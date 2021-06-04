新冠病毒溯源再起波瀾：美國白宮為福奇辯護 福奇稱中國研究人員「值得信賴」

22 分钟前

圖像來源，EPA

近期美國政府的新冠疫情總顧問安東尼·福奇醫生公布工作郵件後受到審查和引發爭議，白宮為其辯護。

白宮新聞秘書珍·普薩基（Jen Psaki）說，在美國應對新冠大流行的過程中，福奇是「不可否認的資產」。

但電子郵件引發了質疑，即他是否支持中國否認新冠病毒從武漢實驗室洩露的理論。

根據自由信息要求，福奇工作郵件中與新冠病毒爆發相關的經過編輯的3200頁郵件被公布給媒體。

在去年4月一封電子郵件中，一家健康慈善機構的高管感謝福奇公開聲明科學證據不支持實驗室洩漏理論。

福奇同時告訴CNN，他的一封與實驗室洩漏病毒相關的郵件被斷章取義。目前沒有證據表明新冠病毒來自中國武漢的一個實驗室，儘管美國總統拜登已下令對此事進行調查。

中國拒絶新冠病毒源於武漢病毒實驗所洩露的說法。病毒於武漢華南海鮮市場發現，中國的科學家推測該病毒可能由動物傳染給人類。

普薩基在周四的每日新聞發佈會上說：「總統和政府認為福奇醫生在控制疫情方面發揮令人難以置信的作用，在整個疫情過程中，他是公眾的代言人」。

這位美國國立衛生研究院（NIH）傳染病專家的盟友說，福奇醫生的信息顯示，他只不過是在一場百年一遇的大流行初期兢兢業業尋找方向的公務員。

但保守的批評者認為福奇可能參與掩蓋事實的行動，甚至聲稱他在向美國國會作證時做偽證。

福奇對CNN說了什麼？

福奇在周四（6月3日）堅持認為，他與一個非營利性醫療組織高管之間的電子郵件交流沒有任何不妥之處，該組織幫助資助中國武漢病毒研究所的研究。

美國國家衛生院（NIH）是美國公共衛生機構。在2014-19年間，通過對紐約非營利組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）的撥款向武漢病毒研究所提供60萬美元（42.5萬英鎊）資金用於研究蝙蝠冠狀病毒。

生態健康聯盟的負責人彼得·達扎克（Peter Daszak）在2020年4月給福奇醫生發郵件稱讚他「勇敢」地試圖推翻實驗室洩漏病毒的說法。

「非常感謝您的郵件，」福奇回答說。

福奇周四告訴CNN，從這封郵件中推斷出他與武漢病毒研究所背後的人物之間有任何親密關係屬「無稽之談」。

他說：「你可以隨心所欲地誤解它。那封郵件是不管他認為我說了什麼，對方都對我說『謝謝』，而我認為（新冠病毒）最可能的起源是動物間跨物種傳播。我仍這樣認為。同時我也持開放態度，不排除（新冠病毒）可能源於實驗室洩漏。」

他補充說：「我認為說中國人故意設計一些東西殺死自己和他人的說法相當牽強。我認為這有點牽強。」

實驗室洩漏論是如何發展起來的？

根據《名利場》雜誌周四發表的一項調查，美國國務院官員在2020年12月9日的一次會議上討論過新冠病毒的起源問題。

《名利場》雜誌報道說，他們被告知不要探討關於武漢實驗室功能增益實驗（Gain-of-Function）的相關事宜，以避免引發外界對美國政府資助此類研究的不受歡迎的關注。

功能增益研究涉及為了解病毒如何變異，需改變病原體使其更具傳播性。即不同類型的冠狀病毒的基因特性進行交叉混合，觀察新病毒出現哪些新的特性。

《華爾街日報》上個月報道稱，武漢病毒研究所的三名員工在2019年11月生病併入院，這比第一批報告的新冠病例時間要早。

福奇之前對實驗室洩漏論說了什麼？

在5月12日的美國國會證詞中，福奇醫生強調否認美國曾資助武漢實驗室有爭議的功能增益研究。

在隨後於5月26日舉行的參議院聽證會上，路易斯安那州共和黨參議員約翰·肯尼迪（John Kennedy）詢問福奇如何確定武漢的科學家沒有將資金用於功能增益研究。

「你永遠不知道，」福奇承認，同時補充說，他相信中國的研究人員「值得信賴」。

有何其他政治反應？

前美國總統唐特朗普去年提出新冠病毒可能來自武漢病毒研究所時遭到廣泛詆譭。他於周四稱，福奇有很多問題要回答。

「福奇醫生對『功能增益』研究知道些什麼，他是什麼時候知道的？」特朗普在一份聲明中寫道。

他補充說：「中國應該向美國以及世界支付10萬億美元以補償他們造成的死亡和破壞！」

中國外交部上周駁斥武漢實驗室病毒洩漏的說法，中方稱「極不可能」。與此同時，美國眾議院共和黨副領袖史蒂夫·斯卡利斯（Steve Scalise）在一封信中要求福奇醫生在國會作證，說明「美國政府在資助可能促成新冠病毒研究中的作用」。