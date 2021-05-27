美國總統拜登下令情報部門加快徹查新冠病毒源頭

20 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拜登總統要求情報機關「加大力度」調查病毒源頭，並在90天內向他報告。

近日2019年冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒）來源再次引起熱議，美國總統拜登（Joe Biden）下令情報機關徹查。

2019年底，新冠病毒疫情最先在中國武漢爆發，迄今全球已錄得確診病例1.68億，至少350萬人不治身亡。病毒源頭成為貿易爭端以外，美中關係僵持不下的一大要素。

拜登公布徹查命令之際，中美兩國貿易談判代表通電話，同意保持對話。

中國官方新華社稱，中美全面經濟對話中方牽頭人，中國國務院副總理劉鶴，北京時間星期五（5月27日）上午與美國貿易代表戴琪通話，「雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通」。

新冠疫情爆發之初，當局認定病毒來自武漢華南海鮮批發市場，從動物傳染人類。但美國媒體近期報道稱，越來越多證據證明當地一家實驗室才是真正源頭。

中國外交部發言人趙立堅反駁稱，美國「不斷炒作實驗室洩漏論」，並反指是美國的實驗室播毒，美國應回應「種種疑點」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情爆發之初，當局認定病毒來自武漢華南海鮮批發市場，從動物傳染人類。但美國媒體近期報道稱，越來越多證據證明當地一家實驗室才是真正源頭。

拜登總統下令加快調查前一天，美國衛生部長澤維爾·貝塞拉（Xavier Becerra）周二（5月25日）敦促世界衛生組織（WHO）確保下一階段新冠疫情溯源調查「透明」。

2020年，實驗室洩漏論經時任美國總統特朗普（Donald Trump）提出之後，被廣泛駁斥為陰謀論。多家美國媒體也認定有關說法屬不實指控。