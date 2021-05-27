白俄羅斯「劫持」客機事件：總統盧卡申科首次反擊各國制裁

38 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 盧卡申科

白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，他的批評者正在「扼殺」他的國家，併發動「混合戰爭」。

盧卡申科對議會表示，西方國家對白俄羅斯實施制裁時，常識已經被拋棄，越過了「許多紅線」。

5月23日，一架從希臘飛往立陶宛的瑞安航空公司航班被迫改變航線並降落在白俄羅斯。隨後機上一名批評盧卡申科的白俄羅斯記者被捕。

26歲的普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）去年被白俄羅斯政府列入恐怖分子名單，他說自己害怕被判死刑。白俄羅斯是歐洲和前蘇聯各國中唯一保留死刑的國家。他的俄羅斯女友薩佩加（Sofia Sapega）也被拘留。兩人目前都面臨刑事指控。

兩人的視頻已經公布，似乎顯示他們認罪。但他們很可能都是在被脅迫的情況下作出的表態。

這是盧卡申科第一次就事件發表公開評論，該事件已引起了西方的憤怒。

歐洲領導人指責白俄羅斯劫持飛機，但盧卡申科堅稱白俄羅斯下令改變飛機航線的行為是合法的。

白俄羅斯稱，這架飛機是因為哈馬斯的炸彈威脅而改變航線的，但巴勒斯坦武裝組織否認參與此事。盧卡申科還表示，威脅源自瑞士，但瑞士當局表示他們不知情。

盧卡申科堅稱炸彈威脅是真的，瑞安航空公司航班是在一個核電站附近改變航線的。

他說：「我必須保護人民，我考慮的是國家的安全。」他說，有關派出戰鬥機使飛機迫降的報道是「絶對的謊言」。

盧卡申科已統治白俄羅斯27年，他指責國際社會干涉白俄羅斯運作。

「這不再是信息戰，而是現代混合戰，」他在首都明斯克對議會表示，「我們必須盡一切努力防止它變成一場真正的戰爭。」

盧卡申科發誓將嚴厲回應對白俄羅斯的任何制裁，並表示西方政府正在利用白俄羅斯作為一個「試驗場」，以進入其盟友俄羅斯。

俄羅斯對白俄羅斯表示了支持。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「克里姆林宮認為沒有理由不相信白俄羅斯領導人的聲明。」

「空中劫持」

歐盟領導人已經加大了對白俄羅斯的制裁力度，所有27個歐盟國家以及英國已經禁止白俄羅斯的航空公司進入它們的領空。

一些航空公司暫停了飛越白俄羅斯領空的航班，包括：

法國航空公司

荷蘭皇家航空

芬蘭航空

新加坡航空

波羅的海航空

北歐航空

這一制裁直接影響到白俄羅斯的收入，因為航空公司會為使用一個國家的領空支付費用，每年可達數百萬美元。

一架從明斯克飛往巴塞羅那的白俄羅斯飛機被拒絶進入法國領空，白俄羅斯指責法國當局實施了「空中海盜」行為。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）和薩佩加（Sofia Sapega）

法國與愛沙尼亞、愛爾蘭、挪威、英國和美國簽署了一份聯合國安理會聯合聲明，譴責「對國際民航安全和歐洲安全明目張膽的攻擊」。

聯合聲明說：「白俄羅斯當局再次明目張膽地試圖壓制所有反對派的聲音。我們一致譴責。」

這些國家要求國際民航組織進行緊急調查。

但這必須得到聯合國安理會的批准，而白俄羅斯最強大的盟友俄羅斯是擁有否決權的聯合國常任理事國。