫持者的飛機

1985年10月，一架載有疑似巴勒斯坦武裝分子的埃及飛機被美國戰鬥機攔截，被迫降落在意大利的一處美軍基地。

意大利郵輪阿基萊·勞倫號（Achille Lauro）在地中海被劫持，船上有數百人，一名年長的美國猶太乘客被殺害。

圖像來源，Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

阿基萊·勞倫號在埃及獲准停靠後，這四名巴勒斯坦解放組織的武裝分子最初逃走。他們試圖乘坐從埃及航空公司租來的飛往突尼斯的飛機逃離埃及。

根據《洛杉磯時報》那時的報道，這架飛機在地中海的國際空域被F-16戰機攔截，並被護送到西西里島的西哥奈拉（Sigonella）美軍基地。

有4名劫機者在意大利受審，並被判處長期監禁。

1956年：阿爾及利亞獨立運動領導人被捕

BBC阿拉伯語組記者柔阿巴（Ahmed Rouaba）報道，1956年10月22日，阿爾及利亞獨立運動和民族解放陣線的5名領導人乘坐一架民用飛機從摩洛哥的拉巴特飛往突尼斯。他們預定參加由當時突尼斯總統布爾吉巴（Habib Bourguiba）主持的關於馬格里布地區未來的會議。

阿爾及利亞那時是法國的殖民地，法國秘密部門派出戰鬥機攔截這架客機，迫使它在阿爾及利亞降落。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 艾哈邁德·本·貝拉（左）

該事件在摩洛哥和突尼斯引發了憤怒。