印度疫情肆虐下 總理莫迪大興土木修豪宅

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國王大道位於印度首都的中心，對德里來說，相當於紐約的中央公園，或巴黎的香謝麗舍。

印度人批評總理莫迪在新冠疫情下花巨款在首都中心翻修議會、總理官邸等官方樓堂館所。印度政府拒絶外界批評，認為有關工程讓印度國人驕傲，並提振經濟。

「國王大道」位於印度首都的中心，對德里來說，相當於紐約的中央公園，或巴黎的香榭麗舍。

在寬闊的林蔭大道兩側，修剪整齊的草坪是成千上萬的人聚集的地方，在那裏可以沐浴冬日的陽光，或在夏日夜晚吃冰淇淋。

但是這條3公里長的道路--從印度總統府一端一直延伸到另一端的印度戰爭紀念門--現在整天塵土飛揚。

現在，這裏是東一個坑、西一堆土，整個區域被路障圍起來，阻止人們接近身穿反光背心、戴著黃色安全帽鋪設污水管道和瓷磚人行道的工人。還有標誌警告不許拍照和錄像。

這項工程是「中央美景項目」（Central Vista project ）的一部分。

這是一個巨大的重建項目，其中包括新的議會、副總統和總理的新住宅和多層辦公大樓。預計耗資將超過2000億盧比（約合27億美元）。

該項目自2019年9月宣佈以來，一直陷入爭議之中。批評人士稱，這些錢本來可以更好地用於增加人們的福利或清潔德里的空氣，德里是世界上空氣最髒的城市之一。

印度政府駁斥了這些論點，稱「中央美景項目」將對經濟產生重大推動作用。城市發展部長哈迪普·辛格·普裏說，這將催生大規模的直接和間接就業，並讓所有印度人感到自豪。

儘管印度第二波新冠疫情正在肆虐，但建築工程仍在繼續，這進一步激起了公眾的不滿。批評人士質疑總理莫迪不分輕重緩急，把他比作古羅馬暴君尼祿皇帝在羅馬城失火燃燒時見火不救反而乘機修建新的宮殿。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 為了修建新的總理官邸，現在的國王大道成了建築工地。

印度反對黨領袖拉胡爾·甘地稱其為犯罪性浪費，並敦促莫迪將注意力集中在應對疫情上。在一封致莫迪的公開信中，印度的學者們批評該項目把可用於拯救生命的資金浪費掉了。

大多數批評都是針對總理的新官邸，它預計在2022年12月完工。

歷史學家納拉亞尼·古普塔對BBC駐印度德里的記者潘迪表示：這純粹是逃避主義。當新冠疫情造成成千上萬人死亡、火葬場爆滿、墓地空間耗盡時，政府卻正在建造華麗的宮殿。

莫迪現在住在哪裏？

不論以什麼標凖來看，莫迪目前的官邸都已經相當高端。

佔地12英畝（約4700平方米）的總理官邸有五個平層獨棟和廣闊的草坪組成，距離總統府和議會約3公里。

除了總理的住宅區外，該建築群還為來訪客人提供住宿、辦公室、會議室、劇院和直升機停機坪。幾年前還修建了一條地下隧道，將其與附近的薩夫達容機場（德里原首都機場）連接起來。

德里建築師高塔姆·巴蒂亞比較說，在英國，首相府唐寧街10號不過只是一扇有數字的門，而印度總理官邸佔據了一整條街。

這個房產由印度前總理拉吉夫·甘地於1984年選擇。它原本是臨時性的，但自那以後一直是所有印度總理的家。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印度第二波疫情肆虐，窮人缺醫少藥，每天仍有數千人因感染新冠死亡。

印度政治分析師莫漢•古魯斯瓦米在過去多年常去總理官邸。他介紹說，甘地總理建造使用了三個平層獨棟房。第四和第五個平層獨棟是後來增建的，用來滿足越來越多的總理身邊工作人員和安全人員的要求。

