以色列右翼領導人擬趕總理下台 內塔尼亞胡警告組執政聯盟危害國家安全

1 小时前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 內塔尼亞胡（左）和貝內特

以色列極端民族主義領導人貝內特（Naftali Bennett）早前在電視講話中宣佈，他的政黨將參加組建執政聯盟的談判。而以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）隨後警告，擬議中的新聯合政府將對國家的安全構成威脅。

在極端民族主義領導人貝內特表示他將加入與中間派人士拉皮德（Yair Lapid）的談判後，內塔尼亞胡敦促右翼政客不要支持這項協議。

內塔尼亞胡的反對者們必須在周三（6月2日）之前組建新政府。如果成功，這將結束內塔尼亞胡的執政，他是以色列任期最長的總理。

在3月的大選中，面臨嚴重貪腐指控的內塔尼亞胡未能獲得決定性多數。這是以色列兩年來舉行的第四次議會選舉，但沒有任何黨派獲得組閣所需的席位，內塔尼亞胡再次未能獲得盟友的支持。但他的對手可能在議會中阿拉伯成員的支持下組建少數派政府。

「不要組建左翼政府，這樣的政府對以色列的安全和未來是一種威脅，」現年71歲、已經執政12年的內塔尼亞胡周日表示。但他沒有詳細解釋。

內塔尼亞胡指責貝尼特「誤導公眾」，實施了「世紀騙局」。這指的是這位右傾黨（Yamina party）領袖此前公開承諾不會與拉皮德結盟。

組建執政聯盟的談判

早些時候，49歲的貝內特在電視講話中宣佈，他的政黨將參加組建執政聯盟的談判。

「內塔尼亞胡不再試圖組建右翼政府，因為他很明白這根本就不存在。他想帶領整個國家陣營、整個國家一起，作最後的抵抗。」

「我將盡一切努力和我的朋友亞伊爾·拉皮德組成一個民族團結政府。」

早些時候，據以色列媒體報道，根據提議的協議條款，在輪換協議中，貝內特將取代內塔尼亞胡成為以色列總理，隨後讓位於57歲的拉皮德。該安排尚未獲得官方正式確認。

擬議中的聯合政府將把以色列政治中的右翼、左翼和中間派聯合起來。儘管兩黨在政治上沒有什麼共同點，但他們都希望看到內塔尼亞胡結束執政。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拉皮德（左）和貝內特（右）

拉皮德是前財政部長，在內塔尼亞胡未能組建新的聯合政府後，他被要求在6月2日前組建新的聯合政府。他的未來黨（Yesh Atid）在上次選舉中僅次於內塔尼亞胡的右翼利庫德集團。

在以色列的比例代表制選舉制度下，一個政黨很難獲得足夠席位直接組建政府。通常需要小黨派來補足聯合政府所需的席位。

拉皮德最初被給予28天來組建政府，但被最近加沙的11日衝突打斷。

他的潛在聯盟伙伴之一的聯合阿拉伯名單黨（Raam）由於暴力衝突中斷了談判。以色列城市中，阿拉伯人和猶太人之間也發生了衝突。

內塔尼亞胡的戰鬥

BBC中東記者約朗德·奈爾（Yolande Knell）

經過周日晚間激烈的政治大戲後，以色列距離一個新的聯合政府更近了，並將把執政很久的總理趕下台。但內塔尼亞胡並未完全潰敗。

他很快對最新消息做出回應，呼籲貝內特所在的右傾黨以及薩爾（Gideon Saar）所在的新希望黨不要加入協議。

他諷刺地問：「誰來負責協議？」並暗示擬定的聯合政府會組成一個軟弱的安全內閣，不能對抗以色列的對手伊朗。

如果他用這些攻擊鏟除了哪怕幾個議會成員，那麼未來的政府就可能垮台。