美國拜登政府擴增中國企業投資「黑名單」

14 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國總統拜登在6月3日（周三）簽署行政令，將59家中國企業列入禁止美國個人與機構投資的「黑名單」。

拜登政府的這一舉措，延續了前任總統特朗普去年11月簽訂的行政令，還將中企「黑名單」擴容，增加到59家。新的行政令涵蓋了在中國境外從事監控、利用中國監控技術來打壓人權和製造威脅的企業，都列入投資禁令範圍。

此舉顯示，拜登政府在科技競爭方面持續對華施壓。

華盛頓指，這59家企業與中國軍方有關聯。此舉是為了保證美國投資不會流入損害美國與盟友安全及價值觀的中國公司。

中國電信、中國移動、華為、監控設備製造商海康威視、芯片製造商中芯國際榜上有名。

一位美國高層官員在電話簡報會中稱：「我們認為，這是我們一系列廣泛行動中的其中一步，為加強與中國競爭、應對其損害我們的利益與價值的作為。」

這項行政命令禁止美國個人與投資公司等機構買賣這些中企股份。

禁令將在8月2日生效，此前有60天的寬限期，已投資這些企業的美國人要在一年內撤出投資。

圖像來源，Reuters

拜登政府還宣佈將投資禁令的管轄權從特朗普時期的國防部，轉移到財政部。這是因為此前小米等數家處在美國國防部「黑名單」上的中國公司，曾成功達成訴訟和解，被移出禁令清單。小米目前不在新公布的投資禁令上。

最近一周來，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪和財長耶倫分別通話。3日較早前，中國商務部新聞發言人高峰指，中美經貿領域已開始正常溝通。然而，就在幾個小時後，對華「涉軍」企業投資禁令新清單的靴子就落地。

拜登政府上任以來仍在重新評估對華政策，除了聯合盟友制裁被指破壞新疆人權的中國官員之外，仍未出台大量具體舉措。

此次修訂並擴容中國企業投資禁令，顯示拜登政府持續特朗普時期的對華強硬方針。至少在科技領域，繼續與中國「硬碰硬」對抗。