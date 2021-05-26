以色列巴勒斯坦衝突：以色列究竟得到多少美國援助

霍頓（Jake Horton）

BBC事實核查

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自從二戰以來，以色列一直是美國對外援助的最大接受國。

美國總統拜登正面臨著民主黨內一些人的公開質疑，他們提出了有關美國向以色列提供多少援助的問題。

參議員伯尼·桑德斯說，美國必須認真研究這些錢花到什麼地方去了。

那麼，以色列究竟得到了多少美援？它又用這些錢幹了什麼？

美國對以色列提供了多少援助？

2020年，美國向以色列提供了38億美元的援助，這是奧巴馬政府時期就已經簽訂的美國對以色列長期、年度承諾的一部分。

根據國會研究局的數據，去年提供的援助幾乎全部是軍事援助。

該協議由美國前總統奧巴馬於2016年簽署，有效期持續到2028年，這意味著以色列在2017到2028年間將獲得總額約380億美元的軍事援助。

這比美國前總統喬治•W•布什與以色列達成的協議金額還有所提高，上個協議是在十年內總援助價值為300億美元。

除此之外，去年美國還向以色列為移民安置提供500萬美元。以色列長期奉行接受來自世界其他地區的猶太人為公民的政策。

以色列是如何使用美國資金的？

多年來，美國的援助幫助以色列發展出世界上最先進之一的軍備，這些資金允許他們從美國購買尖端軍事裝備。

例如，以色列購買了50架F-35戰鬥機，可用來進行導彈攻擊，其中已交付了27架飛機，每架飛機耗資約1億美元。

去年，以色列還用美國援助的約24億美元的價格購買了8架KC-46A波音飛馬飛機。這些飛機能夠在半空中為F-35等飛機加油。

在2020年美國提供給以色列的38億美元中，5億美元用於導彈防禦，包括投資以色列的「鐵穹」和其他可以攔截來襲火箭彈的系統。

自2011年以來，美國共向鐵穹防禦系統援助16億美元。

此外，以色列還花費數百萬美元與美國合作開發軍事技術，例如探測用於滲入以色列的地下隧道的系統。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 以色列的鐵穹防禦系統得到巨額美國資金援助。

以色列政府利用美國援助在軍事裝備和培訓方面投入了大量資金，這就維持了以色列比許多其他區域大國在軍事方面的優勢。

與其他國家相比狀況怎樣？

自從二戰以來，從接受美國援助的總量來說，以色列一直是美國對外援助的最大接受國。

根據美國國際開發署（USAID）的數據，2019年是公布全面報告數字的最近的一年，以色列是美國對外援助第二高的接受國，僅次於阿富汗。

自2001年美軍入侵阿富汗以來，給阿富汗的大量資金都用於支持美國軍方穩定阿富汗局勢的努力。

但由於美軍將於2021年9月前撤離阿富汗，有關方面2021年只申請了約3.7億美元（合2.61億英鎊）美國對阿富汗援助。

以色列在中東國家裏得到的美國援助最多。

埃及和約旦也是美國援助的主要接受國。兩國都與以色列有各自的和平協議，它們曾經與以色列打過戰爭。

2019年，埃及和約旦都獲得了價值約15億美元的美國援助。

與此同時，拜登總統已經重新恢復提供部分資金（2.35億美元），用於聯合國機構幫助巴勒斯坦難民。特朗普政府於2018年削減了這筆資金。

為什麼美國給以色列這麼多援助？

美國向以色列提供如此大量援助的原因有很多，包括美國在1948年支持建立猶太人國家的歷史性承諾。

此外，以色列被美國視為中東地區的關鍵盟友，它有著和美國共同的目標和對民主價值觀的共同承諾。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登總統因為美國對以色列的大量軍事援助受到來自美國國內一些質疑和批評，比如巴勒斯坦移民後裔美國國會議員塔利卜（圖左）。

美國國會研究處稱，美國對外援助是鞏固和加強這些關係的主要組成部分。

美國官員和許多國會議員長期以來一直認為以色列是美國在中東地區的重要合作伙伴。

美國政府的對外援助機構表示，美國的援助有助於確保以色列在潛在的地區威脅下保持其在軍事質量上的優勢。

它還稱，美國援助的目的是確保以色列有足夠的安全，以便採取必要的歷史性步驟，與巴勒斯坦人達成和平協定，實現全面區域和平。

幾十年來，不論是共和黨還是民主黨政府，確保以色列足以自衛，能夠抵禦該地區的威脅，一直是美國外交政策的基石。

2020年，民主黨的競選綱領即表達了對以色列的堅定支持，但該黨左翼人士現在質疑美國援助承諾的合理性。