東京奧運會：舉辦今年的東京奧運會是一項「自殺任務」嗎?

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東京奧運會：舉辦今年的東京奧運會是一項「自殺任務」嗎?

7 分钟前

本應在2020年舉辦的東京奧運會因新冠大流行而取消，預計將於7月舉行。