伊朗大選2021：總統選舉將影響國內外的四大因素
伊朗將於6月份選出新總統，目前正值該國內外形勢的關鍵時刻。以下是這次選舉值得密切關注的四個關鍵原因。
自上次伊朗總統選舉以來，四年中伊朗國內外形勢發生了很大變化。
越來越不滿
自 2017 年上次總統選舉以來，一系列事件極大地改變了伊朗的政治格局。其中包括對反政府抗議活動的致命鎮壓，逮捕政治和社會活動家，處決政治犯，伊朗伊斯蘭革命衛隊擊落一架烏克蘭客機，以及美國制裁造成的嚴重經濟危機。
上述事件給普通伊朗人造成的衝擊正在對這次選舉產生重大影響。也許對伊朗統治者最大的打擊將是投票率低，因為選民的不滿情緒已經達到頂峰。
雖然人們普遍認為，伊朗的選舉絶不是自由和公平的（主要是由於一個名為監護委員會的強硬派機構對候選人的審查），但伊朗領導人仍然需要高投票率來證明其政治制度的合法性。
正是這種合法性受到過去四年各種事件的嚴重挑戰。
然而，與政府關係密切的伊朗學生投票機構最近的民調顯示，自6月20日公布候選人名單以來，預期投票率下降了7%，僅為36%，而「我不會去投票」的標籤現在在伊朗社交媒體走紅。
在以往的伊朗選舉中，投票率低通常讓強硬派和保守派佔上風。
強硬派受關注
自1997年以來，總統選舉中選民意見一直處於兩極分化，競爭者屬於強硬派和改革派/中間派。
但憲法監護委員會最近頒布一項指令，實際上禁止大多數改革派或中間派候選人參加今年的競選。
在登記參選的數十位著名政治人物中，只有七人得到憲法監護委員會的批准參選。七人中只有兩人是改革派/中間派候選人，兩人都被認為是比較低調的。
伊朗司法主管易卜拉欣·雷西（Ebrahim Raisi）是2017年大選中得票第二的人物，根據伊朗一些省份民調，他是最可能獲勝的競選者，他也是強硬派中最受歡迎的候選人。
一些觀察家認為，其他獲准參選的人不過只是陪襯，以支持雷西的競選。
經濟陷入危機
經濟因素在伊朗大選中一直發揮著關鍵作用，是目前每個候選人的重要議程之一。由於經濟岌岌可危，伊朗目前正處於自1979年革命以來形勢最嚴峻的階段之一。
由於美國實施的經濟制裁，以及新冠疫情雪上加霜，造成了伊朗歷史上最嚴重的經濟危機之一，通貨膨脹率高達50%。
2019 年 11 月，當政府武斷地提高汽油價格時，伊朗100 多個城市有數以千計的人走上街頭抗議。
據國際特赦組織稱，當時在幾天之內就有300多名手無寸鐵的抗議者被安全部隊打死。抗議者們要求伊朗統治精英和政府成員辭職。類似的抗議活動有可能再次爆發。
雖然許多人認為，伊朗徹底變革是必要的，而且只能通過抗議和罷工來實現，但也有一些人士認為，通過投票箱逐步改變體制更加和平和可行。
在選舉日到來之前，伊朗國內目前政治氣候動蕩不安，形勢變幻莫測。
與美國的關係
拜登在2020年美國總統大選中獲勝，這增加了美國與伊朗恢復外交談判的可能性。
在前任美國總統特朗普執政期間，美伊兩國關係緊張加劇。
儘管伊朗政界大多數強硬派認為與美國的談判毫無意義，但改革派和中間派人士都贊成緩和美伊緊張關係。
伊朗改革派和中間派人士都還支持伊朗加入國際反洗錢組織，如金融行動特別工作組（FATF），與中東區域競爭對手沙特阿拉伯外交和解，並減少對伊朗宿敵以色列激烈的言辭攻擊。
這些措施將大大減少中東地區的摩擦，也將為振興伊朗陷入困境的經濟創造機會。
然而，由於伊朗伊斯蘭共和國的大方針政策、包括其外交政策，是由最高領袖阿亞圖拉·哈梅內伊決定的，那些打算抵制即將舉行的選舉的人認為，未經他同意，誰是下一任總統，幾乎都沒有權力改變現狀。
即便如此，伊朗與美國實現關係正常化或承認以色列為國家目前也是無法想象的。