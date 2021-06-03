新冠疫情：美國抗疫專家安東尼·福奇的電郵透露了哪些信息

1 小时前

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美國抗疫專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）的數千封私人郵件揭示了新冠疫情開始時的擔憂和困惑。我們能從這些郵件中了解到什麼？

福奇博士今年80歲，是美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）的專家，職業生涯覆蓋七位美國總統，他是美國應對新冠病毒的負責人，受到外界的熱情讚揚和猛烈批評。

《華盛頓郵報》、Buzzfeed和CNN通過美國資訊自由法獲得了超過3000頁的電子郵件，郵件時間從2020年1月到6月。

從他的談話中，我們可以了解到美國新冠肺炎疫情爆發初期的情況，以及他與政府、國內外衛生官員、媒體、名人和普通美國人打交道的情況。

郵件中說了什麼？

武漢實驗室

福奇和同事們在早期就注意到一種說法，即新冠病毒可能從中國武漢的一個實驗室洩漏出來。

去年，專家們否認了這一有爭議的說法，稱其「極不可能」。目前還沒有證據支持這一說法。

但近日，在國際社會對病毒來源調查無結論而飽受批評，以及新報告顯示該病毒正式被確認幾周前，該地區出現了新冠肺炎相關報告，這一說法再次引發了討論。

2020年1月，美國最大生物醫學研究機構負責人給福奇博士發了一封電子郵件，稱這種病毒的「不尋常特徵」或許表明，它是「被設計出來的」，福奇博士為此表示，他將通過電話進行溝通。

2020年4月，美國國家衛生研究所所長法蘭西斯·柯林斯（Francis Collins）給福奇發出了一封主題是「陰謀論變流行」的電子郵件。福奇對此的回應已經完全被刪減。

今年5月，福奇說他「不相信」這種病毒是自然產生的，並表示支持進行調查。

口罩問題

在病毒爆發的最初幾個月，美國政府仍在制定口罩指南，該舉動被批評說增加了混亂。

在2020年2月與美國前衛生部長的一封電子郵件中，福奇表示：「口罩實際上是為感染者凖備的，目的是防止他們將病毒傳播給未感染者，而不是保護未感染者不受感染。」

他還說，商店裏買的口罩「並不能真正有效阻擋病毒，因為病毒足夠小，可以穿過材料」。

接下來的一個月，一名中國公共衛生領域的朋友寫信稱，媒體錯誤地引用了他的話說，西方不建議使用口罩，這是一個「大錯」。

福奇回答：「我理解。沒有問題。我們會一起度過難關的。」

來自各方的問題

當公眾為不斷惡化的危機尋求答案時，福奇回答了來自美國各地的詢問，其中包括好萊塢和硅谷。

臉書首席執行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）邀請這位福奇參加社交媒體平台的新冠病毒信息中心，並回答用戶問題。

演員摩根·費爾切爾德（Morgan Fairchild）在2月份問福奇，她能做些什麼。據報道在20世紀80年代，她曾在艾滋病流行時與福奇合作。

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福奇建議她在推特上說：「美國公眾不應該害怕，而是應該保持通過社交距離、遠程工作、臨時關閉學校等措施做好凖備，緩和疫情在國內爆發。」

另外，在與比爾·蓋茨通電話後不久，比爾及梅琳達·蓋茨基金會的一名高級主管寫信稱，他「非常擔心」福奇的健康和安全。

這些郵件還顯示，福奇博士經常堅定否認有關他受到特朗普總統審查的傳言。

2020年2月，他在寫給一位身份不明的粉絲時說:：「實際上，我根本沒有被壓制。」

一些有趣的瞬間

一些郵件顯示，福奇博士對來自互聯網各個角落的奉承感到不安。

一名同事給他發了一封電子郵件，告訴他一家店如何把印有他頭像的甜甜圈賣光，福奇回復：「真是超現實。希望這一切很快停止…...毫無疑問，這一點也不讓人舒服。」

在另一封電子郵件中，他分享了一個關於「福奇熱」的故事，並帶有俏皮話：「它會讓你大吃一驚。我們的社會真是瘋了。」

當演員布拉德·皮特（Brad Pitt）在《周六夜現場》（Saturday Night Live）節目中扮演他時，福奇高興地告訴同事，一個評論者說皮特「看起來『和我一模一樣『。這句話讓我整年非常開心。」

反應如何?

一些保守派政界人士和媒體專家在呼籲解僱福奇時引用了這些電子郵件，解僱原因是他在疫情應對方面的工作。

美國共和黨參議員保羅（Rand Paul）經常在國會聽證會上與福奇發生衝突。他表示，這些郵件「非常清楚」地表明，費奇是一個「大騙子」。

在另一邊政治陣營中，自由派認為福奇的立場適應了當時已知的科學證據。其他人則稱讚他在回復各種郵件時的風格和語氣。

福奇的墨跡測驗

BBC白宮記者塔拉·麥克爾維

福奇的電子郵件就像羅夏墨跡測驗，你看到它披露出來的信息更多是關於你，而不是墨跡。在這個案例中，墨跡就是這些郵件。

據我所知，在堪薩斯州的小城鎮和其他農村地區，特朗普（川普）的支持者認為福奇是個壞蛋。這些共和黨人說，他傳播的病毒信息相互矛盾，歪曲科學。他們還表示，他損害了當時的總統特朗普。

這些保守人士拒絶戴口罩，即使是在疫情最嚴重的日子裏，他們說，這是因為科學直男不斷變化，而福奇自己也出爾反爾。

福奇的電子郵件會加深他們的觀點。隨著有關病毒的信息越來越多，福奇確實改變了他對衛生指南的看法，比如戴口罩。他在2020年2月告訴某人，他們在旅行時不需要戴口罩。後來，他鼓勵民眾佩戴。