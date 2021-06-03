新冠疫苗危機中 台灣陷外交與執政窘態， 民間組織如何助力

54 分钟前

圖像來源，Terry Guo Facebook 圖像加註文字， 鴻海創辦人郭台銘完成主管機關所需8項內容，今天由郭妻曾馨（右一）儀代表遞件。

台灣自五月中旬爆發第二波新冠疫情，至今已有數千人確診。也因為疫情嚴峻，新冠疫苗在從乏人問津變一劑難求 。目前，政府下訂的疫苗數量多少，何時抵達等相關信息缺位， 民眾質疑聲不斷。

為了阻止疫情蔓延，自上周起，台灣許多民間團體， 私人企業和政治人物加入全球疫苗採購行動， 讓更多疫苗盡早來到台灣。然而， 政府起初反應冷淡城， 疫苗是「戰略物資」外界協助購滿仍須嚴格審核把關，引起反對黨及若干輿論質疑， 有聲音懷疑蔡英文政府是否有意拖延，「緩不濟急」。

面對輿論及民意反彈，總統蔡英文周一（5月31日）發表談話表示， 感激台灣民間近來熱心幫忙找疫苗資源並宣佈內政部次長陳宗彥將與民間團體接洽， 經濟部長王美花與企業團體溝通， 推動疫苗採購工作，而政府也會確保疫苗的安全、可靠。

圖像來源，Tsai Ing-wen Facebook 圖像加註文字， 蔡英文面對民意反彈

民間力量

疫苗情況吃緊，在自製「國產疫苗」尚未進入第三期實驗之際，有關盡速取得德國輝瑞（BioNtech ）及牛津\阿斯利康（台灣稱AZ），美國莫德納（Moderna）等疫苗成為台灣燃眉之急。

近期，台灣國際宗教組織佛光山、鴻海集團創辦人郭台銘，以及學者張亞中等人都陸續表態願意協助採購或捐贈各國及中國大陸疫苗。

郭台銘在昨日（6月1日）由其妻曾馨儀代表前往衛福部遞交申請，表示正與德廠BioNtech接洽，希望能購買500萬劑BNT（復必泰）新冠疫苗舒緩當地疫情。

佛光山代表趙怡則告訴台灣媒體， 該機構願意將過去透過Covax「全球疫苗取得機制」訂購的強生（Johnson and Johnson 台譯嬌生）疫苗轉送給台灣，數量約在20-50萬劑。

張亞中則說，透過北京及大陸台商可以確保為台灣採購五百萬劑中國大陸生產的國藥疫苗，不過台灣目前法令仍禁止中國大陸制的任何疫苗進口。

台灣政府將疫苗視作「戰略物資」，民間組織或個人的採購計劃需符合「八項公文」，涉及接洽單位以及運輸計劃等，引起民間組織及輿論批評。譬如，台媒「聯合報」連日多篇文章抨擊蔡政府稱，這一舉措是在故意延宕郭台銘外採疫苗努力和有保護主義之嫌，意在變相 幫助台灣國產疫苗上市。

面對各方批評及民意反彈，蔡英文周一宣佈建立政府與民間對話機制， 稱其政府會盡速協助包括行政流程、原廠資料等疫苗安全等審查工作，讓民間不用再自己想辦法。

郭台銘提出疫苗採購送件後在臉書發文稱，「感謝政府協助，重申與政府密切合作，疫苗採購不是上街買菜，在全球都在搶疫苗的情況下，絶不是一件容易的事，全力配合政府的相關考量。」

佛光山代表趙怡則說，今日（3日）會送申請文件給台灣政府，明天會與強生藥廠展開磋商。

台灣疫苗採購為何緩慢 ？

目前台灣訂購了3千萬劑新冠疫苗，分別是跟藥廠採購的AZ（牛津/阿斯利康）疫苗1千萬劑，透過COVAX（疫苗全球取得機制）平台購買476萬劑疫苗(廠牌未訂）、莫德納（moderna）505萬劑以及研發中的台灣「國產」疫苗1千萬劑，總計約3千萬劑。

但目前已運抵的疫苗僅有87萬劑 ，蔡英文政府因此受到批評。本周一她稱，希望盡快拿到向海外廠商下訂的2000萬劑疫苗。

台智庫，國防安全研究院副研究員蘇紫雲向BBC中文解釋稱，台灣陷入疫苗困境，主要受累於法規限制，政府無法像其他國家一樣， 在國外疫苗仍未完成實驗時先拿出巨資去投資藥廠，獲得優先供應權。 例如， 中國公司上海復星去年3月就開始投資德國BioNtech疫苗研發，以取得疫苗代理權。

