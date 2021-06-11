亞裔演員批評加拿大電視劇《金家便利店》「種族歧視」

4 小时前

圖像來源，Getty Images

加拿大喜劇《金家便利店》的演員公開批評該劇對韓國移民的刻畫涉嫌「種族歧視」。

加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）與韓裔演員尹真姬（Jean Yoon）日前在社交媒體上發文稱，該劇的主創團隊」幾乎都是白人「，劇情更涉嫌「公開歧視」亞裔移民。

他們表示，編劇團隊中缺乏多元聲音，並拒絶接受來自亞裔演員的建議。

《金家便利店》（Kim's Convenience）聚焦加拿大多倫多一個經營便利店的韓裔移民家庭，反映兩代人嬉笑怒罵、酸甜苦辣的生活。該劇由加拿大CBC電視台製作，目前正在流媒體平台Netflix上播出第五季，也是最後一季。

自從2016年首播以來，該劇獲得觀眾和影評人的良好反饋，在影評網站IMDb上獲得8.2的評分，在豆瓣上第一到第四季的得分都在8分以上。

不過，在該劇中飾演便利店老闆的兒子的華裔演員劉思慕，近日在臉書上發表長篇留言，表示他對該劇的製作感到」沮喪「。

「對於我的角色被刻畫的方式，我覺得越來越沮喪，」他寫道，「這些角色似乎從來都不成長。」

劉思慕還指，劇中唯一一個亞裔編劇試圖推動招募更多亞裔與女性編劇，但未能成功，隨後他也離開了該劇主創團隊。

在劇中飾演便利店老闆妻子的尹真姬在推特上表示，第五季的劇本涉嫌「公開歧視」，文化上「極度不正確」，演員因此集體表達憂慮。

她稱，由於該劇缺乏韓裔及女性編劇，導致她參演的體驗「痛苦」。

《金家便利店》的團隊未回復BBC與其他美國媒體的置評請求。

劉思慕是誰？

劉思慕在1989年出生在中國哈爾濱，5歲時隨父母移民到加拿大。近期歧視亞裔事件頻發，他頻頻公開發聲譴責，呼籲外界關注亞裔遭遇的惡意與攻擊。

劉思慕以《金家便利店》中的一角在加拿大演藝圈打開知名度，他還主演了漫威影業首部以華人英雄為主角的電影《尚氣與十戒傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）。該片將在今年9月上映。

《尚氣》被認為是亞裔演員在好萊塢的一大突破，但該片此前卻在中國社交媒體掀起了一場有關「辱華」的爭議。

爭議源於該電影中的反派角色「滿大人」，它被指原型是傅滿洲，即上世紀西方文化產品中對黃種人最突出的種族偏見形象。著名香港演員梁朝偉飾演了該角。