白俄羅斯迫降客機：面臨被孤立盧卡申科「或進一步倒向普京」

25 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 白俄羅斯迫使途徑該國領空的飛機降落在明斯克的機場，逮捕了機上的白俄羅斯異見人士普羅塔謝維奇

周日（5月23日）白俄羅斯迫使途經該國的民航客機降落並逮捕了機上的異見記者，引起美國和歐盟的譴責。

歐盟成員國已經要求歐盟航空公司避免飛越白俄羅斯，並且表示要採取進一步經濟制裁。

西方7國集團外長周四（5月27日）發表聯合聲明要求「立即無條件釋放」被捕的記者和「其他被白俄羅斯關押的記者和政治犯」。

同時，俄羅斯總統普京周五（5月28日）在索契同白俄羅斯總統盧卡申科會面；莫斯科已拒絶法國和奧地利航空公司進入俄羅斯空域繞行的要求，表明俄羅斯支持白俄羅斯的立場。

載有171名乘客的瑞安航空客機從雅典起飛，5月23日途經白俄羅斯飛往立陶宛的時候遭遇攔截。白俄羅斯的米格-29戰機升空命令客機調頭在明斯克降落。流亡的白俄羅斯異見人士普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）被捕。

白俄羅斯媒體說，盧卡申科總統親自下令出動戰鬥機攔截瑞安航空公司的客機。客機駕駛員被告知飛機上有炸彈，乘客生命受到威脅。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 盧卡申科曾努力同西方發展合作關係，試圖減少對主要盟友俄羅斯的依賴，他認為這樣有助於保證白俄羅斯的主權獨立

反對運動

26歲的普羅塔謝維奇為避免逮捕於2019年逃離白俄羅斯流亡鄰國立陶宛。他在流亡期間繼續利用網絡通訊平台Telegram上的反盧卡申科的頻道批評白俄羅斯政權。

這次他去雅典參加了一個經濟會議，回程搭乘飛機期間被捕。同樣在立陶宛流亡的白俄羅斯反對派的主要領導人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也參加了雅典的會議。

普羅塔謝維奇被指控犯有危及國家安全罪行。去年11月他被白俄羅斯情報機關克格勃列入官方「恐怖主義者名單」。

同機的乘客說，當機組宣佈飛機將在明斯克降落時，普羅塔謝維奇開始表現出驚恐，他知道自己遇到了麻煩，並告訴其他乘客說他會面臨死刑。

普羅塔謝維奇是Telegram上的NEXTA頻道的聯合創辦人之一，頻道的訂戶超過100萬。這類批評白俄羅斯當局的社交媒體頻道分散、沒有中心的管理形式在白俄羅斯抗議中發揮了重大的作用。

社交媒體在白俄羅斯抗議活動中推波助瀾，令反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭成為民眾對政府不滿的代表性人物和焦點。

外交對抗

圖像來源，HELMUT FOHRINGER/APA/AFP 圖像加註文字， 2013年7月3日玻利維亞時任總統莫拉萊斯的專機被迫降落在奧地利維也納的機場

周日白俄羅斯逮捕記者事件發生後，美國和歐洲國家迅速發出譴責。美國國務卿當日（5月23日）在推特上說，「我們強烈譴責盧卡申科政權悍然脅迫商業航班並且逮捕記者（的行徑）」，並且說美國「要求進行國際調查，同伙伴國協調決定採取下一步行動。」

但就在聯合國民航機構剛宣佈對瑞安航空公司飛機被脅迫事件進行調查的第二天，俄羅斯總統普京周五（5月28日）在索契同盧卡申科會面，表示了對白俄羅斯的支持。

周日事發後，俄羅斯外長拉夫羅夫說，明斯克的舉動「合乎情理」，並敦促西方克制。

在歐洲航空公司執行歐盟制裁要求、讓航班避開白俄羅斯繞行的時候，莫斯科已經拒絶了法國和奧地利航空公司進入俄羅斯空域繞行的要求，再次表明了支持白俄羅斯的立場。

許多報道指俄羅斯當局的做法違反了國際社會最基本的規則和國際民航凖則。

西方國家政界人士還指責白俄羅斯迫降客機事件是國家支持的空中海盜行為，並說此類做法開啟了惡劣的先例，對其他專制國家起了示範作用。

但最早披露斯諾登所掌握機密文件的英國《衛報》美國籍記者、專欄作家格倫·格林沃爾德(Glenn Greenwald)發文指出，雖然白俄羅斯的做法違法，但並非沒有先例，如2013年為了抓捕美國特工斯諾登，玻利維亞的總統專機被迫降接受搜查。

2013年7月初玻利維亞的左翼總統莫拉萊斯乘坐專機離開莫斯科後被迫在奧地利的維也納降落。飛機遭到了搜查，因為據懷疑在俄羅斯滯留的斯諾登在玻利維亞總統乘坐的飛機上。

不過BBC記者克勞迪婭·艾倫（Claudia Allen）在最近的報道中對兩起事件加以區分。她說，那次是總統專機而非民航客機，而且當時也沒有軍機執行迫降。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2020年9月盧卡申科同普京在索契會面，兩人的肢體語言當時引發媒體熱議

「倒向俄羅斯」

彭博社的分析認為，歐美對白俄羅斯的壓力和制裁會進一步將盧卡申科推向俄羅斯。

瑞士安全研究中心的研究員左格（Benno Zogg）撰文說，白俄羅斯目前這種不計後果的做法同他們在2014 和2020年期間的表現形成了鮮明的對比。

他在英國皇家聯合三軍研究所網站發表的文章中說，當時白俄羅斯尋求在歐洲安全中發揮積極作用，他們還邀請觀察員觀看軍事演習以增加互信。

盧卡申科當時表示，他的目標是同東方和西方同時發展關係。為同西方發展關係，盧卡申科似乎並不怕讓俄羅斯感到不快。

分析認為，白俄羅斯同西方發展合作關係旨在減少對主要盟友俄羅斯的依賴，盧卡申科認為這樣有助於保證白俄羅斯的主權。

直到最近盧卡申科（5月26日）還在議會說，他向俄羅斯和美國提出建議，請美國總統拜登和俄羅斯總統普京以明斯克為會談地點進行開誠佈公的會談。他說願意同美俄領導人會面，討論所有的問題。