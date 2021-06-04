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東京奧運2020：倒計時50天，日本還能安全舉辦奧運會嗎？
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東京奧運2020：倒計時50天，日本還能安全舉辦奧運會嗎？
10 分钟前
東京奧運組委會表示，100%肯定奧運會將會如期舉行。
但是現在距離開幕只有50天，日本國內對於是否能夠安全舉辦這項在全球疫情當中最大規模的運動會，各種跡象仍然模糊。
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