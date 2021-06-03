毒品、黑幫和時尚偶像：墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼「背後的女人」

塔拉·麥克凱爾維（Tara McKelvey）.

BBC記者

23 分钟前

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 艾瑪·科羅內爾·埃斯普洛（Emma Coronel Aispuro）。

艾瑪·科羅內爾·埃斯普洛（Emma Coronel Aispuro）在紐約過著光鮮亮麗的生活，享受著與綽號為「矮子」（El Chapo）的墨西哥大毒梟華金·古茲曼·洛埃拉（Joaquin Guzman Loera，也稱華金·古斯曼）結婚帶來的種種好處。 但現在她被逮捕了，關在美國弗吉尼亞州的監獄。 這位「販毒女王」怎麼樣了？

在弗吉尼亞州亞歷山大市的威廉特魯斯成人監獄裏，牢房的窗戶是用紅磚塊切起來的一個小長方形空間，科羅內爾被單獨關在一個小牢房裏。

她的律師瑪麗埃爾·科隆·米羅（Mariel Colón Miro）說，科羅內爾在牢裏閲讀浪漫小說打發時間。

監獄的生活條件與科羅內爾曾有過的豪奢生活形成了鮮明對比。

被逮捕幾個月前，她正計劃推出「矮子古茲曼」（El Chapo Guzman）的服裝品牌：這對夫婦在墨西哥擁有時尚偶像的地位，他們的女兒也以毒梟父親的名字進軍時尚界。

2019 年，在古茲曼受審期間，我在紐約訪問了科羅內爾，當時她全身上下配戴著昂貴的珠寶和名錶。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 綽號為「矮子」的大毒梟古茲曼（資料照片）。

今年早些時候，這位31歲的前選美皇后在弗吉尼亞州的杜勒斯國際機場被捕。她被控協助毒梟丈夫經營惡名昭著的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）。

64歲的古茲曼現正在科羅拉多州的聯邦特別監獄服刑，他被判處無期徒刑。

美國聯邦調查局官員說，科羅內爾在2015年被控密謀分銷可卡因，並協助丈夫計劃越獄而被逮捕。

科羅內爾的故事看似屬於個人，由一個出軌的丈夫、情婦和一個犯罪企業組成。然而，她的故事卻揭示了販毒集團的秘密世界，以及身處其中的女性。

關於她的審判日期尚未確定。如果罪名成立，科羅內爾可能會被判終身監禁。

不過，撇開有罪還或是無罪的問題，研究販毒世界的專家說，科羅內爾實際上為自己塑造了一個不尋常的角色：她是公眾人物，也是企業家和看門人，決定丈夫在經營販毒集團時，誰可以接觸到丈夫。

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美國加州大學聖地亞哥分校法蘭曼德斯 （Cecilia Farfán-Méndez）教授說，傳統上，毒販之妻被視為「充滿性魅力」，但「沒有能力」。可是，科羅內爾與眾不同，「她表明女性（在販毒集團裏）可以擔任『坐館』（即擔任話事人）。」

然而，在販毒集團裏擔任「坐館」是一項危險的工作。

美國緝毒局的前特工德里克馬爾茲（Derek Maltz）告訴BBC：「幹這一行，你要麼被逮捕，要麼被謀殺。」

科羅內爾當時擺出勇敢的姿態，計劃成立一家時裝公司，但其實美國聯邦調查局正在逼近。正如馬爾茲說的：「她周圍的世界正在崩潰，她築起來的城牆也正在倒塌。」

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 艾瑪·科羅內爾·艾斯普羅（Emma Coronel Aispuro）在丈夫被判刑後走出布魯克林聯邦法院（2019 年 7 月 17 日資料照片）。

綁架和謀殺

在丈夫受審期間，科羅內爾正在布魯克林聯邦地方法院享用切碎的萵苣。她和朋友們坐在食堂裏，開玩笑討論彼此的母親，以及如何對付她們。

「她很有個性，」她的律師瑪麗埃爾·科隆·米羅說。 「我認識的艾瑪活力充沛，總是面帶微笑。」

科羅內爾是墨西哥和美國的公民，她在17歲時遇到了古茲曼，不久他們就結婚了。他們有一對雙胞胎，瑪麗亞·華金娜（Maria Joaquina ）和埃瑪莉（Emali）。

