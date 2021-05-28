韓國紋身：花瓣圖案治癒自殘傷疤

韓國紋身藝術家研（Yeon）用花朵圖案幫助女性掩蓋自殘傷疤。自從她的紋身沙龍去年開業以來，她已經給約60名自殘者紋上了花朵。

27歲的承吉（Seunghi）就是其中一位，聽聽她怎麼說。