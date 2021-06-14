中印衝突一週年：兩國如何各自表述這場致命衝突

8 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這場衝突發生在海拔超過4000米的喜馬拉雅山地。

一年前，中國和印度軍隊在位於兩國邊境的加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發了數十年來最嚴重的衝突。儘管中間沒有開一槍，但仍造成雙方至少24名軍人喪生。

這場發生在海拔超過4000米的喜馬拉雅山地上的衝突，讓世界上人口最多的兩個國家的關係降至冰點。

這場衝突究竟如何發生？為何在沒有開火的情況下導致大量人員身亡？中印兩國官方與媒體描繪的衝突細節又有何不同？在此次衝突一週年之際，BBC重新核查一些基本事實。

衝突背景是什麼？

2020年6月15日衝突的發生地加勒萬河谷，是一片位於印控克什米爾東部的拉達克（Ladakh）地區與中國實控的阿克賽欽（Aksai Chin）地區之間的險峻地帶。

中印兩國有著世界上最複雜的邊界劃分，在1962年的中印戰爭後，邊界大多存在爭議，雙方都沿著實控線有大量軍事部署。中印的實控線分為三段，加勒萬河谷地處實控線的西段，雙方彼此對各自實控線內的領土有爭議，該段長期以來是兩國爭執的焦點。

中國外交部表示，加勒萬河谷「位於中印邊界西段實際控制線中方一側」，這意味著中國認為其屬於新疆自治區的和田地區管轄。但印度外交部駁斥中國的說法「誇大其詞，站不住腳」；在印度眼中，這一地區毫無爭議地屬於該國西北部的拉達克中央直轄區。

然而，雙方矛盾的開始並不在於該河谷本身，而是印度在附近修建的一條255公里長的達布克-紹克-斗拉特別奧裏地（Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldi）公路。該公路將拉達克首府列城和喀喇昆侖山口連接起來，印度空軍的一個軍事基地也坐落在那裏，這將使印度軍隊能快速部署到邊境前線。

這條幾乎與兩國實控線平行的道路從2000年開始修建，在2019年4月完工。此後，印度軍隊加大了巡邏力度和在附近修建新的基礎設施。

從地圖上看，加勒萬河谷正是這條道路與實控線最接近的一個隘口之一，河谷離新修公路直線距離不到4公里。

中國外交部稱，去年4月以來，印度邊防部隊在加勒萬河谷地區持續抵邊修建道路、橋樑等設施，中方多次就此提出交涉和抗議，但印方「反而變本加厲越線滋事」。

衝突如何升級？

在致命衝突爆發前的2020年5月，中印兩國軍隊已在班公錯、基阿姆溫泉（Hot Spring）等多個實控線附近地區持續進行對峙。其中，發生在加勒萬河谷以南200公里處班公湖（班公錯）的對峙事件就已經造成人員受傷。

中國外交部在後來的聲明中表示，這次衝突源於印度邊防部隊「乘夜色在加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，蓄意挑起事端」，因此中國才予以回擊。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度士兵在拉達克地區巡邏。

報道稱，在每一處，都有大約近千名中國士兵越境進入印度一側。中國士兵還在該地區搭起了帳篷，並部署重型車輛和監控設備。

為何打起來？

但高級軍官會談並沒有讓局勢冷靜下來。一周後，致命衝突突然在加勒萬河谷爆發。

兩國對於此次衝突起因的說法相反，但都互相指責對方違背了此前會談所達成的共識。

圖像來源，Getty Images

中國央視在今年2月播出的畫面顯示，兩國士兵在一處峽谷的淺灘上喊話和推搡。其中，印軍士兵均戴有頭盔，手持長棍，奔向中國士兵，而身穿迷彩棉襖的中國士兵試圖阻攔。解說稱，這是印軍「越線挑釁」。

「（印軍）在搭設一個帳篷以後，現在又搬過來一個新的帳篷，」一名士兵在影片中說。

印度政府發言人斯裏瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）在事發後表示，暴力對峙是中國企圖「單方面」改變現狀的結果。他說，「如果執行雙邊軍隊高層所達成協議，這些損失原本是可以避免的」。

用了什麼武器？

加勒萬山谷擁有一些地球上最險峻的地形，這裏的很多地方坡度都超過50度，並布滿了鬆散的岩石。據估算，6月的夜晚加勒萬地區的氣溫可能低至零度，掉落水中後人體將很快失溫。

圖像加註文字， 據一名印度高級軍官向BBC提供的照片，這是一種帶刺的鐵棍，類似狼牙棒。

根據一名印度高級軍事官員向BBC提供的照片，這是一種帶刺的鐵棍，形制類似中國古代武器狼牙棒。今年5月7日，中國人民解放軍西藏軍區官方微博曾發佈新聞，顯示西藏士兵常操練的武器就包括狼牙棒、關公刀、伸縮棍等。

1996年，中國和印度簽署了《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協議》，該協議規定，兩國軍隊不得在實際控制線己方一側兩公里範圍內鳴槍，這很大程度限制了雙方使用的武器種類。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 班公錯一部分屬於中國西藏，一部分位於爭議地區。

「我軍官兵開始反擊後，印方部隊潰不成軍，做鳥獸散，有的摔到山下，有的掉進河裏，互不相顧，還有很多人向解放軍投降，被抓了俘虜，」他寫道。

死者是誰？

2020年6月16日，印度媒體最先開始報道有3名印度軍人在與中國軍隊的衝突中喪生的消息。晚些時候，印度政府發言人證實了該消息。

不久後，當局將死亡人數修訂為20人，這是1975年中印短暫交火以來，首次發生有人員在衝突中死亡。

「有另外17名士兵在對峙地點執勤時身負重傷，並暴露在高海拔地區零下的溫度中，因傷勢過重而死亡，使得行動中的總死亡人數上升到20人，」印度政府在一份聲明中說。

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 中國官方媒體公布的畫面顯示印度軍人衝向中國軍人。

印方的死者中包括37歲的上校桑托什·巴布（Santosh Babu），他當時是印度陸軍比哈爾團第16營營長。剩下的印度遇難軍人也多來自比哈爾團16營。

中國政府和軍方在當時的聲明中均未透露中國是否有軍人死亡的情況，發言人僅籠統地表示有人員傷亡。一些印度媒體則報道了有10人、40人等不等的中國軍人死亡數字，但都未提供確鑿證據。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加勒萬河谷的衝突在印度國內引發抵制中國的浪潮。

第363團團長祁發寶則身負重傷，顱骨大面積缺損。官方媒體發佈的視頻顯示，這名上校在衝突時位於陣型最前面，成為印軍重點攻擊目標。

那裏現狀如何？

在激烈的衝突後，中印兩國一連舉行多次軍長級會晤，希望推動事態降溫。

印度強調要求中方撤走包括班公錯、加勒萬河谷和德普桑（Depsang）平原在內所有關鍵地區的所有軍事力量並恢復2020年4月時的狀態，而中國則要求印度減少相關區域的基礎設施建設。