伊朗大選：幾個關鍵候選人、派系及國際因素

37 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊朗總統大選登記。現任總統魯哈尼已經任滿兩屆無法連任。

在伊朗2021年總統大選中名列前茅的有哪些關鍵性的人物和其代表的派別？對伊朗未來的國際關係走向又會有什麼影響？

2021年6月的伊朗總統大選有數百人登記參選，但最後大多數被該國選舉監督機構監護委員會取消資格，剩下七名候選人獲准參選。

而在被批准的人中，有五人被認為是強硬派。

另外有兩位候選人被認為是溫和派，即被認為是那些在與西方關係等問題上不太保守的人；一位被認為是改革派，即在社會自由和國際關係問題上觀點更為開明的人。

建制派熱門人選：易卜拉欣·雷西（Ebrahim Raisi）

根據伊朗一些省份民調，他是最可能獲勝的競選者，他也是強硬派中最受歡迎的候選人。

一些觀察家認為，其他獲准參選的人不過只是陪襯，為他的競選「站台」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 熱門人選易卜拉欣·雷西自2019年以來一直受到美國的制裁。

他是伊朗司法首長。他不僅被視為哈桑·魯哈尼總統的接任者，而且未來可能還會繼承最高領袖阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊的權力。

其他六位候選人都沒有他的威望和影響力。

雷西發起競選活動，主旨是承諾要應對經濟困難造成的民眾絶望。

雷西在保守派陣營中獲得了廣泛的支持，預計在其他知名潛在候選人被取消參選資格後，他有望順利奪冠。

1979年伊朗革命後，他加入了司法部門，並在其職業生涯的大部分時間裏擔任檢察官，其間並非沒有爭議。

他是參與1988年決定大規模處決政治犯和持不同政見者的特別委員會的成員，同時擔任德黑蘭伊斯蘭革命法院的副檢察官。

他還擔任過伊朗最富有的捐贈基金會的監護人，也是負責任命和罷免最高領袖的有權力的一個專家大會的成員。

軍人：莫赫森·雷扎伊 （Mohsen Rezai）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 莫赫森 ·雷扎伊曾三次競選總統

現年66歲的老軍人莫赫森·雷扎伊於1981年被任命為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官，並在1980-88年兩伊戰爭期間領導伊斯蘭革命衛隊部隊。

他曾三次競選總統，從未擔任過文官公職，2000年參選議員也未能當選。

一些人質疑他在兩伊戰爭期間的決定，稱他做出了導致士兵死亡和延長戰爭時間的選擇。他否認這種說法。

雷扎伊擁有德黑蘭大學經濟學博士學位。

老一代：賽義德·賈利利 （Saeed Jalili）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 賽義德·賈利利在 2013 年總統選舉中名列第三

賽義德·賈利利在2007年至2013年擔任伊朗首席核談判代表期間，在馬哈茂德·艾哈邁迪內賈德總統的政府中擔任外交部副部長，其間他成為伊朗首席核談判代表。

由於賈利利被最高領袖哈梅內伊直接任命擔任他目前的每一個職位，因此他被年輕保守派視為老一代的成員。

但他的支持者說，他受到批評是因為他獨立思考，遠離腐敗。

作為確立國家利益委員會成員，賈利利擁有很大影響力。這個委員會在議會和憲法監護委員會之間就任何爭議進行仲裁。

他過去也曾經參選總統，並在2013年的總統選舉中名列第三。

唯一的改革派候選人：莫赫森·梅赫拉利扎德（Mohsen Mehralizadeh）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 莫赫森 · 梅赫拉利扎德以獨立候選人的身份參選

莫赫森·梅赫拉利扎德是唯一獲准參加這次選舉的改革派候選人。然而，他是作為一個獨立人士參選。

他的名字沒有列入改革陣線的名單。改革陣線由27個支持改革的政黨和團體組成，其9名候選人全部被監護委員會取消參選資格。

目前還不清楚梅赫拉利扎德為什麼在這次選舉中勝過其他改革派。

2005年他曾提出參選總統的申請，但被拒絶。在最高精神領袖阿亞圖拉·哈梅內伊的干預下，他又重新獲得參選資格。但之後他被禁止參加2016年的議會選舉。

改革派目前並不特別受到伊朗民眾歡迎。許多投票支持現政府的伊朗人已經失望，將伊朗的經濟問題歸咎於政府。特朗普退出2015年核協議後，美國重新實施對伊朗制裁，伊朗經濟雪上加霜。

無黨派技術官僚：阿卜多納瑟·赫馬蒂（Abdolnasser Hemmati）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿卜多納瑟·赫馬蒂自2018年起擔任伊朗央行行長

除了梅赫拉利扎德以外，阿卜多納瑟·赫馬蒂是另一位獲准參選的非保守派。他是一位溫和的技術官僚，自2018年以來一直擔任央行行長。

在艾哈邁迪內賈德總統和魯哈尼總統任期內，他被委任不同的要職，這被認為可以證明他有能力與伊朗不同的政治派別進行合作。

他處理過的挑戰包括伊朗貨幣急劇貶值、美國對伊朗銀行業、包括對伊朗中央銀行的制裁，以及外匯投機、不穩定的證券交易市場和伊朗利潤豐厚的加密貨幣市場等。

赫馬蒂擁有德黑蘭大學經濟學博士學位，並在那裏擔任經濟學副教授。

地區和國際影響

伊朗總統選舉之際，正值伊朗和世界大國之間關於如何恢復2015年核協議的談判焦灼之時，而伊朗的總統選舉成為一個對伊朗內外均有深遠影響的複雜因素。

2020年，伊朗權勢相當二號人物的軍方將領蘇萊曼尼遇刺，對伊朗國內的政治產生了衝擊。

2021年4月，有人將溫和派的伊朗外長扎里夫與美國官員私下談到蘇萊曼尼生前反對與美國達成核協議、伊朗軍方干預外交工作的錄音公布，在伊朗政壇引發軒然大波。

政治人士分析指出，這段錄音讓扎里夫失去參選總統資格。

而伊朗強硬派佔上風，自然也影響到伊朗與國際社會、特別是美國就核協議的談判。

拜登政府官員曾希望在6月18日伊朗總統大選之前與伊朗達成協議，而伊朗大選可能會使伊朗核談判更加複雜化。