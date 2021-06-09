新冠疫情：聯合國兒基會敦促七國集團持續穩定捐贈疫苗

西馬·科特卡（​Sima Kotecha），弗朗西絲卡·吉勒特（Francesca Gillett）

BBC新聞網記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從左到右：比莉·艾利什（Billie Eilish）、大衛·貝克漢姆（David Beckham）和樸雅卡·喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）

聯合國兒童基金會（Unicef）警告稱，如果富裕國家一次性向貧窮國家送出大量剩餘疫苗，那麼數以百萬計的新冠疫苗可能會被浪費。

該機構說，需要有貫穿全年的持續穩定供應，因為貧窮國家並不具備一次性使用這些疫苗的資源。

英國和其他國家已承諾捐贈多餘疫苗，但他們被要求提早兌現承諾。

包括比莉·艾利什（Billie Eilish）和大衛·貝克漢姆（David Beckham）在內的明星都支持聯合國兒童基金會的請求。

這些名人已簽署一封致七國集團的信，要求這些國家在8月前捐出20%的疫苗。

貝克漢姆說：「在所有地方疫情結束之前，大流行不會在任何地方結束。」

其他簽名的明星包括安迪·穆雷（Andy Murray）、奧利維亞·科爾曼（Olivia Colman）、伊萬·麥格雷戈（Ewan McGregor）和陳靜（Gemma Chan）。

聯合國兒基會的疫苗負責人莉莉·卡普拉尼（Lily Caprani）告訴BBC《新聞之夜》，各國給各自民眾接種疫苗的同時也要為全球其它地方的人著想。

她說：「毫無疑問，在某個時候，我們將需要為18歲以下的人群接種疫苗。」但此刻的優先事項必須是，確保全世界所有的弱勢群體和優先群體獲得疫苗。

「所以我們說，英國和七國集團這樣的國家在為各自國內人口接種疫苗的同時，需要向那些低收入國家捐贈疫苗。」

但是上周英國衛生部長馬特·漢考克（Matt Hancock） 說，英國將優先為兒童接種疫苗，其次向國外輸出疫苗。

與其他國家不同，英國沒有透露計劃向Covax疫苗共享計劃捐贈的數量，只稱將捐贈其多餘劑量。上周五漢考克稱，英國目前沒有任何多餘的劑量。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情嚴重的印度德里市民排隊等待注射疫苗。

聯合國兒基會的卡普拉尼呼籲七國集團國家現在就開始捐贈疫苗，並在整個夏季和今年餘下的時間內捐贈疫苗。

她說：「低收入國家需要持續穩定的供應，能讓他們可以從停機坪上拿到疫苗並送往醫護工作者手中。不經意間將所有這些疫苗保存到聖誕節的後果是，各國將無法吸收和推廣這些疫苗，因此它們最終可能被浪費掉。我們可能會看到數以百萬計的疫苗沒有被使用或過期，這將是個悲劇。」

明星們在信中稱，聯合國兒基會已經在向貧困國家提供疫苗，但該機構還缺少1.9億劑疫苗。

信中說，七國集團很快就會有足夠的力量，保證在6月至8月期間捐贈20%的疫苗，同時不會對其自身的疫苗推廣造成重大延誤。這樣將為Covax提供超過1.5億劑疫苗。

這封致七國集團的信說：「該病毒仍在許多國家蔓延，並產生新的變異病毒，有可能使我們所有人回到疫情初期的狀態。」

網球明星穆雷等一些名人也在敦促英國人向聯合國兒基會的VaccinAid項目捐款。

一些國家，如英國已訂購4億劑各種疫苗，已為其很大一部分公民接種疫苗。

但其他國家仍在等待第一批疫苗的到來。許多較貧窮的國家正在依靠Covax分配疫苗。

在本周晚些時候舉行的七國集團峰會上，英國首相約翰遜將敦促設定在2022年底前為全球人口接種疫苗的目標。

支持者和批評者以及一群英國議員稱，英國應該捐出和進口總量相同的疫苗。

英國政府已經向Covax計劃捐贈5.48億英鎊的援助資金。

英國政府在一份聲明中稱：「英國在倡導全球獲得新冠疫苗方面發揮了領導作用。」

七國集團國家的領導人本周末將在康沃爾舉行年度峰會。七國集團由英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國組成。