圖像來源，getty 圖像加註文字， 台灣周四（6月3日）會開始配發15萬劑疫苗，以疫情嚴重的大台北地區之醫護及防疫人員，憲兵及警察這三類群組為優先施打對象。

美國在2020年輝瑞及阿斯利康等疫苗尚未宣佈實驗成功時，前總統特朗普（Donald Trump）宣佈了一項「曲速計劃」(wrap speed operation)，投下了120億美金給13個藥廠研發新冠疫苗。同年， 以色列也在輝瑞尚未完成測試前，便以雙倍價格向藥廠下訂單。 上海復星最近也計劃與德國BioNtech合作在中國建廠生產疫苗。因此 ，這些國家皆有優先取得疫苗的機會。 「也是這些國家風險管理成功的案例，」蘇紫雲分析。

「台灣的問題是，類似以色列總理的作法，在台灣可能會被以圖利罪起訴，但也說明在應對危機管理時，法規程序讓台政府很難靈活應對。」他補充。

此外，面對變種病毒爆發，各國仍在搶購疫苗，「疫苗保護主義」(vaccine protectionism)全球肆虐。此外，根據資料統計，目前全球現有18憶劑的新冠疫苗，但依照全球人口總數每百人僅能分配24劑，遠遠不足所需。

歐盟抨擊美國限制新冠疫苗出口之外，已在今年四月正式狀告英國阿斯利康藥廠，指控後者未依照合約提供歐盟訂購的疫苗數量。根據路透社報導，案件本周在布魯塞爾開始審理。

台中央研究院生醫所何美鄉教授也向台媒公共電視表示，雖然台灣社會對於疫情及疫苗供給十分焦慮，但是就Covax以及藥廠角度來看，台灣疫情比起印度或其他國家仍是輕微，因此很難說服前者將現有疫苗先售予台灣。

事實上，在這之前，台灣社會也因為疫情控管得宜，對於疫苗接種不積極，即便行政院長蘇貞昌及台灣防疫總指揮陳時中都率先接種疫苗，並廣為推廣，但仍見效不大。 五月之前僅有1%的民眾接種新冠疫苗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目前全台灣的餐廳都禁止堂食，只准提供外帶服務。

外交困境

針對疫苗危機， 台灣社會的共識之一是台灣長年被拒之於國際衛生組織之外，這削弱了台灣在全球防疫的角色及增加了其獲得醫療支持及疫苗的難度。而且，北京給予的壓力一直未曾減少。

陳時中上周提到，台灣自去八月年開始與BioNtech討論購買五百萬劑疫苗，但受中方阻擾， 在今年二月在簽約前夕生變。 原因是台灣在擬定的新聞稿使用「我國」二字。北京則嚴詞否認，並抨擊台灣政府蓄意抹黑。

目前BionTech在大中華區的代理商是上海復星醫藥集團。

事實上，根據台灣資深記者鄒景雯調查，五月底郭台銘本與民進黨大老柯建銘，以及復星集團董事長郭廣昌，三方密集討論如何將BNT疫苗送到台灣。 。之後，復星突然「退局」，不得已， 郭台銘轉而直接接洽BioNtech。

回顧過去，2019年2月，台灣欲參與世衛組織（WHO）在北京舉辦的「北半球流感病毒疫苗選株會議」，因為北京壓力，台灣遲至會議召開當日凌晨才收到世衛組織的邀請函，來不及飛往北京參加會議. 這是2014年以來首次缺席世衛疫苗選株會議。彼時，台灣醫界聯盟執行長林世嘉告訴BBC中文說，事實上，1998年腸病毒流感開始肆虐台灣，卻因台灣不是世衛會員，未被及時通報，與世衛會員國家合作防疫，造成許多幼兒染病喪命。

2003年「薩斯」病毒（SARS; 非典型肺炎）在亞洲爆發，台灣因被排除在世衛通報體系之外，無法及時獲得疫情通報。反而是須依靠美國CDC隨後的通報系統獲得情資。但也因為太晚拿到相關疫情信息。 林世嘉說，因此在防疫上晚了一步，台灣千人染上SARS，數十人染疫病逝。

不過，日本官方在這幾天也亦捐助AZ疫苗給台灣。根據台媒中央社周二（6月1日）報導，日本外務大臣茂木敏充表示，正研擬將日本多出來的新冠疫苗提供給台灣。中國外交部發言人趙立堅28日則表示對日本的捐贈感到不滿。他說：「蔡英文只是中國一位地區領​​導人。」接著，他強調，「台灣當局以疫謀獨不會得逞」。