歐美間諜逸事：丹麥情報局曾「助美國竊聽德國總理」

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有指控稱美國情報機構監聽了德國總理默克爾的手機。

據丹麥廣播公司報導披露，2012年至2014年期間，丹麥情報局曾經幫助美國國家安全局竊聽監視包括德國總理默克爾在內的歐洲政客通話。

丹麥廣播公司是丹麥公共的廣播電台和電視公司。

據丹麥廣播公司的報導稱，丹麥國防情報局當時與美國國家安全局合作收集情報；情報是從德國、法國、瑞典和挪威官員那裏收集到的。

2013年，叛逃的美國前情報局僱員愛德華·斯諾登洩露的秘密說，美國國家安全局竊聽了德國總理默克爾的電話。

德國是美國的親密盟友。

當這些指控最初被提出時，白宮方面並沒有斷然否認，但只是表示默克爾的電話當時沒有被竊聽，將來也不會被竊聽。

丹麥廣播公司與幾家歐洲通訊社分享這份新的報導內容。

報導稱，美國國家安全局通過與丹麥情報部門合作，接入了丹麥互聯網電纜，竊聽監視一些歐洲知名人士的短信和電話交談內容。

據悉，這次秘密行動代號為「貓尾草行動」（Operation Dunhammer），美國國家安全局借此利用政客的電話號碼作為搜索參數獲取數據。

此前，丹麥廣播公司進行了一項調查，包括對9個消息來源的採訪，據說所有這些消息來源都有機會得到丹麥情報局掌握的機密信息。

據稱，與默克爾一起被竊聽的，還有當時的德國外交部長施泰因邁爾和當時的德國反對黨領袖施泰因布呂克也成為竊聽對象。

現任丹麥國防部長布拉姆森早些時候得知了間諜活動，他對丹麥廣播公司表示，不能接受有組織地竊聽親密盟友的行徑。

丹麥情報局和美國國家安全局都沒有對上述最新的報告發表評論。

在上述消息傳出後，斯諾登指責美國總統拜登首次捲入了這一醜聞。按報導所述時間，拜登在監控發生時擔任美國副總統。

斯諾登表示，不僅丹麥，有關各方都應該全面公開披露真相。

圖像來源，EUROPEAN PHOTOPRESS AGENCY 圖像加註文字， 斯諾登曾這樣描述美國的監視項目：「只要我有私人電郵地址，我坐在辦公桌前就能夠監聽任何人，包括你和你的會計師，聯邦法官，甚至總統。」

2013年，曾經是美國中央情報局（CIA）的承包僱員的斯諾登向媒體洩露了美國情報部門廣泛互聯網和電話監控的細節。

美國隨後指控他盜竊政府財產、未經授權傳播國防情報和故意傳播機密通信情報。

斯諾登後來在俄羅斯尋求庇護。