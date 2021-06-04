「『六四』紀念就是要證明自由有多珍貴」 BBC專訪「六四」學生領袖周鋒鎖

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圖像來源，Getty Images

臨近「六四」32週年紀念，當年學生領袖之一的周鋒鎖這幾天忙得不可開交，連續多日在網上舉辦馬拉松式的紀念活動。

「因為今年香港沒辦法有燭光，所以我們需要在網上多做（活動），保持燭光的光亮，」周鋒鎖對BBC表示。

1989年，周鋒鎖是清華大學物理系四年級學生。在「六四」鎮壓後，他被列為21名「六四」學生骨幹之一，受到通緝，隨後入獄。

在90年代中來到美國後，周鋒鎖繼續從事民運活動，創辦「人道中國」組織資助民運人士。他以流利英文與美國各界交流，是時常登上美國主流平台的少數中國海外民運人士之一。

近日，在音頻社交平台Clubhouse上，周鋒鎖邀來親歷者自述經歷。他說，事隔32年，他卻仍能聽到紀念「六四」的新聲音，當中許多來自年輕一代。「有的人不是親歷者，但通過父母聽到這些經歷，都是很有意義的。」

在「六四」32週年前夕，周鋒鎖接受了BBC的採訪，談及紀念「六四」的意義、香港民主的存亡與美國對華政策的轉變。

圖像來源，Getty Images/AFP 圖像加註文字， 1989年6月4日天大亮後，北京市民看到的景象。

BBC： 在你的Clubhouse活動上，一種觀點一石激起千層浪。有人說如果89年學運的學生沒有堅持到底，或許中國現在已經民主化了。還有人以此照推香港的情況，認為如果運動人士當初「點到即止」，香港民主不至於此。你怎麼看這種觀點？

周鋒鎖：這個是很陳腐的（觀點）。評論的人往往看到所謂的結局，其實結局簡化了很多事情，這是中共希望的。其實每一天，很多的決定都在發生，很多人都在參與這些決定。

通過近日的紀念活動，我們想展示每一個平常人在（89年）那時都有非常投入的時刻，這在中國的歷史上是從來沒有的。在我看來，歷史大潮的推動和個人的性格是互相塑造的。自由對人的衝擊，這是至關重要的。

為什麼89年需要記住呢，不是至上而下的（鎮壓），而是「自由的節日」，第一次讓中國人體驗了自由，這是前所未有的。北京天安門廣場（當時）是自由的孤島，那時有那種體驗是終身難忘的，在之前之後都付出了非常高的代價。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 「六四」學運期間，示威學生高喊口號。

BBC：以往香港維園在「六四」紀念日燭光滿布，然而今年，人們擔心黑衣、燭光都可能成為違反《國安法》的行為。你如何解讀這個轉變？

周鋒鎖：我們面臨的是一個不斷擴張的邪惡、專制政權，這是肯定的。爭取自由的人需要付出代價，今年「六四」紀念就是要證明自由有多珍貴。為了保有紀念「六四」的權利，香港的王婆、中國的陳思明都已經被抓了。

「八九」最大的精神遺產就是為了爭取自由，需要付出犧牲。學運的獻身精神最後得到了中國各界的支持、民眾的反應，才有了這麼大的影響。

維園燭光不再，跟「『六四』屠殺」一樣，提醒世界這個政權有多麼專制，不能容忍任何自由的聲音。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過往維多利亞公園的集會吸引數以萬計的人參與。

BBC：你多年來在美國從事中國民運活動，與美國的政策制定者、議員、記者廣泛接觸。近期人權成為中美兩國關係每況愈下的導火索之一，據你觀察，美國政策界近年對中國與其人權狀況的認知發生了什麼變化？

周鋒鎖：更多的人越來越認識到美國對華綏靖政策犯了嚴重的錯誤，香港的淪陷是後果之一。最根本的是，需要正視中共對全球貿易和數字世界造成的全面性威脅，不能再以以前的方式來看。

美國的民主黨政府在過去的幾個月是做得不錯的，最重要的標誌性事件是中歐投資協議的崩潰。對華綏靖的時代結束，現在要脫鉤，我想是明智的選擇。

不過也存在積重難返，當年的對華政策已經扶植起來一個非常強大的專制政權，通過全球化超越了空間界限，而且很適應現在人工智能、大數據至上而下的控制。這是一個前所未有的挑戰。之前拜登說的是對的，民主的制度如何才能戰勝共產極權的2.0，對美國來說是一個生存挑戰。這不光是中國人的問題了。

「共同發財」的時代已經過去了，他們（美國）應該認識到的了。拜登政府上任至今，基本上是繼續特朗普政府開創的對華方針，從綏靖變為對抗。

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BBC：從青春年少到年過半百、從中國到美國，你為什麼還在堅持為「六四」紀念發聲？

周鋒鎖：這是我的信念。我第一次感受到希望是在89年的天安門廣場，我覺得中國人是熱愛自由的、願意為自由犧牲的。我會永遠記住，專制政權是違背人性的。選擇這條路，我不會在乎這個政權多麼強大。我逆水行舟與之對抗，我覺得是很光榮的事情。

也許我們看不到中國自由的一天，但是追求民主自由的精神傳承下去，我相信這是中國集體精神中很重要的一部分。