在古茲曼審判期間，科羅內爾幾乎每次都出庭。在審理中途休息期間，她穿著細根高跟鞋沿著大理石走廊走來走去，地板被敲得咔咔作響。

「一位錫納羅亞女神」，曾在墨西哥研究這個販毒集團，現居巴黎的安全分析師羅曼·勒庫爾·葛倫德麥森（ Romain Le Cour Grandmaison） 說。科羅內爾愛用紅色唇膏，搭配鑽石和緊身牛仔褲，體現了「黑幫女友」（buchona）的流行形象，一名毒梟的戀人。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 許多人對科羅內爾當時在審判期間仍在外炫富感到震驚。

喬治梅森大學學者瓜達盧佩·科雷亞-卡布雷拉（Guadalupe Correa-Cabrera）在墨西哥錫納羅亞州進行了研究，那裏就是古茲曼領導的犯罪集團所在地。

科羅內爾重新為黑幫女友（buchona）這個詞下了定義：「她們穿著昂貴衣服，手拿著路易威登手袋。一切都是如此浮誇，而她就是這種形象的完美代表。當然，一切也與外表有關，包含整容手術。」

可科雷亞-卡布雷拉又說，她最引人注目的身體特徵之就是身後的「曲線」，「身體線條明顯，凹凸有致」。

而她迷人的形象與丈夫經營的危險事業形成鮮明對比。

古茲曼使用暴力來維持對毒品市場的控制，並獲得報酬，這給他的妻子和家人帶來了財富。自2006年墨西哥政府向古茲曼帶領的販毒集團發動打擊行動以來，已超過30萬人被殺。受害者包括古茲曼的敵人以及和他關係緊密的同伙。古茲曼一位情人的屍體被發現在一輛汽車的後車廂，據報她死於古茲曼死對頭的手下。

圖像來源，Alexandria Sheriff』s Office via Getty Images 圖像加註文字， 關於她的審判日期尚未確定。如果罪名成立，科羅內爾可能會被判終身監禁。

忠誠的代價

古茲曼的前情婦盧塞羅·瓜達盧佩·桑切斯·洛佩茲（Lucero Guadalupe Sanchez Lopez）在審判期間曾作證指控他。

桑切斯·洛佩茲2017年6月在美墨邊境因為涉及毒品買賣而被逮捕。

她之後認罪，並面臨十年監禁。但作為認罪協商的一部分，這位兩個孩子的母親同意與美國檢察官合作。桑切斯當時身穿藍色獄服，在法庭上說明了與古茲曼的婚外情，以及後者作為販毒集團老大的所作所為。

桑切斯在法庭臉部緊張抽搐，不斷眨眼。坐在不遠處的古茲曼則似乎有些不耐煩，一直盯著牆上的鐘看。

科羅內爾當時坐在旁聽者第二排。她時而用手指梳理著自身長髮，並穿著一件天鵝絨的夾克，與她丈夫穿的一樣。

古茲曼的律師威廉·普普拉（William Purpura）說，科羅內爾穿著相同的夾克是要宣示婚姻的力量。科羅內爾想通過在前情婦作證的那天穿著匹配的夫妻服裝向桑切斯發送信息。

普普拉解釋說，「科羅內爾這是在對情婦說：『去你的！』」她就是在說：「我老公屬於我」。

圖像來源，AFP via Getty Image 圖像加註文字， 艾瑪·科羅內爾·艾斯普羅經常被記者圍堵。

在法庭上發言後，桑切斯回到牢房。科羅內爾則到曼哈頓吃晚飯。但，不久之後，兩個女人的處境顛倒過來。

桑切斯已獲釋出獄， 科羅內爾則被關入大牢，目前不得保釋。

許多人對科羅內爾當時在丈夫審判期間仍在外炫富感到震驚，並對她仍然對毒梟丈夫保持忠誠感到失望。

安全分析師葛倫德麥森說：「她被視為一名傻瓜」。

不過桑切斯並不這樣覺得。

當桑切斯的律師希瑟·夏爾（ Heather Shaner） 告訴科羅內爾鋃鐺入獄時，她沒有表現出幸災樂禍。