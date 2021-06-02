俄羅斯北約在歐洲加強軍力部署 「俄美交惡程度超過冷戰時期」

49 分钟前

圖像加註文字， 紹伊古在官方聲明中說，西方的所作所為破壞了世界安全體系，迫使俄羅斯採取必要的反措施

俄羅斯宣佈將沿歐洲邊界加強軍力部署以應對美國為首的北約集團增加在俄羅斯西部邊界的陸海空軍事活動。有評論說，俄美關係之惡化已經超過了冷戰的嚴峻時刻。

俄羅斯國防部長紹伊古周一（5月31日）說，在歐洲邊界的軍事活動增加的情況下，俄羅斯將在西部軍區成立十多個新軍事建制單位。

俄羅斯的西部軍區負責俄羅斯對歐洲的大部分防禦。

紹伊古在官方聲明中說，「我們西方同行的所作所為破壞了世界安全體系，迫使我們採取必要反措施。我們會繼續改善部隊的戰鬥構成。到今年底，要建成約20個軍事單位。」

俄國防部長還說，設立新軍事單位與「配備現代化武器和裝備同時進行」，要在2021年間部署2000件新式武器。他說，這是針對北約在歐洲邊界部署部隊、艦船飛機以及巡航導彈所做的必要反應。

俄羅斯兵力調動

4月俄羅斯在烏克蘭邊界集結軍隊，導致俄羅斯同西方關係緊張。當時基輔當局有人說俄羅斯可能要入侵頓巴斯。不過紹伊古當時說，俄羅斯軍隊集結是演習的一部分，那些部隊會返回基地。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月俄羅斯在烏克蘭邊界集結軍隊引起北約的警覺

紹伊古說，「突擊檢查的目標已經實現。俄軍展示了具有保衛國家安全的能力。」

當天俄羅斯國防部還公布了視頻，顯示俄軍戰士攻佔克里米亞灘頭，參加兩棲登陸艦的模擬攻擊演習。官方聲明說，「演習登陸作戰任務，打擊假想敵的反登陸防禦」。

上月，俄羅斯的米格戰鬥機緊急起飛監視在太平洋上空接近俄羅斯的美國間諜飛機。官員說，米格機「從勘察加半島機場起飛伴隨美國飛機。經飛行員識別，美機為RC-135戰略偵察機。」

與此同時，俄羅斯部隊在塞爾維亞舉行了特種部隊訓練，這是旨在改善同塞爾維亞軍隊協調與合作的項目。

北約軍演和戒備

在北約同俄羅斯緊張持續之際，北約本月再次舉行了作為「歐洲防衛者2021」軍演一部分的演習。北約的軍艦、飛機和陸地部隊在從大西洋橫跨歐洲、一直到黑海的廣大區域進行了演習。

以美軍為主的「歐洲防衛者2021」大規模軍演自3月開始，按計劃在6月結束。北約大部分成員國都參加了這次演習。

美軍同歐洲國家軍隊一起演練在歐洲各國、包括在巴爾幹地區國家跨戰區部署裝備和作戰。美國軍事網站報道說，長達數月的演習讓美國及其盟友有機會演練如何對付敵國的威脅。

美國《軍事時報》網站說，近年來美國和盟國在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭部署軍隊和裝備，並讓這些靠近俄羅斯的北約盟國相信，在他們受到攻擊的情況下會得到幫助。

俄羅斯上月在烏克蘭邊界附近集結部隊引起北約戒備。《軍事時報》報道說，自從2014年俄羅斯兼併了克里米亞之後，北約開始大幅投入軍費。

圖像來源，SEAN GALLUP/GETTY IMAGES 圖像加註文字， 北約部隊在愛沙尼亞舉行演習，2016年5月

莫斯科屢發警告

5月20日，俄羅斯總統普京說，任何試圖攫取俄羅斯領土的人都會被「打掉牙齒」。

普京在電視轉播的同高級官員的視頻會議中還說，有外國勢力質疑俄羅斯對能源豐富的西伯利亞的控制。他說，任何可能的侵略者都會遇到俄羅斯堅決有力的回擊。

周一（5月31日）在《俄羅斯報》刊登的採訪中，俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）再次警告說，針對莫斯科不友好的行為可能會遭遇俄羅斯的武力反擊。

帕特魯舍夫說，經過調整的俄羅斯國家安全戰略意味著面對敵對行為，莫斯科會使用武力，而不僅僅是經濟制裁。

俄羅斯媒體解讀說，俄羅斯一般都是對外國勢力做出對稱性反應，但最近莫斯科顯示會採取不對稱的反制措施。

周二（6月1日）俄羅斯前總統、現任俄羅斯安全委員會副主席的梅德韋捷夫說，現在莫斯科同華盛頓的關係的惡化程度已經超出冷戰的最嚴峻時期。

梅德韋傑夫說，（這是）因為美國認為俄羅斯正在衰落，成為一個不足以受到重視的力量。