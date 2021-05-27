楊恆均：中國起訴澳大利亞籍華裔作家「間諜罪」案閉門開庭審理

23 分钟前

圖像來源，YANG HENGJUN/TWITTER 圖像加註文字， 楊恆均是一名博客寫手，也是中國的前外交人員。

澳籍華裔作家楊恆均被中國起訴「間諜罪」一案周四（5月27日）開始在北京閉門開庭審理。

楊恆均是澳大利亞公民，在2019年於機場被捕之後已經被拘禁兩年。

有關他的控罪，北京方面幾乎沒有透露任何細節，致使澳大利亞方面質疑他可能是被「任意扣押」（arbitrary detention）。

中國外交部發言人趙立堅當天下午在例行記者會上稱，北京市人民檢察院第二分院於2020年10月7日以間諜罪對澳大利亞籍犯罪嫌疑人楊軍提起公訴。

「楊軍案涉及國家秘密，依法不公開審理，不安排旁聽，完全合法合理。」趙立堅說。

據《紐約時報》報道，中國外交部另一位發言人華春瑩曾向記者解釋說，「楊軍」是楊恆均的正式名字。

案件的這一最新進展正值中澳兩國關係惡化之際。

楊恆均博士是一名學者和小說家，被捕前一直在撰寫有關中國事務的博客。他有一個外號叫「民主小販」，但是他近年的作品沒有直接批評中國政府。

澳大利亞外交官當天被拒絶進入他的庭審現場。楊恆均親屬此前的申請也被拒絶。

「這令人深深遺憾、擔憂和不滿，」澳大利亞駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）在法庭外向媒體表示。

「我們對於這起案件長時間一直有擔心，包括它缺乏透明度等，所以（我們）有結論認為它是一次任意扣押。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞駐華大使（中）以及其他外交人員被拒絶進入審訊現場。

國際特赦組織引述其中國組主任羅助華（Joshua Rosenzweig）表示，對楊恆均的審訊有政治動機。

「楊恆均被中國政府以從事間諜工作的無理指控拘押，當局必須確保他的審判符合國際公正審判標凖，」羅助華說。

「楊恆均被起訴似乎是出於政治動機，源於他撰寫批評中國政府的文章，這種對其言論自由的攻擊實在令人髮指。」

羅助華還表示，楊恆均據報受到過不人道的對待。

中國外交部過去曾要求澳大利亞不要干預本案，要尊重中國的「司法主權」。

澳大利亞官員曾反覆表示，楊恆均不是該國的間諜。

澳大利亞外交部長瑪麗斯·佩恩（Marise Payne）在周四向澳大利亞廣播公司（ABC）表示：「我們不是在干預中國的法律系統。我們提出的擔憂是合理的，」她說。

「我非常希望楊博士能夠提到公平的審訊，但是我們沒有看到有關對他控罪的任何說明或者證據。」

「我永遠不會妥協」

審訊預計會持續一天，而審訊結果則可能會延後很久。中國刑事案件定罪率是99%，楊恆均可能因危害國家安全的指控被判監禁10年以上。

在他28個月的拘留期間，澳大利亞已經就楊恆均的健康狀況向北京表達過關注。據稱他被拘留在沒有陽光及新鮮空氣的環境下。

楊恆均告訴他的支持者及律師，他每天被問訊，並被剝奪睡眠時間。

在審訊前公布的一封他在3月寫給朋友及家人的信中，楊恆均表示他的健康狀況惡化，但是他尚保持清醒理智。

「如果有人因為我的寫作要報復我，那就請向中國國內的人民解釋我到底做了什麼，解釋我的寫作對中國人民的意義。」

「我現在沒有恐懼，我永遠不會妥協，」他說。

楊恆均過去曾為中國政府工作過。他在1999年移民澳大利亞，獲得該國國籍並繼續他的研究，但是近年他長駐紐約，是哥倫比亞大學的訪問學者。

他的妻子袁瑞娟向澳洲廣播公司表示，她對於「審訊頗為緊張和擔心，因為以目前的澳中關係，很難樂觀」。

一些分析人士認為，中澳兩國之間因國家安全而起的緊張關係，與楊恆均的被捕，以及前中國環球電視網（CGTN）主持人、澳大利亞公民成蕾在2020年8月被拘留等事件有關聯。