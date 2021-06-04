白俄羅斯「劫持」客機事件：反對派記者官媒公開認罪 家人稱採訪在脅迫下進行

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）上個月搭上在一架後來被迫改道並降落在白俄羅斯明斯克的客機，他在飛機被允許再次起飛前被捕。

白俄羅斯記者羅曼·普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）上個月搭上一架後來被迫改道並降落在白俄羅斯明斯克的客機，他在飛機被允許再次起飛前被捕。

白俄羅斯國家電視台周四（6月3日）播出了他落淚認罪的電視專訪。

在該採訪中，普羅塔塞維奇承認組織了反政府抗議活動，並稱讚了白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）。

普羅塔塞維奇的家人卻說，這個採訪是在脅迫下進行的。

他的手腕上可以看到手銬痕跡。人權和反對派人士說他受到了酷刑。

普羅塔塞維奇今年26歲，是白俄羅斯媒體Nexta的前編輯。Nexta是一家媒體機構，擁有一個Telegram頻道。普羅塔塞維奇在2019年離開白俄羅斯，2020年他報道了白俄羅斯大選，之後被控恐怖主義與煽動暴動。

去年，他被白俄羅斯列入「參與恐怖活動的個人」名單。

在該國長期領導人亞歷山大·盧卡申科聲稱在2020年8月9日的總統選舉中獲勝後，白俄羅斯各地爆發了大規模示威。該選舉被各界譴責為選舉操縱，隨後政府開始鎮壓示威活動。

目前反政府示威已被遏制，許多反對派領導人已被逮捕入獄或流亡海外。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在該採訪中，普羅塔塞維奇承認組織了反政府抗議活動，並稱讚了亞歷山大·盧卡申科總統。普羅塔塞維奇的家人卻說，這個採訪是在脅迫下進行的。

訪談說了什麼？

在周四晚上播出的專訪中，普羅塔塞維奇承認試圖推翻亞歷山大·盧卡申科政權，並表示他是自願接受電視台訪問的。

他說他曾多次批評盧卡申科，但「開始明白他在做正確的事，我當然尊重他」。

採訪近結束時，他淚流滿面，表示希望有一天能結婚生子。

這名記者的父親告訴法新社，他看著採訪很痛苦。

「我非常了解我的兒子，我相信他永遠不會說這樣的話。他們摧毀了他，強迫他說出需要的話」。

周四的採訪是普羅塔塞維奇被拘留以來，第三次在國家電視台露面。

在一次採訪中，他說反對派呼籲進一步的街頭抗議是沒有用的。

圖像來源，HO via EPA 圖像加註文字， 西方國家指責白俄羅斯「劫持」這架瑞安航空公司飛機。

他是怎麼被捕的？

這名記者和他的女友索菲亞·薩佩加（Sofia Sapega）正在飛回他們的居住地立陶宛，當時他們的飛機因虛假炸彈威脅而降落在明斯克。

他面臨嚴重指控。引發大規模騷亂的指控最高可判處15年監禁。但恐怖罪行的刑期更高，當他被帶下飛機時，有一名乘客引用他當時說的話「我會在這裏被判死刑」。

兩人從客機上被警察帶走，後來出現在影片中，其中他們似乎被迫承認對白俄羅斯當局犯下的「罪行」。

兩人被逮捕促使歐盟上個月同意對白俄羅斯實施制裁，包括禁止該國航空公司使用歐盟領空和機場。與航班改道有關的官員也受到制裁。

「我們絶不容忍有人試圖用無辜人民的生命玩俄羅斯輪盤，」歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）說。