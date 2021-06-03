匈牙利首都將街道改名為「達賴喇嘛」, 以抗議中國大學建分校

49 分钟前

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 活動人士手持雪山獅子旗，在布達佩斯的達賴喇嘛街路牌前合影。

匈牙利首都布達佩斯市長宣佈，他將重新命名該市的多條街道，以抗議總理維克托·歐爾班（Viktor Orban）領導的政府的一項計劃， 允許中國復旦大學在該市建分校。

四條新的街道將包括「自由香港路」（Free Hong Kong Road）和「達賴喇嘛街」（Dalai Lama Street）。

這些道路都位於復旦大學計劃在該城市開設的新分校附近。這一辦學計劃得到了歐爾班領導的保守派政府的支持，但在匈牙利政壇引發反彈。

屬於自由派政黨的市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）便是該分校堅定的反對者之一，他表達了對中國在匈牙利「購買影響力」的擔憂。

中國外交部發言人汪文斌周四（6月3日）表示，中國和匈牙利關係良好，但匈牙利個別政客「企圖借涉華議題來博眼球，阻礙中匈合作，這種行為令人不齒」。

改名四條道路

來自上海的復旦大學是中國最負盛名的高校之一。今年4月，該校與匈牙利政府簽訂協議，將在布達佩斯設立可容納6000名學生的分校。

「我們仍然希望這個項目不要實施，但如果真的實施了，那就必須忍受這些名字，」卡拉松尼在新聞發佈會上表示。

被重新命名的街道名稱被認為都與中國涉嫌侵犯人權的議題相關。其中，85歲的達賴喇嘛是西藏流亡精神領袖，目前身處印度，北京將其稱為分裂分子。

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 卡拉松尼是該分校堅定的反對者之一。

另一條街道是紀念香港民主運動的。2019年，大量香港民眾走上街頭，反對《逃犯條例》的修訂，隨後演變成反北京干預及爭取民主的示威活動。

第三條街道將被重命名為「維吾爾烈士路」（Uyghur Martyrs' Road）。明顯指向近年來有關中國日益加強的對新疆維吾爾族打壓的指控。國際社會普遍譴責中國設立「再教育營」的行為，一些西方國家甚至認定這種行為是「種族滅絶」。

第四條道路是「主教謝仕光路」，謝仕光是一位福建的地下天主教主教，不獲中國政府承認，甚至多次入獄。

中國政府否認任何侵犯人權的指控。

「復旦的這一項目將讓人對匈牙利30年前承諾的許多價值觀產生懷疑，」卡拉松尼說道。1989年，匈牙利放棄社會主義制度，實行了多黨派的民主制。

復旦分校爭議

據路透社此前報道，匈牙利將通過一個信託基金會向復旦大學匈牙利分校提供土地、一處可投入使用的校園和其他設施。

位於布達佩斯的校區預計將於2024年完工，這將為復旦在歐盟立足開闢了道路。

匈牙利調查新聞機構「Direkt36」獲得的文件顯示，復旦大學分校的建造成本預計達到18億美元（115億人民幣）。這比歐爾班政府2019年在整個高等教育系統上的支出還要多。

文件顯示，其中約15億美元將由一家中國銀行提供貸款。

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據自由派智庫共和研究所（Republikon Institute）稱，大約三分之二的匈牙利人不支持該辦學計劃。

反對者的主要理由包括對中國意識形態的擔憂和高昂的成本。復旦大學在2019年修改章程，刪除了「思想自由」一詞，並增加了接受共產黨絶對領導的表述。

這與歐爾班政府此前修法驅逐位於布達佩斯的中歐大學（Central European University）形成鮮明對比，讓很多民眾更加惱火。這個私立精英大學已在2019年把多數活動遷往鄰國奧地利，而歐洲法院（European Court of Justice）則裁定歐爾班政府的這一舉措不符合歐盟法律。

批評者還表示，復旦大學的分校將侵佔一個旨在為匈牙利大學生提供廉價住房的項目中土地。

但匈牙利創新技術部副部長塔瑪斯·夏達（Tamas Schanda）上周表示，復旦大學分校的建設「意味著有機會向世界上最好的人學習」。

匈牙利與中國

儘管布達佩斯市政府的舉措讓北京不悅，但在歐爾班政府的領導下，匈牙利一直是歐盟中與北京關係最密切的國家之一。

匈牙利是第一個同中國簽署「一帶一路」合作文件的歐洲國家，並在去年從中國貸款18.55億美元，建造連接布達佩斯和塞爾維亞首都貝爾格萊德之間的匈塞鐵路。

在新冠疫情爆發後，歐爾班政府率先採購了中國新冠疫苗。歐爾班還親自接種了中國國藥集團生產的疫苗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐爾班在2018年的國會選舉中再次獲得大勝。

上個月，匈牙利政府還阻止了歐盟外長髮表一份旨在譴責中國推動香港選舉制度改革的聲明，這引發了德國外交部長海科·馬斯（Heiko Maas）的批評。

歐爾班的批評者對現政府與俄羅斯、中國和白俄羅斯等國的親密關係，以及他對媒體、法院和高等教育獨立性的限制越來越不安。

58歲的歐爾班曾在1998年短暫擔任過匈牙利總理。從2010年開始重新執政的他在2018年的國會選舉中再次獲得大勝。

但在2019年的地方政府選舉中，獨攬大權多年的執政黨青年民主主義者聯盟－匈牙利公民聯盟（Fidesz）在首都布達佩斯選舉中意外慘敗，反對黨聯合推出的自由派候選人卡拉松尼成功當選，被視為是選民表達了對歐爾班政府的不滿與反彈。