巴蒂亞說，這是一個相對較新的建築，但是它一再翻新，花費巨大。

近年來，隨著莫迪的官邸公布總理餵孔雀、做瑜伽或推著母親輪椅的視頻，印度人開始對這個戒備森嚴的建築群內部有了一點點了解。

我們對莫迪的新豪宅了解多少？

它位於德里的權力走廊中心，一面毗鄰總統府，另一端毗鄰最高法院，而議會就在總理府對面。

根據政府文件，印度總理還將佔據總統府和南面的10棟四層建築，該地塊位於總理官邸和國防部辦公室之間，佔地15英畝。英國人在20世紀40年代建造的、目前用作臨時辦公室的一排排兵營將被拆除。

但是關於總理官邸的進一步細節很少。參與工程的項目設計師比馬爾·帕特爾的辦公室在給BBC的一封電子郵件中說，出於安全原因，無法分享有關工程細節/藍圖，並拒絶透露工程費用是多少。

建築師、環保人士和環保人士批評當局缺乏透明度。

一位建築師阿努伊·斯裏瓦斯塔瓦指出，這個項目沒有舉行相關的公開聽證會，項目細節也在不斷演變，因此無法明確到底在做什麼。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 附近已經有百年歷史性建築印度議會大廈也將裝修翻新。

另一位建築師馬達夫·拉曼說，南區是由20世紀英國著名建築師埃德溫·盧廷斯和赫伯特·貝克設計的、受到建築保護的地標性建築，新總理府離南區如此之近，令人擔憂。

他說，根據印度考古調查規則規定，任何新建築距離歷史遺產性建築結構至少應有300米的距離，但新的總理官邸將只有30米遠的距離。這一地塊上還有很多樹，不知他們會怎麼處置。

莫迪為什麼想要搬個新家？

當局表示，總理官邸目前的位置不好，安全難以保障，需要建設一個舒適、高效、易於維護和性價比的更好基礎設施。

他們說，莫迪出行期間要封鎖道路，對首都城市交通造成重大干擾，因此應該讓他的官邸位於離他辦公室很近的地方。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 為了修建新的總理官邸，現在的國王大道成了建築工地。

但莫漢·古魯斯瓦米認為，新官邸與莫迪的雄心壯志有關。

他說，印度所有真正的決策都在首相的家裏做出。他有數百名員工，他們每天處理300份文件。

古魯斯瓦米說，莫迪已經把權力集中到他的手中。他正在建立一個總統形式的政府，他需要一個更大的建築，比如類似白宮或克里姆林宮。

古魯斯瓦米表示，過去印度總理一直住在後面的建築物裏。但隨著他遷入新官邸，莫迪先生想把自己放在德里的權力走廊中心。

古魯斯瓦米認為，權力分離也必須從物質上做到。莫迪不只是在建立一個新家，他正在重新調整政府機構。而這群建築改變了權力的本質。

國王大道地區會發生什麼變化？

印度德里國王大道是一個公共區域，常為人們娛樂休閒，以及抗議和燭光遊行的所用。

儘管政府堅持說會保留這個公共空間，但批評人士說，由於靠近首相府，以後不太可能允許大型集會了。

歷史學家納拉亞尼·古普塔說，這些高大的辦公樓將取代英迪拉·甘地國家藝術中心、國家博物館和印度現代歷史的寶庫國家檔案館等熱門文化中心，會使地標性建築「印度門」相形見絀，成為人們的禁區。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 為了中央美景工程，數十萬件稀有手稿和藝術品正被轉移。

他還質疑，印度有關方面正在將大量稀有手稿和易碎物品轉移到臨時地點，「誰知道過程中不會造成損害？」

智囊團政策研究中心的康奇科裏說，德里的土地被指定用於特定目的，如娛樂、半公共或政府建築，當局不能就這麼簡單接管一個地區並改變其用途，這等於是「強佔土地」。

印度政府怎麼說？

城市發展部長哈迪普·辛格·普裏為該項目辯護。

他駁斥了對新冠疫情大流行期間政府不分輕重緩急的批評，稱2000億盧比的項目總投入分散在好幾年，而政府為疫苗的撥款幾乎是這個數額的兩倍。

政府為抗擊疫情在幾年內撥款2000億盧比，而政府已經為疫苗接種撥款近兩倍。

在最近的一系列網絡博客中，他要求人們不要相信假照片和關於「中央美景項目」的流言蜚語。

普裏部長說，改造後，「中央美景項目」將成為世界一流的公共空間，它最終將成為每個印度人都會引以為豪的事情。

但一位不願透露姓名的印度高級官員表示，普裏試圖強辭奪理。