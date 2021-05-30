新冠病毒: 越南發現「混合」變種，官方稱該突變「非常危險」

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圖像來源，Reuters

越南檢測到一種新冠病毒變種，似乎是印度和英國變種的混合，可以通過空氣迅速傳播。

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）周六（5月29日）稱，最新的突變「非常危險」。

病毒一直在變異，大多數變異是無關緊要的，但有的變異會讓病毒更具傳染性。自2020年1月首次發現新冠病毒以來，已檢測到數千個突變。

越南新變種

路透社周日（5月30日）報道，阮清龍在一次政府會議上表示：「越南發現了一種新的新冠病毒變種，結合了首先在印度和英國發現的兩種現有變種的特徵。」

引述阮清龍所稱，越南新聞網站越南快訊前一日報道說，這種新型混合變種比早前已知變種更具傳染性，尤其是在空中。他說，這是在對患者新檢測出的病毒進行測試後發現的。

他說，很快就能提供病毒的基因編碼。

研究表明，像輝瑞和阿斯利康這樣的疫苗，在接種兩劑後，對印度病毒變種非常有效，但接種一劑後的保護作用似乎有所減弱。

沒有證據表明新冠病毒的任何突變會導致絶大多數人的病情更嚴重。與病毒的最初版本一樣，老年人或有潛在嚴重健康問題的人感染風險仍然最高。

圖像來源，Getty Images

一種同樣危險，但更具傳染性的病毒會在未接種疫苗人群中導致更多死亡。

越南政府周日表示，越南商業中心胡志明市將從5月31日起實施15天的社交距離措施，以遏制新冠病毒傳播。

一份政府聲明稱，該市一項宗教活動相關的病例激增，錄得感染病例至少有125例，佔該市感染病例的大部分。

政府表示：「全市範圍內禁止所有公共場合10人以上的聚集活動，但正在考慮將人數減少到5人。」

最近幾周，越南新冠肺炎病例激增。自疫情開始以來，越南已經記錄了6700多例新冠肺炎病例。其中，超過一半是自今年4月底以來記錄的。

根據約翰·霍普金斯大學的數據，越南還錄得47例與新冠肺炎相關的死亡案例。

日本經濟新聞報道，在越南發現新變種後，該國科技製造業面臨困難。科技製造業是該國的經濟引擎，也是全球供應鏈中的重要環節。

工業園區所在的兩個北部省正努力控制疫情， 越南政府呼籲在全國範圍內採取措施保護工廠。

馬來西亞錄得新高

據路透社，同屬東南亞的馬來西亞周六報告了9020宗新冠肺炎病例，這是自疫情開始以來最高的單日感染人數，也是連續第五天新增感染人數破紀錄。

馬來西亞總理亞辛（Muhyiddin Yassin）周五宣佈實行嚴格的封鎖措施，社會和經濟活動將暫停兩周，以遏制不斷惡化的疫情。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一般疫苗從研發到推出市場需時十年，但新冠疫苗卻在一年內就面世，到底哪些程序加速了？

美聯社報道，亞辛表示，周五新增感染人數首次突破8000人後，引發疫情可能失控的擔憂，政府決定從6月1日開始實施近乎全面封鎖措施。