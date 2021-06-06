匈牙利首都布達佩斯爆發示威遊行 抗議中國復旦大學建設分校

2021年6月6日

圖像來源，EPA

匈牙利首都布達佩斯周六（6月5日）爆發遊行示威，民眾抗議中國復旦大學在該市建立分校的計劃。

反對者認為，此舉將削弱該國自己的高等教育，並增加中國共產黨政權的影響力。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）領導的右翼政府與北京聯繫密切。

本月早些時候，匈牙利阻止歐盟發佈一份在香港問題上批評中國的聲明。

周六，示威者在街道上游行，共同前往議會大廈。

參加遊行的大學生拉蒂克絲（Szonja Radics）告訴法新社，「歐爾班和（他的右翼政黨）公民聯盟（Fidesz）將自己描繪成反共人士，但實際上共產黨人是他們的朋友。」

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據路透社報道，另一位名叫帕特里克的學生示威者說，任何計劃用於復旦大學建設項目的政府資金都應該被用來「改善我們自己的大學」。

復旦大學在布達佩斯的校園建設估計將耗資約18億美元，這比歐爾班政府2019年用於整個高等教育系統的費用還要多。

匈牙利新聞調查機構Direkt36獲得的文件顯示，其中約15億美元來自一家中國銀行提供的貸款。

自由派智庫Republikon Institute稱，大約三分之二的匈牙利人不支持中國大學在當地建設校園的計劃。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 布達佩斯市長髮表講話之前，示威者聚集在匈牙利議會大樓前抗議。

屬於自由派政黨的布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）也反對該校園的建設，他在本周早些時候宣佈，他將以中國侵犯人權的受害者的名字命名該地區的街道。

這四個新的街道標誌包括「達賴喇嘛街」（Dalai Lama Street），以及紀念香港民主運動的「自由香港路」（Free Hong Kong Road）。

第三條街道將被重命名為「維吾爾烈士路」（Uyghur Martyrs' Road）；第四條道路是「主教謝仕光路」，謝仕光是一位福建的地下天主教主教，不獲中國政府承認，甚至多次入獄。

中國一直否認這些關於侵犯人權的指控。

復旦大學是中國最著名的大學之一。該校在布達佩斯的校園計劃在2024年建成，這將是復旦在歐盟國家的第一個校園。

匈牙利與中國

儘管布達佩斯市政府的舉措讓北京不悅，但在歐爾班政府的領導下，匈牙利一直是歐盟中與北京關係最密切的國家之一。

匈牙利是第一個同中國簽署「一帶一路」合作文件的歐盟國家，並在去年從中國貸款18.55億美元，建造連接布達佩斯和塞爾維亞首都貝爾格萊德之間的匈塞鐵路。

在新冠疫情爆發後，歐爾班政府率先採購了中國新冠疫苗。歐爾班還親自接種了中國國藥集團生產的疫苗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐爾班在2018年的議會選舉中再次獲得大勝。

上個月，匈牙利政府還阻止了歐盟外長髮表一份旨在譴責中國推動香港選舉制度改革的聲明，這引發了德國外交部長海科·馬斯（Heiko Maas）的批評。

歐爾班的批評者對現政府與俄羅斯、中國和白俄羅斯等國的親密關係，以及他對媒體、法院和高等教育獨立性的限制越來越不安。

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58歲的歐爾班曾在1998年短暫擔任過匈牙利總理。從2010年開始重新執政的他在2018年的國會選舉中再次獲得大勝。

但在2019年的地方政府選舉中，獨攬大權多年的執政黨青年民主主義者聯盟－匈牙利公民聯盟（Fidesz）在首都布達佩斯選舉中意外慘敗，反對黨聯合推出的自由派候選人卡拉松尼成功當選，被視為是選民表達了對歐爾班政府的不滿與反彈。