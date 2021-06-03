伊朗大選2021：總統選舉將影響國內外的四大因素

15 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 獲准參選的候選者大部分都是強硬派。

伊朗將於6月份選出新總統，目前正值該國內外形勢的關鍵時刻。以下是這次選舉值得密切關注的四個關鍵原因。

自上次伊朗總統選舉以來，四年中伊朗國內外形勢發生了很大變化。

越來越不滿

自 2017 年上次總統選舉以來，一系列事件極大地改變了伊朗的政治格局。其中包括對反政府抗議活動的致命鎮壓，逮捕政治和社會活動家，處決政治犯，伊朗伊斯蘭革命衛隊擊落一架烏克蘭客機，以及美國制裁造成的嚴重經濟危機。

上述事件給普通伊朗人造成的衝擊正在對這次選舉產生重大影響。也許對伊朗統治者最大的打擊將是投票率低，因為選民的不滿情緒已經達到頂峰。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 自上次選舉以來，伊朗的生活成本急劇上升。

雖然人們普遍認為，伊朗的選舉絶不是自由和公平的（主要是由於一個名為監護委員會的強硬派機構對候選人的審查），但伊朗領導人仍然需要高投票率來證明其政治制度的合法性。

正是這種合法性受到過去四年各種事件的嚴重挑戰。

然而，與政府關係密切的伊朗學生投票機構最近的民調顯示，自6月20日公布候選人名單以來，預期投票率下降了7%，僅為36%，而「我不會去投票」的標籤現在在伊朗社交媒體走紅。

在以往的伊朗選舉中，投票率低通常讓強硬派和保守派佔上風。

強硬派受關注

自1997年以來，總統選舉中選民意見一直處於兩極分化，競爭者屬於強硬派和改革派/中間派。

但憲法監護委員會最近頒布一項指令，實際上禁止大多數改革派或中間派候選人參加今年的競選。

在登記參選的數十位著名政治人物中，只有七人得到憲法監護委員會的批准參選。七人中只有兩人是改革派/中間派候選人，兩人都被認為是比較低調的。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 易卜拉欣 · 雷西（Ebrahim Raisi）被認為是獲勝的熱門人選。

伊朗司法主管易卜拉欣·雷西（Ebrahim Raisi）是2017年大選中得票第二的人物，根據伊朗一些省份民調，他是最可能獲勝的競選者，他也是強硬派中最受歡迎的候選人。

一些觀察家認為，其他獲准參選的人不過只是陪襯，以支持雷西的競選。

經濟陷入危機

經濟因素在伊朗大選中一直發揮著關鍵作用，是目前每個候選人的重要議程之一。由於經濟岌岌可危，伊朗目前正處於自1979年革命以來形勢最嚴峻的階段之一。

由於美國實施的經濟制裁，以及新冠疫情雪上加霜，造成了伊朗歷史上最嚴重的經濟危機之一，通貨膨脹率高達50%。

2019 年 11 月，當政府武斷地提高汽油價格時，伊朗100 多個城市有數以千計的人走上街頭抗議。

據國際特赦組織稱，當時在幾天之內就有300多名手無寸鐵的抗議者被安全部隊打死。抗議者們要求伊朗統治精英和政府成員辭職。類似的抗議活動有可能再次爆發。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019 年伊朗全國各地出現了罕見的反政府抗議活動。

雖然許多人認為，伊朗徹底變革是必要的，而且只能通過抗議和罷工來實現，但也有一些人士認為，通過投票箱逐步改變體制更加和平和可行。

在選舉日到來之前，伊朗國內目前政治氣候動蕩不安，形勢變幻莫測。

與美國的關係

拜登在2020年美國總統大選中獲勝，這增加了美國與伊朗恢復外交談判的可能性。

在前任美國總統特朗普執政期間，美伊兩國關係緊張加劇。

儘管伊朗政界大多數強硬派認為與美國的談判毫無意義，但改革派和中間派人士都贊成緩和美伊緊張關係。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近年來伊朗和美國之間的緊張關係加深。

伊朗改革派和中間派人士都還支持伊朗加入國際反洗錢組織，如金融行動特別工作組（FATF），與中東區域競爭對手沙特阿拉伯外交和解，並減少對伊朗宿敵以色列激烈的言辭攻擊。

這些措施將大大減少中東地區的摩擦，也將為振興伊朗陷入困境的經濟創造機會。

然而，由於伊朗伊斯蘭共和國的大方針政策、包括其外交政策，是由最高領袖阿亞圖拉·哈梅內伊決定的，那些打算抵制即將舉行的選舉的人認為，未經他同意，誰是下一任總統，幾乎都沒有權力改變現狀。