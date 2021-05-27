BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
東京奧運會：舉辦今年的東京奧運會是一項「自殺任務」嗎?
你的器材不支持播放多媒體材料
東京奧運會：舉辦今年的東京奧運會是一項「自殺任務」嗎?
7 分钟前
本應在2020年舉辦的東京奧運會因新冠大流行而取消，預計將於7月舉行。
但隨著日本感染病例和疫苗問題不斷湧現，大量民眾要求取消比賽。
熱播
1:44
視頻,
台灣疫情：40萬劑AZ疫苗緊急運抵台灣 但有市民拒絶接種稱「我不想當白老鼠」
, 節目全長 1,44
2021年5月20日
3:59
視頻,
澳大利亞鼠疫：乾旱重創後 農民遭受新打擊
, 節目全長 3,59
7 小时前
3:28
視頻,
中國主播訓練營：直播帶貨熱潮下的暴富夢
, 節目全長 3,28
2021年5月20日
2:59
視頻,
新冠疫苗為何可以這麼快面世？
, 節目全長 2,59
2020年12月21日
5:04
視頻,
獨立調查稱BBC記者以「欺詐」手段獲取採訪戴安娜機會
, 節目全長 5,04
2021年5月21日
2:23
視頻,
為何不應通過有效率比較新冠疫苗？
, 節目全長 2,23
2021年4月16日
5:06
視頻,
關押在美國難民營的孩子: 「所有人都不該被這樣對待」
, 節目全長 5,06
2021年5月25日
2:57
視頻,
新冠肺炎如何影響我們的身體
, 節目全長 2,57
2020年9月8日
15:01
視頻,
BBC紀錄片：「他們有槍，我們有人民」——走進緬甸抗議現場
, 節目全長 15,01
2021年5月20日
1:16
視頻,
記錄BioNTech疫苗的製作過程
, 節目全長 1,16
2021年4月4日