中印：印度奧委會宣佈與中國運動品牌李寧分手，中方促避免政治化

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李寧成為印中關係轉冷下的又一家受影響中國企業。

印度奧委會本周二（6月8日）宣佈，以國內民意為由，宣佈解除與中國運動品牌李寧的官方合作關係，印度的運動員、教練和職員，可能將穿著沒有品牌標誌的服裝，出席7月舉行的東京奧運會。

這是印中去年爆發邊境衝突後，印度抵制中國產品的最新進展。

中國外交部發言人汪文斌表示，不了解具體情況，但希望印度有關方面客觀公平看待兩國之間的正常合作，避免政治化。

為什麼和李寧分手？

李寧是中國著名運動品牌，在2016年里約奧運會上已經成為印度國家隊的贊助商，還先後在2018年的亞運會和青年奧運會，為印度提供運動產品，原本計劃在今年奧運，也為印度的一百名運動員提供運動產品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度奧委會剛剛於6月3日發佈了李寧贊助的國家隊奧運服飾。

印度奧委會上周高調發佈了李寧贊助的產品。當時在發佈會上，印度方面形容李寧設計是「從印度民族色彩中汲取靈感」，「展現了印度代表團的活力和自豪感」。

但沒想到的是引來印度國內輿論反彈，網民、媒體和政客們批評稱，印中去年發生邊境衝突，國家隊仍然採用中國品牌並不恰當，希望用本國品牌。

路透社報道稱，印度奧委會是因應體育部門的建議作出決定。

印度奧委會主席巴特拉（Narinder Batra）對印媒表示，是出於公眾利益作出決定，他說：「我不會說是關於哪家公司或什麼人，但有關決定是基於方方面面收到批評。我們決定時留意公眾情緒。」

李寧在印度的獨家分發商陽光運動（Sunlight Sports）表示尊重印度奧委會的決定，其聲明說：「陽光運動明白現今環球局勢，以及國家的波動情況，我們同意印度奧委會在本地安排官方運動品。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 參加奧運的運動員往往和國家榮譽相關。印度羽毛球女運動員辛德胡（右二）在2016年里約奧運上獲得銀牌，是該國史上首位獲得奧運銀牌的運動員。印度國內為她舉行了盛大遊行。

奧運服飾沒有品牌贊助？

印度體育部長芮吉朱（Kiren Rijiju）表示，印度的選手、教練和隨隊職員將不會在東京奧運穿著有品牌的服飾，而只會寫上「印度」這個字。

印度奧委會承認，要找新的贊助商時間倉促，無意強迫任何企業合作，希望合作是建基於雙方同意，本月底會決定是否在沒有贊助下參賽，呼籲運動員勿被此事干擾，專心備戰。