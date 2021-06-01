東京奧運2020：時間、地點、是否如期舉行、能否取消等一應問題

55 分钟前

圖像來源，AFP

日本新冠病例激增，但東京奧運會將在7月揭幕。

國際奧林匹克委員會堅持說奧運會將如期進行，儘管東京是日本位於緊急狀態中的幾個地區之一。

奧運會何時何地舉行？

2020夏季奧運會將於2021年7月23日至8月8日在日本首都東京舉行。 和許多其它活動一樣，它由於新冠被推遲。

殘奧會也定於8月24日-9月5日舉行。

奧運會共有33項運動的339場賽事，分別在42個場館舉行；殘奧會安排則是在21個場館舉辦22個體育項目的539場比賽。

大多數比賽將在大東京地區舉行。一些足球比賽和馬拉松定於在北海道的札幌舉行，目前這一地區也處於緊急狀態之下。

日本新冠情況怎樣？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 東京奧運會：今年的東京奧運會是一項「自殺任務」嗎?

日本相對來講新冠病例比較低，但自4月份開始新一波感染。自從2020年以來，日本大約有72萬新冠確診病例，死亡人數為12萬零2百人。

由於病例激增，日本在大部分地區實行緊急狀態，一直要到5月底，有些地區的限制將持續到6月20日。

日本從2月份才開始接種疫苗，晚於大多數發達國家。

到目前為止，只有290萬人（佔日本人口的2.3%）完成了兩針疫苗的接種。

日本從5月下旬才開始在東京和大阪推行大規模疫苗接種。這兩個城市也是病例激增最嚴重的地方。當局希望所有65歲以上的人群都能在7月底之前完成全部接種。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本5月才開始大規模推行疫苗。

奧運會有哪些防疫措施？

受病毒影響，日本對外國人關閉了邊界。這意味著粉絲不能到日本來觀看比賽。

日本國內觀眾將會允許觀看比賽，但人們仍在爭論新冠疫情惡化是否會迫使比賽在沒有任何觀眾的情況下進行。

前來參加比賽的國際運動員和輔助人員在出發前以及抵達日本後必須要接受病毒測試。

但他們無需隔離，只要保證不與當地人接觸，並呆在自己的安全泡泡中就行。

運動員們也不必接種疫苗。但國際奧委會官員預期大約80%的運動員會完成接種。所有運動員在整個運動會期間都會接受每日病毒檢測。

日本人希望奧運會如期舉行嗎？

根據最近一次民意測驗，接近70%的日本人不希望舉辦奧運會。

據報，東京地區原計劃接待運動員的幾個城鎮由於擔心該計劃可能會導致新冠傳播以及為醫療系統帶來壓力而退出。

五月初，醫生工會在向政府發表的一項聲明中表示，疫情發展讓舉辦奧運會「不可能」。

日本最知名的商業大亨也批評了堅持舉辦奧運會的決定。軟銀集團的行政總裁孫正義（SoftBank CEO Masayoshi Son）在推特中表示，大多數人希望能取消或是延遲奧運會。他還在推特中質疑，到底是哪一個當局在強推？這則推文在社交媒體上躥紅。

運動員代表怎麼說？

一些專家和團體已經表達了他們的擔憂。

代表全球60多個國家8萬5千名男女運動員的世界運動員協會說，國際奧委會必須採取更多措施確保運動員的安全。他們希望看到更精確的具體措施，以及更嚴格和有效的檢測。

世界運動員協會還要求國際奧委會撤銷其運動員簽署風險豁免聲明作為參賽條件的要求。

日本運動員基本上保持低調，但日本著名的網球明星大坂直美（Naomi Osaka）表示，應對此進行辯論。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 四次大滿貫得主大坂直美說應該對此進行辯論。

博伊科夫（Jules Boykoff）是《奧運選手和權力遊戲：奧林匹克政治歷史》一書的作者，他在《紐約時報》上撰文呼籲取消奧運會。

他表示，運動會不應該成為新冠的超級傳播者；公共健康要比經濟利益更重要。

其他國家對參賽怎麼說？

目前還沒有主要大國出來表示反對比賽。

美國在日本疫情反撲後宣佈旅行警告，但官員們說他們對運動員參賽有信心。

英國表示仍會「致力於派遣全體運動員參加東京奧運會」。

中國領導人習近平也承諾給與支持。中國將舉辦2022年2月的冬奧會。

奧運會能取消嗎？

是的，但通常只在戰爭或內亂等極其特殊的情況下。

重要的是，國際奧委會與主辦城市東京之間的合同明確規定，只有國際奧委會才能取消賽事。

據信，國際奧委會的收入約70%來自轉播權，還有約18%來自贊助商。如果賽事取消，可能會嚴重損害國際奧委會的財政狀況，以及奧林匹克運動的未來。

鑒於國際奧委會一再堅持奧運會可以安全舉行，即使在國家緊急狀態下也是如此，似乎其決定取消的機會不大。

圖像來源，Photoshot 圖像加註文字， 許多日本人反對舉行奧運。

如果東京撕毀合同，不顧國際奧委會的意願取消奧運會，那日本單方將承擔所有風險和損失。

2020東京奧運的預算為126億美元（約800億人民幣）。但實際開支可能要翻倍。

即使奧運各方都有充分保險，但如果運動會取消其損失仍將巨大。